Pokémon GO: Spezielle Raid-Stunde heute mit Kobalium, Terrakium und Viridium – Beste Konter

Heute, am 29. November 2021, findet in Pokémon GO zum Abschluss des Hoopa-Events eine letzte spezielle Raid-Stunde mit Kobalium, Terrakium und Viridium statt. Wir von MeinMMO zeigen euch die besten Konter, um sie schnell zu besiegen.

Was ist das für eine Raid-Stunde? Wer regelmäßig Pokémon GO spielt, der weiß, dass jeden Mittwoch ein besonderes Raid-Event stattfindet, bei dem ihr in fast allen Arenen gegen legendäre Raid-Bosse antreten könnt. Durch das Hoopa-Event fanden auch in den vergangenen Tagen Raid-Stunden statt.

Und auch heute, am 29. November 2021, wird es noch einmal eine spezielle Raid-Stunde geben, bevor das Hoopa-Event schließlich endet. Treffen werdet ihr in dieser Zeit in den Level-5-Raids auf Kobalium, Terrakium und Viridium.

Raid-Stunde mit Kobalium, Terrakium und Viridium – Start und beste Konter

Start der Raid-Stunde: Wie jede Raid-Stunde startet auch diese wieder pünktlich um 18:00 Uhr. Sie dauert eine ganze Stunde und endet somit um 19:00 Uhr Ortszeit. Bereits vor dem Start deuten die dunklen Eier über den Arenen auf die bevorstehenden Raids hin.

Beste Konter gegen Kobalium

Kobalium ist ein legendäres Pokémon vom Typ Stahl und Kampf. Es ist besonders empfindlich gegenüber den Angriffen folgender Typen: Kampf, Feuer und Boden. Nutzt diese Schwäche aus und setzt entsprechende Konter ein (via pokebattler.com):

Pokémon Moveset (Crypto-) Machomei Konter und Wuchtschlag (Crypto-) Entei Feuerzahn und Hitzekoller (Crypto-) Lavados Feuerwirbel und Hitzekoller Reshiram Feuerzahn und Hitzekoller (Crypto-) Hariyama Konter und Wuchtschlag Lucario Konter und Aurasphäre Flampivian Feuerzahn und Hitzekoller (Crypto-) Magbrant Feuerwirbel und Feuerschlag Meistagrif Konter und Wuchtschlag (Crypto-) Arkani Feuerzahn und Flammenwurf

Gegen Kobalium eignen sich auch eure Mega-Entwicklungen:

Mega-Glurak Y mit Feuerwirbel und Lohekanonade

Mega-Glurak X mit Feuerwirbel und Lohekanonade

Mega-Hundemon mit Feuerzahn und Flammenwurf

Beste Konter gegen Terrakium

Das Gestein- und Kampf-Pokémon Terrakium stammt aus der 5. Generation. Aufgrund seines Typs hat es eine Schwäche gegen Angriffe der Typen Pflanze, Kampf, Psycho, Stahl, Wasser, Boden und Fee. Setzt am besten folgende Konter ein (via pokebattler.com):

Pokémon Moveset (Crypto-) Mewtu Konfusion und Psychostoß (Crypto-) Metagross Patronenhieb und Sternenhieb (Crypto-) Machomei Konter und Wuchtschlag (Crypto-) Simsala Konfusion und Psychokinese (Crypto-) Sumpex Aquaknarre und Aquahaubitze (Crypto-) Kokowei Konfusion und Psychokinese (Crypto-) Guardevoir Konfusion und Psychokinese (Crypto-) Galagladi Konfusion und Psychokinese (Crypto-) Hariyama Konter und Wuchtschlag (Crypto-) Tangoloss Rankenhieb und Blattgeißel

Darüber hinaus könnt ihr auf folgende Mega-Entwicklungen zurückgreifen:

