Pokémon GO: Raidstunde heute mit Registeel – Lohnt sich das?

In Pokémon GO startet heute, am 09. Juni 2021, die Raid-Stunde mit Registeel. Wir zeigen euch, welche Konter sich gegen den Giganten lohnen.

Was ist eine Raid-Stunde? Die Raidstunde findet regelmäßig am Mittwoch in Pokémon GO statt. In dieser Stunde erscheinen auf nahezu allen Arenen Level-5-Raids, in denen ihr auf legendäre Pokémon treffen könnt.

In dieser Woche dreht sich die Raid-Stunde um das legendäre Pokémon Registeel. Es kehrte gemeinsam mit den Giganten Regice und Regirock als Raid-Boss zum Start der “Jahreszeit der Entdeckung” zu Pokémon GO zurück. Hier findet ihr alle Infos, die ihr zu Registeel braucht.

Raid-Stunde mit Registeel – Infos und Konter

Wann geht es los? Die Raid-Stunde mit Registeel startet um 18:00 Uhr Ortszeit. Schon kurz zuvor werden schwarze Raid-Eier über den Arenen auftauchen, die für euch denn pünktlich zur Raidstunde schlüpfen. Um 19:00 Uhr ist dann schon wieder Schluss.

Diese Konter solltet ihr nutzen: Registeel hat einige Schwächen, die ihr ausnutzen könnt. Es selbst gehört zum Typ Stahl und ist damit anfällig gegen Feuer, Boden und Kampf.

Pokémon Moveset Mega-Glurak Y Feuerwirbel und Lohekanonade Reshiram Feuerzahn und Hitzekoller Mega-Glurak X Feuerwirbel und Lohekanonade Skelabra Feuerwirbel und Hitzekoller Mega-Gengar Schlecker und Fokusstoß Hundemon Feuerzahn und Flammenwurf Lavados Feuerwirbel und Hitzekoller Flampivian Feuerzahn und Hitzekoller Entei Feuerzahn und Hitzekoller Lucario Konter und Aurasphäre

Wie viele Trainer braucht man? Registeel kann man mit vier Trainern und den richtigen Kontern schlagen. Wenn ihr sichergehen wollt, solltet ihr Raids suchen, in denen mehr Trainer aktiv sind – beispielsweise mithilfe von Fern-Raid-Pässen. Ihr könnt auch andere Spieler zu Raids einladen, die dann mit Fern-Raid-Pässen angreifen können.

Gibt es Shiny Registeel? Ja, alle drei Bosse des Regi-Trios könnt ihr als Shiny fangen. So auch Registeel.

Ganz rechts seht ihr Registeel als Shiny

Lohnt sich der Raid? Das Regi-Trio besuchte schon öfter Pokémon GO. Wer aber noch keines hat und seinen PokéDex vervollständigen möchte, kann dennoch zuschlagen. Außerdem können Shiny-Jäger auf ihre Kosten kommen, wenn sie die schillernde Variante antreffen.

Im PvE, also in Raidkämpfen, ist Registeel nicht wirklich zu gebrauchen. Es gibt viel bessere Stahl-Angreifer, die das Pokémon einfach in den Schatten stellen. Die besten Angreifer jedes Typs in Pokémon GO findet ihr hier.

Im PvP sieht das Ganze allerdings anders aus. Laut den Daten von Gamepress (via Gamepress.gg) performt Registeel in den PvP Ligen “Superliga” und “Hyperliga” recht gut und landet da auf den vorderen Plätzen.

Wie geht es weiter? Registeel wird auch nach der Raid-Stunde gemeinsam mit seinen Kollegen Regirock und Regice weiter als Raid-Boss verfügbar sein. Eine Übersicht aller Juni-Events 2021 in Pokémon GO findet ihr hier.

Habt ihr alle drei Giganten schon als Shiny oder nutzt ihr die Gelegenheit und versucht sie euch zu schnappen? Was haltet ihr davon, dass Niantic die alten Monster zurück in die Raid bringt – sagt es uns doch in den Kommentaren.