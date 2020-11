In Pokémon GO startet heute, am 25. November, die Raid-Stunde mit Vesprit (, Tobutz und Selfe). Wir zeigen euch die besten Konter und alles, was ihr zum Event wissen müsst.

Was passiert bei einer Raid-Stunde? Ein Event dieser Art findet einmal in der Woche bei Pokémon GO statt. Der Termin ist mittwochabends. Eine Stunde lang wird die Menge der legendären Raids im Spiel stark erhöht. Auf fast jeder Arena findet ihr dann einen Raid der Stufe 5.

In dieser Woche dreht sich das Event rund um Versprit. Zumindest hier in Europa. In Amerika erscheint Tobutz und in Asien und Ozeanien trifft man auf Selfe. Durch internationale Freundschaften könnt ihr alle dieser Raidbosse bekämpfen.

Was ihr zur besonderen Raid-Stunde am 25.11. wissen müsst

Wann geht es los? Das Event startet zum gewohnten Termin um 18:00 Uhr Ortszeit. Die Eier für die 5er-Raids erscheinen aber bereits einige Minuten vor diesem Startschuss, damit sie pünktlich um 18:00 Uhr schlüpfen.

Gibt es ein Shiny? Nein, die Shiny-Version von Vesprit ist noch nicht im Spiel. Bei der heutigen Raid-Stunde könnt ihr nur die normale Form fangen. Seit dem Start des Seen-Events ist Vesprit in Pokémon GO vertreten.

In Asien und Ozeanien bekämpfen Trainer während ihrer Raid-Stunde Selfe. Spieler in Amerika finden während des Events Tobutz als Gegner.

Konter zu Vesprit – Mit wem greift man an?

Diese Typen sind effektiv: Vesprit ist von Typ Psycho. Es ist anfällig gegen Pokémon der Typen Käfter, Unlicht und Geist.

Nachfolgend zeigen wir euch eine Auswahl der besten Konter, die ihr mit in den Kampf bringen solltet. Es wird empfohlen, dass ihr mindestens 3 Spieler mit optimalen Kontern in der Gruppe seid, um Vesprit zu besiegen. Mehr Trainer sind besser, da ihr den Raidboss damit schneller besiegen könnt und die Raidstunde noch effektiver nutzt.

Konter-Pokémon Attacken (Mega-)Gengar Dunkelklaue + Spukball Darkrai Standpauke + Spukball Skelebra Bürde + Spukball Giratina (Urform) Dunkelklaue + Spukball Snibunna Standpauke + Schmarotzer Mewtu Psychoklinge + Spukball

Besitzt ihr diese Pokemon nicht? Dann lasst euch von unserer Übersicht der besten Angreifer in Pokémon GO für neue Teams inspirieren.

Was passiert noch in Pokémon GO? Für das Mobile-Spiel steht ein riesiges Update an, das einige Änderungen vornehmen wird. Die sechste Generation kehrt nach und nach ein, das Level-Cap wird angehoben und es gibt nun Jahreszeiten.

Auf welche der Änderungen freut ihr euch am meisten? Und mit welchem Team tretet ihr heute in der Raid-Stunde an? Schreibt es uns doch hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern aus.

Vielleicht findet ihr dort auch weitere Trainer zum Austauschen von Freundschaftscodes, damit ihr euch gegenseitig zur Raid-Stunde einladen könnt.