Pokémon GO startet Weg nach Kalos – Was bringt der Montag an Legendären und Boni?

News
2 Min. Max Handwerk 0 Kommentare Lesezeichen
Pokémon GO startet Weg nach Kalos – Was bringt der Montag an Legendären und Boni?

In Pokémon GO geht es für euch auf den Weg nach Kalos. Dieses Event bringt täglich starke Boni – morgen geht es los.

Was ist der Weg nach Kalos? Dieses Event ist quasi das Vorbereitungsevent auf die große Kalos-Tour am kommenden Wochenende. Doch auch der Weg nach Kalos geizt nicht mit Boni, und schon gar nicht mit spannenden Pokémon.

Denn von Montag an werdet ihr jeden Tag unterschiedliche legendäre Pokémon, Boni, Raids und weitere Inhalte vorfinden.

Der Start ist der 23. Februar um 00:00 Uhr. Und diesen Tag schauen wir uns hier einmal genauer an.

Pokémon GO zeigt seine aktuelle Season im Trailer
Weitere Videos
Mehr Videos für dich
Logitechs Wundermaus in 4 Minuten: Lohnt sich die neue G Pro X2 Superstrike? Über 150 Stunden erledigte ich als Kartoffel endlose Alienhorden auf Steam, und mit 96 % glücklichen Spielern bin ich nicht allein Ein Horror-Spiel auf der PS5 hat mich bekehrt und mir gezeigt, was ich im Gaming vermisst habe „Sofortige Gänsehaut“: Videoproduzent kreiert Kurzfilm zu ARC Raiders mit professionellem Team, flasht die Community Koop-Spiel auf Steam bietet Dungeons wie in WoW, bekommt 28-mal mehr Spieler, weil es auf die Community hört Ein Anime aus 2025 rettet mir gerade den Feierabend, bringt spannende Rätsel und Sci-Fi mit Neues Koop-Spiel auf Steam macht euch zum Weltraumpiloten, startet jetzt erste Beta Während viele MMORPG-Fans auf Aion 2 warten, bekommt der klassische Vorgänger neue Klasse und modernisierten Einstieg Ex-Chef von Path of Exile kritisiert Blizzard wegen Diablo 2: „Ein strategischer Fehler“ Sauercrowd verrät Kader und Termin für den 2. Raid, überlässt dabei einiges dem Zufall Spieler finden Unsterblichkeit in Diablo 2, weil der neue Warlock die perfekten Bodyguards besitzt Helldivers 2 schickt die Spieler auf eine verzweifelte Mission, nur noch ein Hollywood-Ende kann sie retten

Was bringt der Montag auf dem Weg nach Kalos?

Legendäre Pokémon: Der Montag dreht sich um die Kanto-Region und bringt euch drei Klassiker in die 5-Sterne-Raids. Arktos, Zapdos und Lavados. Sie erhalten am Montagabend auch eine Raid-Stunde von 18:00 bis 19:00 Uhr.

Alle drei bringen spezielle Attacken mit:

  • Arktos beherrscht die Lade-Attacke Orkan
  • Zapdos beherrscht die Sofort-Attacke Donnerschock
  • Lavados beherrscht die Lade-Attacke Himmelsfeger

Welche Pokémon tauchen noch auf? In der Wildnis sind es ebenfalls Kanto-Pokémon, die euch erwarten. Wir treffen auf:

  • Bisasam
  • Glumanda
  • Schiggy
  • Pikachu
  • Piepi
  • Mauzi

Wenn ihr in Stufe-1-Raids antretet, trefft ihr dort Pikachu mit Rots Kappe oder Leafs Hut.

Und in 2-km-Eiern trefft ihr auf Larvitar, Kindwurm, Tanhel und Kaumalat. Die stammen nicht aus der Kanto-Region, sind aber während des gesamten Weg nach Kalos ausbrütbar.

Welche Boni gelten am Montag? Grundsätzlich hat der Weg nach Kalos einiges an Boni zu bieten. Diese gelten auch am Montag:

  • halbierte Schlüpf-Distanz für Eier
  • erhöhtes Fern-Raid-Limit auf 30
  • Event-Feldforschungen mit Bonbons und XL-Bonbons für die jeweiligen Raid-Bosse des Tages
  • Kostümierte Pikachu in bestimmten Feldforschungen
  • Eine kostenlose, befristete Forschung mit kostümierten Pikachu, Bonbons, TMs und weiteren Items
  • Es ist möglich, Spezialhintergründe für Arktos, Lavados und Zapdos zu erhalten. Diese sind an die Teams Weisheit (Arktos), Intuition (Zapdos) und Wagemut (Lavados) angelehnt.

Zudem startet der neue GO Pass, in dem ihr unter anderem Lucario begegnen könnt. Weitere Boni stecken auch drin, die ihr hier in unserer Gesamtübersicht zum Weg nach Kalos findet.

Mehr zum Thema
Pokémon GO bringt neue Super-Mega-Raids, ändert die Mega-Entwicklung deutlich
von Max Handwerk
Pokémon GO: Neuer Promo-Code bringt euch 4 Feen-Monster – So löst ihr ihn ein
von Max Handwerk
Nächster Community Day in Pokémon GO bringt ein Monster erstmals als Shiny
von Paul Kutzner

Der Weg nach Kalos läutet das Ende des aktuellen Monats und damit auch der Season ein, die mit der Kalos-Tour ihren Höhepunkt findet. Eine große Rolle spielen dabei auch die neuen Mega-Raids, die ein völlig neues Level in Pokémon GO einführen. Alles, was ihr darüber wissen müsst, lest ihr hier: Alles zu Super-Mega-Raids in Pokémon GO.

Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
0
Gefällt mir!
0
Kommentieren
Pokemon GO Mega

Pokémon GO bringt neue Super-Mega-Raids, ändert die Mega-Entwicklung deutlich

Pokémon GO Feelinara

Pokémon GO: Neuer Promo-Code bringt euch 4 Feen-Monster – So löst ihr ihn ein

Pokemon GO naechster Community Day

Nächster Community Day in Pokémon GO bringt ein Monster erstmals als Shiny

Pokemon GO Änderungen Kampfliga

Pokémon GO kündigt eine der größten Änderungen seit Jahren an, um Kämpfe fairer zu gestalten

Kommentar-Regeln von MeinMMO
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

0
Sag uns Deine Meinungx