Pokémon GO: Rampenlicht-Stunde heute mit Nidoran und EP-Bonus

Pokémon GO startet heute, am 09. August 2022, die Rampenlicht-Stunde mit Nidoran (w). Hier findet ihr alle Infos zu Start-Zeit, Bonus und Shiny-Nidoran in der Übersicht.

Was ist das für ein Event? Die Rampenlicht-Stunde findet jeden Dienstag von 18:00 bis 19:00 Uhr statt. In dieser Zeit taucht immer ein bestimmtes Pokémon verstärkt in der Wildnis aus.

In dieser Woche ist dies das weibliche Nidoran. Zudem gibt es einen Bonus, der euch beim schnellen Leveln weiterhelfen kann. Hier findet ihr alle Infos.

Rampenlicht-Stunde am 09. August – Start, Boni, Shiny

Wann startet die Rampenlicht-Stunde? Wie gewohnt startet das Event um 18:00 Uhr Ortszeit. 60 Minuten lang spawnt dann überall Nidoran, bis um 19:00 Uhr auch schon wieder Schluss ist. Bis dahin gilt auch der Bonus.

Was ist der Bonus? Heute gibt es doppelte Fang-EP für jedes Monster, das ihr während der Stunde fangt. Das könnt ihr nochmal verdoppeln, wenn ihr in der Zeit Glücks-Eier verwendet.

Ihr solltet allerdings überlegen, euch die Glücks-Eier eher für den kommenden Samstag aufzusparen. Der Community Day mit Galar-Zigzachs bietet nämlich noch heftigere EP-Boni.

Gibt es Shiny Nidoran? Ja, ihr könnt die Shiny-Version von Nidoran fangen. Bedenkt allerdings, dass die Rampenlicht-Stunde keine erhöhte Shiny-Chance bringt, sie ist genau so niedrig wie immer. Allerdings sind die zahlreichen Begegnungen eine gute Gelegenheit, sein Glück zu versuchen.

So sieht die Shiny Nidoran-Familie aus

Für wen lohnt sich die Rampenlicht-Stunde mit Nidoran?

Nidoran ist ein Monster aus der ersten Generation und dementsprechend schon sehr lange im Spiel. Viele Trainer werden es also schon besitzen – wenn ihr es aber noch nicht habt, lohnt es sich für den Pokédex-Eintrag.

In Raids könnt ihr Nidoran und auch seine Entwicklungen eher ignorieren. Allerdings hat ein gutes Nidoqueen, also die letzte Entwicklung, durchaus einen Platz in der Super- und Hyperliga. Wenn ihr gerne PvP spielt, kann sich ein Fang also auch lohnen.

Ebenso gibt es den EP-Bonus, der immer ein guter Grund ist, ein paar Fänge einzuplanen. Allerdings bringen auch die kommenden Tage mit dem Käfer-Event und dem Community Day seht gute EP-Boni.

Eine genaue Übersicht der August-Events in Pokémon GO findet ihr hier.