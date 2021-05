Pokémon GO: Rampenlichtstunde heute mit Dratini und Bonbon-Bonus – Lohnt sich das?

In Pokémon GO startet heute, am 11. Mai, eine Rampenlichtstunde mit Dratini. Wir zeigen euch die Boni des Events und analysieren, für wen sich das Mitmachen lohnt.

Was ist eine Rampenlichtstunde? Jeden Dienstagabend findet ein Event dieser Art in Pokémon GO statt. Für die Dauer von 60 Minuten steht ein Pokémon im Rampenlicht und spawnt nahezu überall in der Wildnis. Begleitet wird das Ganze dann von einem Bonus, der die Stunde noch attraktiver macht.

In dieser Woche trefft ihr beim Event Dratini. Es gehört zum Typ Drache und kann sich in Dragonir und später in Dragoran weiterentwickeln.

Rampenlicht-Stunde mit Dratini – Startzeit und Boni

Wann geht es los? Wie ihr das schon aus den vergangenen Wochen und Monaten kennt, startet die Rampenlichtstunde heute wieder um 18:00 Uhr Ortszeit. Im Spiel werdet ihr dann bemerken, dass um euch herum überall Dratini erscheinen und die anderen Pokémon austauschen.

Ihr habt dann eine Stunde lang Zeit, diese besonderen Spawns auszunutzen. Gegen 19:00 Uhr sollten die Pokémon in der Wildnis wieder zum aktuellen Feen-Event passen.

Das ist der Bonus: Neben den vielen Dratini-Spawns begleitet euch beim Event ein Bonbon-Bonus, der sich auf eure Pokémon-Transfers auswirkt. Ihr erhaltet doppelt so viele Bonbons für das Verschicken von Pokémon.

Dieser Bonus zählt auch für Pokémon, die ihr schon vor dem Event gefangen habt und jetzt erst verschickt.



In den Anfangszeiten von Pokémon GO war das Pokémon besonders beliebt, denn zu der Zeit konnte Dragoran noch seine volle Stärke ausspielen und damit auftrumpfen. Im Februar 2018 hatte Dratini seinen Community Day (wer einen Hauch Nostalgie mag, liest hier

Gibt es Shiny Dratini? Ja, ihr könnt seit 2018 schillernde Dratini in Pokémon GO fangen. Heute während der Rampenlichtstunde habt ihr genauso die Chance darauf.

Die Shiny-Familie von Dratini

Lohnt sich die Rampenlichtstunde heute? Aus zwei Perspektiven lohnt sich die Rampenlichtstunde heute auf jeden Fall für euch. Wenn

ihr auf der Suche nach Shiny Dratini seid

ihr Pokémon aufbewahrt habt, die ihr mit Bonbon-Bonus verschicken wollt

Dazu läuft gerade ein Bonus, der euch die dreifachen Erfahrungspunkte für das Fangen von Pokémon gutschreibt. Da ihr Dratini relativ leicht erwischen und somit fabelhafte Würfe treffen könnt, winken euch da richtig viele Erfahrungspunkte.

Da könnt ihr also viele Boni herausholen. Außerdem lernt Dragoran gerade Draco-Meteor, wenn ihr es entwickelt.

Werdet ihr an der Rampenlichtstunde heute teilnehmen oder habt ihr schon genug Dratini und Shinys, weshalb ihr das Event heute auslasst? Schreibt uns eure Meinung doch hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Spielern darüber aus.

Welche Pokémon in den nächsten zwei Rampenlichtstunden antreten, steht auch schon fest. Erfahrt mehr darüber in unserer Übersicht zu den Mai-Events in Pokémon GO.