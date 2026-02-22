Pokémon GO startet Weg nach Kalos – Was bringt der Montag an Legendären und Boni?

In Pokémon GO geht es für euch auf den Weg nach Kalos. Dieses Event bringt täglich starke Boni – morgen geht es los.

Was ist der Weg nach Kalos? Dieses Event ist quasi das Vorbereitungsevent auf die große Kalos-Tour am kommenden Wochenende. Doch auch der Weg nach Kalos geizt nicht mit Boni, und schon gar nicht mit spannenden Pokémon.

Denn von Montag an werdet ihr jeden Tag unterschiedliche legendäre Pokémon, Boni, Raids und weitere Inhalte vorfinden.

Der Start ist der 23. Februar um 00:00 Uhr. Und diesen Tag schauen wir uns hier einmal genauer an.

Was bringt der Montag auf dem Weg nach Kalos?

Legendäre Pokémon: Der Montag dreht sich um die Kanto-Region und bringt euch drei Klassiker in die 5-Sterne-Raids. Arktos, Zapdos und Lavados. Sie erhalten am Montagabend auch eine Raid-Stunde von 18:00 bis 19:00 Uhr.

Alle drei bringen spezielle Attacken mit:

Arktos beherrscht die Lade-Attacke Orkan

Zapdos beherrscht die Sofort-Attacke Donnerschock

Lavados beherrscht die Lade-Attacke Himmelsfeger

Welche Pokémon tauchen noch auf? In der Wildnis sind es ebenfalls Kanto-Pokémon, die euch erwarten. Wir treffen auf:

Bisasam

Glumanda

Schiggy

Pikachu

Piepi

Mauzi

Wenn ihr in Stufe-1-Raids antretet, trefft ihr dort Pikachu mit Rots Kappe oder Leafs Hut.

Und in 2-km-Eiern trefft ihr auf Larvitar, Kindwurm, Tanhel und Kaumalat. Die stammen nicht aus der Kanto-Region, sind aber während des gesamten Weg nach Kalos ausbrütbar.

Welche Boni gelten am Montag? Grundsätzlich hat der Weg nach Kalos einiges an Boni zu bieten. Diese gelten auch am Montag:

halbierte Schlüpf-Distanz für Eier

erhöhtes Fern-Raid-Limit auf 30

Event-Feldforschungen mit Bonbons und XL-Bonbons für die jeweiligen Raid-Bosse des Tages

Kostümierte Pikachu in bestimmten Feldforschungen

Eine kostenlose, befristete Forschung mit kostümierten Pikachu, Bonbons, TMs und weiteren Items

Es ist möglich, Spezialhintergründe für Arktos, Lavados und Zapdos zu erhalten. Diese sind an die Teams Weisheit (Arktos), Intuition (Zapdos) und Wagemut (Lavados) angelehnt.

Zudem startet der neue GO Pass, in dem ihr unter anderem Lucario begegnen könnt. Weitere Boni stecken auch drin, die ihr hier in unserer Gesamtübersicht zum Weg nach Kalos findet.

Der Weg nach Kalos läutet das Ende des aktuellen Monats und damit auch der Season ein, die mit der Kalos-Tour ihren Höhepunkt findet. Eine große Rolle spielen dabei auch die neuen Mega-Raids, die ein völlig neues Level in Pokémon GO einführen. Alles, was ihr darüber wissen müsst, lest ihr hier: Alles zu Super-Mega-Raids in Pokémon GO.