PvP-Liga in Pokémon GO ändert sich mit Season 2 total – Das ist neu

In Pokémon GO startet nun die Season 2 der PvP-Liga. Dort gibt es allerdings so einige Anpassungen. Neue Attacken und Cups werfen die Meta ziemlich durcheinander.

Wann startet Season 2? Die 2. Saison der PvP-Liga startet schon am 1. Mai um 22:00 Uhr deutscher Zeit. Bis zum 6. Juli läuft die Season dann und endet dort dann wieder um 22:00 Uhr deutscher Zeit. Das ist allerdings erstmal ein vorläufiger Plan und könnte sich noch ändern.

Mit dem Start der Season gibt es allerdings so einige Anpassungen am Spielsystem. Wir geben euch die Übersicht, was alles neu an der Liga ist.

Das ändert sich mit Season 2 in der PvP-Liga

Das wird neu sein: Generell wird es etwas schwerer sein ab Rang 4 in die darauffolgenden Ränge aufzusteigen. Dafür benötigt ihr mehr Siege als bisher.

Außerdem gibt es das Pokémon bei der Basis-Belohnung schon nach dem 3. Sieg. Das war bisher erst nach dem 4. Sieg möglich. Bei der Premium-Belohnung gibt es das Pokémon schon nach dem ersten Sieg.

Außerdem ändern sich die Belohnungen generell. Folgende Pokémon gibt es mit etwas Glück bei folgenden Rängen:

Metagross garantiert auf Rang 1

Flunschlik auf Rang 4

Geronimatz auf Rang 8

Zurrokex auf Rang 9

Wrestler-Pikachu garantiert auf Rang 10

Außerdem wird es auf Rang 10 eine neue Avatar-Pose geben und ab Rang 7 erhaltet ihr zum Season-Ende eine garantiere Top-Sofort-TM.

Geronimatz gibt es auf Rang 8 als mögliche Belohnung.

Dieser Cup ist neu: In Season 2 werdet ihr auch den Premier Cup auswählen. Dieser funktioniert ohne WP-Begrenzung, doch ihr dürft keine legendären oder mysteriösen Pokémon mitnehmen.

Das dürfte vor allem für die Trainer interessant werden, die ansonsten gerne mit Dialga, Giratina oder anderen metarelevanten, legendären Pokémon gekämpft haben.

Was bleibt gleich? Aufgrund des Coronavirus müsst ihr momentan keine Kilometer laufen, um kämpfen zu können. Das bleibt auch in Season 2 so bestehen.

Außerdem gibt es auf Rang 7 weiterhin Avatar-Outfits, die zum Wrestler-Pikachu passen und auf Rang 10 gibt es weiterhin Avatar-Outfits rund um Troy Trumm, einen Champ aus der Pokémon-Liga.

Wann laufen die jeweiligen Ligen? Diese laufen etwas länger als zu Season 1. Wir zeigen euch den genauen Zeitplan:

Superliga: 1. Mai bis 25. Mai um jeweils 22:00 Uhr deutscher Zeit

1. Mai bis 25. Mai um jeweils 22:00 Uhr deutscher Zeit Hyperliga: 25. Mai bis 15. Juni um jeweils 22:00 Uhr deutscher Zeit

25. Mai bis 15. Juni um jeweils 22:00 Uhr deutscher Zeit Meisterliga und Premier-Cup: 15. Juni bis 29. Juni um jeweils 22:00 Uhr deutscher Zeit

15. Juni bis 29. Juni um jeweils 22:00 Uhr deutscher Zeit Alle Ligen und der Premier-Cup: 29. Juni bis 6. Juli um jeweils 22:00 Uhr deutscher Zeit

Die Super-, Meister- und Hyper-Liga

Das bedeuten die Änderungen: Mit diesen Anpassungen wird die PvP-Liga nochmal deutlich verändert. Vor allem der Premier-Cup ist für Spieler interessant, die mit legendären Pokémon nicht so viel anfangen konnten.

Aber auch das neue Level-System klingt spannend. Es bleibt schlussendlich abzuwarten, wie viel mehr man nun machen muss, um die Ränge aufzusteigen.

Attacken-Änderungen in Pokémon GO

Diese Attacken werden verändert: 3 Attacken haben eine Veränderung in der PvP-Liga erhalten. Sie gelten allerdings nur für die Liga und nicht für Raids oder Arena-Kämpfe:

Schlagbohrer wird schneller aufgeladen

Mondgewalt wird schneller aufgeladen, senkt den Verteidigungswert des Nutzers und richtet weniger Schaden an

Stromstoß wird schneller aufgeladen, richtet mehr Schaden an und senkt den Verteidigungswert des Nutzers

Dieses Pokémon kriegt eine neue Attacke: Palkia kann nun Nassschweif lernen. Diese Attacke von Typ Wasser wird schnell aufgeladen und ist eine ziemliche Verstärkung für Palkia. Ihr könnt nämlich so dem Gegner schnell die Schilde herauslocken.

Es wird sich zeigen, wie sich die Tier-List der besten PvP-Pokémon durch diese Anpassungen verschieben wird.