Pokémon GO: Rampenlichtstunde heute mit Puppance und mehr EP

In Pokémon GO startet heute, am 14. September, die Rampenlichtstunde mit Puppance. Dazu gibt es einen Bonus, der euch mehr Erfahrungspunkte beschert. Wir zeigen euch alles, was ihr zum Event wissen müsst.

Was ist das für ein Event? Jeden Dienstagabend läuft in Pokémon GO eine Rampenlichtstunde. Das einstündige Event stellt dabei ein ausgewähltes Pokémon in den Fokus, das ihr in der Eventzeit an jeder Ecke in der Wildnis findet. Eine gute Möglichkeit, Bonbons für die Spezies zu sammeln.

Heute steht das Pokémon Puppance von Typ Boden und Psycho aus der dritten Generation im Rampenlicht und wird von einem EP-Bonus begleitet.

Rampenlichtstunde am 14. September – Start, Boni und Shiny

Wann ist Start? Wie ihr das schon von diesen Events kennt, geht es um 18:00 Uhr los. Dann startet die Rampenlichtstunde für euch. Eine Stunde ist sie dann aktiv und soll gegen 19:00 Uhr wieder enden.

Diese Boni gibt es: Ab dem Start des Events werden sich Spawns in der Wildnis in Puppance-Spawns verwandeln. Ihr findet das Pokémon nahezu an jeder Ecke. Nutzt ihr dann noch Rauch dazu, dann verwandeln sich auch die Rauch-Spawns in Puppance.

Dazu erhaltet ihr für das Fangen von Pokémon die doppelte Menge Erfahrungspunkte. Wer also noch auf dem Level-Weg von 41 bis 50 in Pokémon GO ist, der kann sich heute wichtige EP dazuverdienen.

Gibt es Shiny Puppance? Ja! Shiny Puppance gibt es schon seit dem Psycho-Spektakel 2020 in Pokémon GO zu fangen. So sieht es aus:

Lohnt sich die Rampenlichtstunde mit Puppance?

Wie stark ist es? Puppance selbst hat nicht viel zu melden. Weder im PvP noch im PvE. Die Weiterentwicklung Lepumentas ist auch nicht viel besser dran. Im PvE bei Raids ist es kaum zu gebrauchen. Im PvP auch nur als eine schwache Alternative in der Superliga. Doch da gibt es weitaus bessere Kandidaten.

Wer sollte mitmachen? Das Event lohnt sich heute vor allem für euch, wenn ihr Bonbons und EP sammeln wollt. Vielleicht wollt ihr eure Shiny-Chancen ausreizen. Doch einen starken Angreifer werdet ihr heute nicht erhalten.

Wie gefällt euch die Aussicht auf die Rampenlichtstunde heute? Ist das ein Event, das ihr mitnehmt, oder lasst ihr die Stunde diesmal aus? In den nächsten Wochen erwarten euch noch viele weitere spannende Termine. Alle Events im September 2021 bei Pokémon GO findet ihr hier.