Mega-Turtok mit Aquaknarre und Aquahaubitze

Mega-Garados mit Kaskade und Hydropumpe

Mega-Bisaflor mit Rankenhieb und Flora-Statue

Beste Konter gegen Viridium

Bei Viridium handelt es sich um ein legendäres Pflanzen- und Kampf-Pokémon. Bei diesem solltet ihr vor allem auf Konter vom Typ Flug setzen. Aber auch Feuer-, Gift-, Psycho-, Eis- und Fee-Attacken machen ihm zu schaffen (via pokebattler.com):

Pokémon Moveset (Crypto-) Lavados Flügelschlag und Himmelsfeger (Crypto-) Kramshef Schnabel und Himmelsfeger (Crypto-) Staraptor Flügelschlag und Sturzflug (Crypto-) Ho-Oh Kraftreserve und Sturzflug (Crypto-) Zapdos Donnerschock und Bohrschnabel (Crypto-) Mewtu Konfusion und Psychostoß Rayquaza Luftschnitt und Orkan Yveltal Windstoß und Orkan Washakwil Luftschnitt und Sturzflug (Crypto-) Lugia Sondersensor und Luftstoß

Ihr könnt außerdem folgende Mega-Entwicklungen im Kampf einsetzen:

Mega-Tauboss mit Windstoß und Sturzflug

Mega-Glurak Y mit Luftschnitt und Lohekanonade

Mega-Glurak X mit Flügelschlag und Lohekanonade

Lohnt sich die Raidstunde heute?

Wie viele WP haben Kobalium, Terrakium und Viridium beim Fangen? Nach dem Raid könnt ihr den drei legendären Pokémon in der Fangmaske mit folgenden WP begegnen:

Kobalium: 1.649 WP – 1.727 WP bzw. bei Bewölkung oder Schnee 2.061 WP – 2.159 WP

Terrakium: 2.026 WP – 2.113 WP bzw. bei (teilweiser) Bewölkung 2.533 WP – 2.641 WP

Viridium: 1.649 WP – 1.727 WP bzw. bei sonnigem, klaren oder bewölktem Wetter 2.061 WP – 2.159 WP

Hat eurer Monster den höchstmöglichen WP-Wert, dann entspricht das einer IV von 100%.

Gibt es Shiny Kobalium, Terrakium und Viridium? Ja, allen drei Exemplaren könnt ihr mit etwas Glück auch in ihrer schillernden Form begegnen.

Kobalium, Terrakium und Viridium normal (rechts) und als Shiny (links)

Wie stark sind sie? Von den drei legendären Monstern kann besonders Terrakium glänzen. Es hat einen starken Angriff und eine gute Ausdauer, weshalb es zu den besten Angreifern in Pokémon GO gehört. Aber auch in der Meisterliga kann es überzeugen.

Kobalium kann hingegen eher mit seinen Verteidigungswerten punkten. Für die Raids ist es aufgrund seines schwächeren Angriffs eher nicht geeignet. Dafür ist es ein solider Kandidat für die Meisterliga (pvpoke.com).

Viridium profitiert ebenfalls von einer starken Verteidigung, ist dabei jedoch etwas schwächer als Kobalium. Aus diesem Grund ist es von allen drei legendären Monstern das schlechteste. Für den Einsatz in Raids und der PvP-Liga solltet ihr lieber auf andere Exemplare zurückgreifen.

Lohnt sich die Raidstunde? Wer auf der Suche nach einem starken Angreifer ist, sollte diese Raidstunde auf jeden Fall nutzen. Orientiert euch dabei vor allem an Terrakium. Aber auch Shiny-Jäger kommen heute voll auf ihre Kosten.

Wann diese drei Monster wieder in die Raids kommen, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt. Nach der heutigen Raidstunde trefft ihr bis zum 01. Dezember 2021 um 10:00 Uhr Ortszeit Cresselia in den Level-5-Raids.

Nehmt ihr heute an der Raid-Stunde mit Kobalium, Terrakium und Viridium teil? Welche Konter nutzt ihr? Schreibt uns euere Meinung gern hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

Das Hoopa-Event ist derzeit nicht so euer Ding? Im Dezember kommt ein Community Day, der euch 25 Pokémon bringt. Wir haben uns angesehen, welche das sind.