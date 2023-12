Pokémon GO: 3 Wege, schnell Freunde zu finden, bevor die Herausforderung endet

Ihr wollt Freunde in Pokémon GO finden, um die aktuelle Herausforderung zu erledigen? Wir zeigen euch drei Wege, wie es schnell klappt.

Was ist das für eine Challenge? Die Challenge „Harte Zeiten: Freundschafts-Herausforderung“ startete mit dem Event „Harte Zeiten“. Es handelt sich dabei um eine befristete Forschung, die am 15. Dezember 2023 um 20:00 Uhr endet.

Es gibt folgende Belohnungen für neue Freundschaften:

Schließe eine neue Freundschaft: 5.000 EP

Schließe 2 neue Freundschaften: 5.000 EP

Schließe 3 neue Freundschaften: 5.000 EP

Abschluss der Herausforderung: 25 Hyperbälle, 2.500 Sternenstaub, 5.000 EP

Ihr könnt euch hier also locker schnell 20.000 EP holen. Doch dafür braucht man 3 neue Freundschaften. Wie ihr das schnell erledigt, fassen wir hier für euch zusammen.

Das Event gehört zur aktuellen Season „Zeitlose Reisen“:

So kriegt ihr schnell neue Freunde in Pokémon GO

Option 1 – Nutzt denselben Freund dreimal: Das ist ein Trick, den einige Trainer im Subreddit „TheSilphRoad“ zu Pokémon GO empfehlen. Habt ihr einen neuen Freund, mit dem ihr auch Kontakt habt, dann fügt euch hinzu und löscht euch wieder. Das macht ihr dreimal – und es sollte dreimal für die Forschung zählen.

Vorsicht: Macht das besser nicht mit alten Freunden, bei denen ihr schon hohe Freundschaftslevel aufgebaut habt – die sind dann futsch.

Option 2 – Nutzt Fern-Raids mit Campfire oder PokeGenie: Ihr könnt zu einem Raid gehen und diesen dann in Apps wie PokeGenie oder Campfire hosten. Dann schicken euch andere Trainer Freundesanfragen, die ihr annehmen müsst, um sie dann zu Raids einzuladen. Hier habt ihr den Vorteil, dass ihr unmittelbar und schnell die Anfragen bekommt.

Andersherum könnt ihr über diese Apps auch einem Fernraid beitreten, müsst dann aber einen Fernraid-Pass benutzen und bekommt selbst nur eine Freundschaft hinzu.

Option 3 – Verwendet Gruppen, wo Freundescodes geteilt werden: Es gibt verschiedene Seiten und Gruppen, wo Trainer ihre Freundescodes teilen. Hier findet ihr jede Menge Codes, an die ihr Anfragen schicken könnt. Der Vorteil ist, dass ihr hier eine große Auswahl habt. Allerdings kann es passieren, dass ihr ein wenig auf Antwort warten müsst.

Gute Optionen sind:

Unsere Facebook-Gruppe zu Pokémon GO – Hier findet ihr einen Thread mit Freundschaftscodes in den Ankündigungen

Communities wie etwa PokemonGOFriends (auf reddit) sind eine Option

Auch auf der Seite pogotrainer.club teilen Spieler ihre Codes

Schaut dort einfach, dass ihr ein paar Anfragen rausschickt. Dann könnt ihr recht schnell die nötigen Freundschaften bekommen.

Generell ist es eine gute Sache, Freundschaften in Pokémon GO aufzubauen, da man so auch Geschenke bekommen und verschicken kann, die euch verschiedene Items einbringen können. Außerdem könnt ihr mit Spielern aus anderen Regionen Postkarten tauschen, um so an die verschiedenen Vivillon-Formen zu kommen.

Mehr zu Vivillon und seinen Formen in Pokémon GO erfahrt ihr hier.