Pokémon GO: Raidstunde heute mit Genesect – Nutzt diese Konter

In Pokémon GO startet heute, am 6. Januar 2021, die Raidstunde mit Genesect. Wir zeigen euch mit Kontern, was ihr zum legendären Pokémon wissen müsst.

Was ist eine Raid-Stunde? Jede Woche am Mittwoch findet ein Event dieser Art statt. Für eine Stunde wird es auf fast allen Arenen einen legendären Raid geben.

Am heutigen Mittwoch steht dabei das Pokémon Genesect im Mittelpunkt. Das ist mit dem Flammenmodul ausgerüstet. Wir zeigen euch in der Übersicht die wichtigsten Infos, damit ihr das meiste aus dem Event rausholen könnt.

Alle Infos zur Raid-Stunde mit Genesect mit Flammen-Modul

Wann startet die Raidstunde? Wie immer beginnt das Event um 18:00 Uhr Ortszeit. Schon vorher erscheinen die Eier auf den Arenen, damit sie pünktlich um 18:00 Uhr schlüpfen. Ihr habt dann bis 19:00 Uhr Zeit, daran teilzunehmen. Vereinzelt sind die Raids auch noch nach 19:00 Uhr aktiv.

Die besten Konter: Damit ihr wisst, mit welchen Angreifern ihr eure Teams ausstatten sollt, zeigen wir euch hier die Übersicht mit den besten Kontern gegen Genesect:

Mega-Glurak mit Feuerwirbel und Lohekanonade

Reshiram mit Feuerzahn und Hitzekoller

Skelebra mit Feuerwirbel und Hitzekoller

Flampivian mit Feuerwirbel und Hitzekoller

Lavados mit Feuerwirbel und Hitzekoller

Lohgock mit Feuerwirbel und Lohekanonade

Heatran mit Feuerwirbel und Flammenwurf

Entei mit Feuerzahn und Hitzekoller

Flamara mit Feuerwirbel und Hitzekoller

Genesect ist jetzt im Zuge des Einall-Events in Pokémon GO aktiv.

Wie viele Trainer benötigt man? Für den Raid solltet ihr mindestens 2 bis 3 Trainer sein, die optimale Konter dabei haben. Es lohnt sich, weitere Spieler einzuladen, damit ihr die Raids schneller legt und in der Stunde des Events mehr fangen könnt.

Nehmt ihr an der Raid-Stunde heute teil und fangt euch Genesect, oder habt ihr da kein Interesse dran?

Ups! Pokémon GO hat versehentlich schon den nächsten Mega-Raid angekündigt.