Pokémon GO: Alle neuen Raidbosse, die ihr ab heute bekämpfen könnt

Auf welche der neuen Raidbosse freut ihr euch am meisten? Schreibt uns eure Meinung zu der Auswahl der Bosse doch hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit der Community darüber aus.

Bedenkt, dass ihr in Deutschland aktuell nur Vesprit findet. Um Selfe und Tobutz zu bekämpfen, solltet ihr Fernraids mit Freunden auf der ganzen Welt bestreiten. Wie ihr weltweite Freunde für Pokémon GO findet , zeigen wir euch hier.

In dieser Übersicht zeigen wir euch alle Bosse, die ihr in den nächsten Tagen und Wochen finden und bekämpfen könnt.

In Pokémon GO gibt es ab dem 14. September neue Bosse in den Raids. Wir zeigen euch, wen ihr auf Schwierigkeit 1, 3, 5 und in Mega-Raids antrefft.

