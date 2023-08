Pokémon GO: 7 starke Monster, die ihr euch unbedingt zum Weltmeisterschaften-Event holen solltet

In Pokémon GO läuft gerade das Weltmeisterschaften-Event, bei dem ihr euch eine Reihe starker Monster sichern könnt. Wir von MeinMMO zeigen euch, welche ihr euch unbedingt schnappen solltet und erklären warum.

Um welches Event geht es? Vom 11. bis 15. August 2023 läuft in Pokémon GO das globale Weltmeisterschaften-Event, dass aufgrund der Pokémon-WM in Yokohama stattfindet. Währenddessen könnt ihr euch in Pokémon GO nicht nur über coole Boni freuen, sondern auch das eine oder andere starke Pokémon für Raids oder den Einsatz in der GO Kampfliga sichern.

Wir zeigen euch nachfolgend 7 Pokémon, die sich besonders lohnen und die ihr euch sichern solltet. Die Reihenfolge unseres Rankings orientiert sich an ihrem Fundort im Spiel.

1. Machollo

Machollo normal (links) und als Shiny (rechts)

Warum lohnt es sich? Bei Machollo handelt es sich um ein Kampf-Pokémon aus der ersten Spiele-Generation, dass mit Machomei eine starke Weiterentwicklung besitzt. Aufgrund seines hohen Angriffswerts kann es besonders in Raids überzeugen und sollte deshalb in keinem Team fehlen. Mit einem Moveset aus Konter und Wuchtschlag reiht es sich unter die besten Kampf-Angreifer in Pokémon GO ein.

Und auch in der Superliga der PvP-Kämpfe ist es eine solide Wahl und belegt mit einem Moveset aus Konter, Kreuzhieb und Steinhagel den 35. Platz im PvPoke-Ranking.

Wo kann man es finden? Machollo findet ihr während des WM-Events ausschließlich in der Wildnis.

Gibt es Machollo als Shiny? Ja, mit etwas Glück könnt ihr auch einem schillernden Exemplar begegnen. Ihr erkennt es an seinem grünen Körper.

2. Meditie

Meditie normal (links) und als Shiny (rechts)

Warum lohnt es sich? Das Kampf- und Psycho-Pokémon Meditie kann ebenfalls mit einer guten Weiterentwicklung punkten. Diese behauptet sich aber vor allem mit einer soliden Verteidigung und ist deshalb besonders für den Einsatz in der Superliga geeignet. Mit einem Moveset aus Konter, Eishieb und Psychokinese sichert es sich im Ranking von PvPoke den 7. Platz,

Wo kann man es finden? Meditie spawnt während des gesamten Events in der Wildnis.

Gibt es Meditie als Shiny? Ja, Meditie kann in seiner schillernden Form gefangen werden. In dieser ist es rosa.

3. Rotomurf

Rotomurf normal (links) und als Shiny (rechts)

Warum lohnt es sich? Wer auf der Suche nach einem starken Kandidaten für die Raids ist, der sollte sich in den kommenden Tagen Rotomurf sichern. Stalobor, seine Weiterentwicklung, kann nämlich gleich doppelt punkten. So überzeugt es durch seine hohen Angriffs- und Ausdauerwerte als einer der besten Boden- und Stahl-Angreifer.

Nutzt hier die Attackenkombinationen aus Lehmschelle und Schlagbohrer sowie Mettalklaue und Eisenschädel. In der GO Kampfliga ist Stalobor aber auf den vorderen Plätzen nicht mit dabei, deshalb bieten sich hier eher andere Monster an.

Wo kann man es finden? Rotomurf ist in den kommenden Tagen in der Wildnis zu finden.

Gibt es Rotomurf als Shiny? Ja, es besitzt lilafarbene Streifen auf seinem Körper und eine blaue Nase.

4. Seemops

Seemops normal (links) und als Shiny (rechts)

Warum lohnt es sich? Bei Seemops handelt es sich um ein Eis- und Wasser-Pokémon aus der 3. Spiele-Generation, dass sich über Seejong zu Walraisa weiterentwickeln lässt. Walraisa besitzt vor allem ordentlich Ausdauer, kann aber auch mit seinen Angriffs- und Verteidigungswerten punkten.

So kann es in der GO Kampfliga mit einem Moveset aus Pulverschnee, Eisspeer und Erdbeben überzeugen und sich somit in der Superliga den 36. Platz und in der Hyperliga den 18. Platz des PvPoke-Rankings sichern. Pulverschnee und Eisspeer kann es zudem beim Entwickeln während des Events erlernen.

Wo kann man es finden? Seemops spawnt ebenfalls in der Wildnis, kann aber darüber hinaus auch in Feldforschungsaufgaben gefunden werden.

