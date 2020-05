In Pokémon GO ist die zweite Season der PvP-Liga gestartet. Wir zeigen euch hier den Zeitplan, die Belohnungen und die besten Pokémon für jede Liga.

Das ist die 2. Season: Seit dem 11. Mai um 22:00 Uhr deutscher Zeit kann man in der PvP-Liga in die neue Season einsteigen.

Dabei gibt es einige Änderungen im Vergleich zu Season 1. Damit ihr bestmöglich für die neue Saison gerüstet seid, zeigen wir euch alle wichtigen Infos.

Belohnungen, Zeitplan und Premier Cup

Wie lange läuft die Season 2? Bislang ist sie bis zum 6. Juli um 22:00 Uhr deutscher Zeit geplant. Ihr könnte also etwa 2 Monate lang versuchen, in der PvP-Liga auf Rang 10 aufzusteigen.

Wie sieht der Zeitplan aus? Niantic hat bereits einen Überblick über die genauen Zeiten gegeben, in denen die Ligen verfügbar sind. Dieser sieht wie folgt aus:

Superliga: 1. Mai bis 25. Mai um jeweils 22:00 Uhr deutscher Zeit

1. Mai bis 25. Mai um jeweils 22:00 Uhr deutscher Zeit Hyperliga: 25. Mai bis 15. Juni um jeweils 22:00 Uhr deutscher Zeit

25. Mai bis 15. Juni um jeweils 22:00 Uhr deutscher Zeit Meisterliga und Premier-Cup: 15. Juni bis 29. Juni um jeweils 22:00 Uhr deutscher Zeit

15. Juni bis 29. Juni um jeweils 22:00 Uhr deutscher Zeit Alle Ligen und der Premier-Cup: 29. Juni bis 6. Juli um jeweils 22:00 Uhr deutscher Zeit

Die Super-, Meister- und Hyper-Liga

Was ist der Premier-Cup? Erstmalig gibt es ein besonderes Turnier in der PvP-Liga. Im Premier-Cup könnt ihr nämlich nicht mit legendären und mysteriösen Pokémon kämpfen. Eine WP-Begrenzung gibt es ebenfalls nicht.

Damit fallen beliebte Pokémon der Meisterliga, wie etwa Giratina oder Dialga, einfach weg und die Trainer, die bislang nicht so viel auf Raid-Pokémon gesetzt haben, bekommen einen Vorteil.

Wie sieht es mit den Belohnungen aus? Es gibt Anpassungen bei den Belohnungen. So könnt ihr bei einem Basis-Kampfset mittlerweile nach dem 3. Sieg eine Pokémon-Begegnung erhalten. Bei dem Premium-Kampfset gibt es die Begegnung ab dem 1. Sieg.

Im Gegenzug wurde der Zugang zu den Sonderbonbons erschwert. Diese gibt es erst ab dem 4. Sieg beim Basis-Kampfset.

Ab Rang 7 erhaltet ihr zum Ende der Saison eine garantierte Top-Sofort-TM. Damit könnt ihr eurem Pokémon jede Attacke beibringen, die es irgendwann mal gelernt hat. Welche Pokémon sich dafür lohnen, erfahrt ihr hier.

Es gibt auf den unterschiedlichen Rängen auch wieder besondere Pokémon, die man ab dort erhalten kann. So gibt es:

Metagross garantiert auf Rang 1

Flunschlik auf Rang 4

Geronimatz auf Rang 8

Zurrokex auf Rang 9

Wrestler-Pikachu garantiert auf Rang 10

In Season 2 könnt ihr euch wieder Wrestler-Pikachu verdienen

Die besten Pokémon für jede Liga

Nutzt diese Pokémon für die Superliga: In der Superliga darf man nur Pokémon bis maximal 1500 WP nutzen. Deshalb fällt hier die Wahl auf Pokémon, die man in Raids eher weniger nutzt.

Die besten Monster sind unter anderem Altaria, Panzaeron, Registeel, Meditalis und Welsar.

Eine genaue Auflistung der besten Pokémon für die Superliga von Pokémon GO findet ihr hier.

Nutzt diese Pokémon für die Hyperliga: In dieser Liga könnt ihr Pokémon bis 2500 WP nutzen. Auch hier sind so einige Monster richtig stark, die man sonst nicht so auf dem Zettel hat.

Das gesamte Regi-Trio ist beispielsweise eine Alternative. Sumpex, Giratina und Relaxo sind ebenfalls stark.

Die besten Pokémon für die Hyperliga findet ihr hier in der ausführlichen Übersicht.

Nutzt diese Pokémon für die Meisterliga: In dieser Liga gibt es keine Begrenzung bei den WP. Ihr könnt jedes Pokémon nutzen und deshalb sind auch so einige Monster relevant, die man aus Raids kennt.

Giratina, Dialga oder Kyogre sind beispielsweise gute Monster. Aber auch Pokémon, die man nicht so offt in Raids verwendet, wie zum Beispiel Togekiss oder Melmetal sind richtig stark.

Eine Übersicht über die besten Teams, die ihr für die Meisterliga nutzen könnt, findet ihr hier.

Wenn ihr alle Pokémon, die für die PvP-Liga relevant sind, auf einen Blick sehen wollt, empfehlen wir euch unsere Tier-List zur PvP-Liga. Dort seht ihr alle Monster aus jeder Liga, die nützlich sind. So könnt ihr euch eigene Teams zusammenstellen und starke Kombinationen ausprobieren.