Pokémon GO: Alle Raid-Stunden und legendären Bosse im Mai 2025

Im Mai 2025 warten in Pokémon GO wieder legendäre Bosse und Raid-Stunden auf euch. Wir zeigen euch, welche das sind und wann sie stattfinden.

Jeden Monat könnt ihr in Pokémon GO an verschiedenen Raids teilnehmen. Seid ihr im Kampf gegen das Monster erfolgreich, dann habt ihr anschließend die Möglichkeit, das besiegte Pokémon zu fangen. Für viele Trainer sind vor allem die 5-Sterne- und Mega-Raids interessant.

Auch im Mai 2025 gibt es wieder legendäre Bosse, Mega-Raids und Raid-Stunden. Welche das sind und wann sie stattfinden, zeigen wir euch in unserer Übersicht.

Raid-Stunden im Mai 2025 in Pokémon GO

Wann finden Raid-Stunden statt? Immer mittwochs finden in Pokémon GO die sogenannten Raid-Stunden statt. Dabei findet ihr jeweils in der Zeit von 18:00 bis 19:00 Uhr ein Pokémon in einem Großteil der Arenen und könnt es herausfordern.

Die folgenden Raid-Stunden finden im Mai 2025 in Pokémon GO statt. Bosse, die ihr auch als Shiny erhalten könnt, sind mit einem * markiert.

Termin Raid-Boss 7. Mai Kapu-Kime* 14. Mai Selfe* (Asien und Pazifik),

Vesprit* (Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien),

Tobutz* (Amerika, Grönland) 21. Mai Selfe* (Asien und Pazifik),

Vesprit* (Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien),

Tobutz* (Amerika, Grönland) 28. Mai Kapu-Toro*

Beachtet, dass ihr in den Raid-Stunden am 14. und 21. Mai nur Vesprit in Europa fangen könnt. Wollt ihr die anderen Monster herausfordern, müsst ihr euch von Trainern aus den entsprechenden Regionen per Fern-Raid einladen lassen.

Alle Raid-Bosse und Mega-Raids im Mai 2025

Welche Besonderheiten gibt es im Mai? Wenn ihr darauf aus seid, eure Raid-Teams zu verstärken, dann werdet ihr im Mai nicht so richtig auf eure Kosten kommen. Obwohl es mit Kapu-Toro, Mega-Hundemon sowie Mega-Garados ganz solide Angreifer gibt, zählen alle 3 Monster nicht zur Spitze der besten Angreifer in Pokémon GO.

Seid ihr Sammler, dann könnten die 3 legendären Monster Selfe, Vesprit und Tobutz interessant sein, wenn ihr sie in der Vergangenheit noch nicht erhalten habt. Bedenkt dabei aber, dass ihr euch für Selfe und Tobutz von Trainern in Raids einladen lassen müsst, die in den entsprechenden Regionen unterwegs sind, da ihr beide Monster nicht in Europa antrefft.

Nicht nur Raids warten im kommenden Monat in Pokémon GO auf euch. Es gibt auch wieder jede Menge Events, die euch verschiedene Inhalte mitbringen. Wenn ihr wissen wollt, wann sie stattfinden, dann werft gerne einen Blick auf unsere Übersicht mit allen Events im Mai 2025 in Pokémon GO.