Gibt es Seemops als Shiny? Ja, das schillernde Seemops erkennt ihr an einem lilafarbenen Körper.

5. Galar-Flunschlik

Galar-Flunschlik normal (links) und als Shiny (rechts)

Warum lohnt es sich? Ein weiterer starker Kandidat für die GO Kampfliga ist Galar-Flunschlik. Das Pokémon überzeugt ebenfalls mit einer hohen Ausdauer und soliden Verteidigung. Damit kann es besonders in der Superliga (Platz 3) punkten. Aber auch in der Hyperliga (Platz 29) kann es sich sehen lassen. Setzt hierbei auf ein Moveset aus Lehmschuss, Steinhagel und Erdbeben.

Wo kann man es finden? Galar-Flunschlik taucht während des Events in den Level-3-Raids auf.

Gibt es Galar-Flunschlik als Shiny? Ja, mit etwas Glück könnt ihr einem schillernden Galar-Flunschlik begegnen. Dieses besitzt einen braunen Körper und gelbe Flecken.

6. Cresselia

Cresselia normal (links) und als Shiny (rechts)

Warum lohnt es sich? Das legendäre Pokémon Cresselia ist bereits seit ein paar Tagen im Spiel zu finden und wird auch während des Events die Raids beherrschen. Das Psycho-Pokémon aus der 4. Generation überzeugt besonders mit einem hohen Verteidigungswert und einer starken Ausdauer. Das macht es zu einem perfekten Kandidaten für die GO Kampfliga.

Es lohnt sich also ein Exemplar mit dem Moveset aus Psychoklinge, Strauchler und Mondgewalt in der Superliga oder Hyperliga zu verwenden. Dort kann es sich laut PvPoke nämlich den 20. bzw. 3. Platz sichern.

Wo kann man es finden? Cresselia findet ihr in den Level-5-Raids im Spiel. Im Kampf solltet ihr auf die besten Angreifer achten. Unseren Konter-Guide zu Cresselia findet ihr hier.

Gibt es Cresselia als Shiny? Ja, Cresselia kann als Shiny gefangen werden. Es hat dann gelb-grüne Flügel.

7. Garados

Garados normal (links) und als Shiny (rechts)

Warum lohnt es sich? Ein echtes Multi-Talent ist Garados. Das Flug und Wasser-Pokémon besitzt nämlich einen hohen Angriffswert, kann aber auch in der Verteidigung und Ausdauer punkten. So gehört es zu den besten Angreifern in Pokémon GO. Setzt hier am besten auf ein Moveset aus Kaskade und Aquahaubitze.

Seine temporäre Mega-Entwicklung ist dabei sogar nochmal etwas stärker und kann durch den Angriffsbonus im Kampf zusätzlich punkten. Aber auch in der Meisterliga der GO Kampfliga kann euch Garados mitunter nützlich sein. Mit einem Moveset aus Feuerodem, Nassschweif und Knirscher sichert es sich im PvPoke-Ranking den 29. Platz.

Wo kann man es finden? Garados erhaltet ihr momentan im Anschluss an die Mega-Raids gegen seine Mega-Entwicklung. Hier könnt ihr euch auch die entsprechende Mega-Energie dafür sichern. Außerdem lässt sich Karpador, die Vorentwicklung von Garados, in den Feldforschungen finden.

Welche Konter sich gegen den Raid-Boss eignen, zeigen wir euch hier.

Gibt es Garados als Shiny? Ja, haltet dazu nach einem roten Exemplar Ausschau. Die schillernde Version von Karpador ist hingegen goldfarben.

Weitere starke Angreifer in Pokémon GO seht ihr im nachfolgenden Video:

Gibt es weitere starke Monster? Ja, vor allem für die GO Kampfliga sind bei dem WM-Event viele starke und interessante Monster dabei. So eignen sich unter anderem auch folgende Monster:

Zurrokex, seine Weiterentwicklung Irokex eignet sich für die Super- und Hyperliga.

Zobiris ist in der Superliga ein guter Kandidat.

Wolly ist mit seiner Weiterentwicklung Zwollock ebenfalls in der Super- und Hyperliga interessant.

Stahlos, die Weiterentwicklung von Onix, kann in der Hyperliga überzeugen und ist zudem ein starker Angreifer in Raids, insbesondere in seiner Mega-Form.

Wie gefallen euch die Spawns zum aktuellen Event? Welches Monster wollt ihr euch auf jeden Fall für euer Team sichern? Lasst es uns gern in den Kommentaren hier auf MeinMMO wissen und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

Eines der größten Events in Pokémon GO steht noch im August an. Wir zeigen euch alle Inhalte zum globalen GO Fest 2023.