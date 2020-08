Pokemon GO startet heute Raid-Stunde mit Rayquaza – Nutzt diese Konter

Heute, am 5. August, startet die erste Raid-Stunde im August mit Rayquaza in Pokémon GO. Wir zeigen euch hier die besten Konter und alles, was ihr dazu wissen müsst.

Was ist das für ein Event? Jeden Mittwochabend startet in Pokémon GO eine Raid-Stunde. In der Zeit erscheinen auf nahezu jeder Arena im Spiel Raids der Schwierigkeitsstufe 5, also legendäre Raids. Für euch ist das eine super Gelegenheit, Jagd auf die legendären Monster zu machen und sie eurer Sammlung hinzuzufügen.

Heute, am 5. August, steht dabei das Pokémon Rayquaza im Mittelpunkt. Das findet ihr gerade in den 5er-Raids, weil noch bis Freitagabend die Drachen-Woche in Pokémon GO läuft. Wir zeigen euch hier alles, was ihr zum Raid wissen müsst.

Raidstunde mit Rayquaza – Nutzt diese Konter

Wann startet das Event? Wie gewohnt beginnt das Event um 18:00 Uhr Ortszeit und ist dann etwa eine Stunde lang aktiv. Gegen 19:00 Uhr sollte die Raid-Stunde dann enden.

Wenn bei euch in der Umgebung zu der Zeit keine Raids laufen, könnt ihr einfach von Freunden eingeladen werden und Fernraid-Pässe dafür nutzen.

Die besten Konter: Rayquaza gehört zu den einfacheren Tier-5-Bossen in Pokémon GO. Mit Angriffen von Typ Eis seid ihr in diesem Raid-Kampf vorne mit dabei.

Stärke Pokémon Super Crypto-Snibunna (Eissplitter + Lawine)

Mamutel (Pulverschnee + Lawine)

Crypto Mewtu (Psychoklinge + Eisstrahl)

Galar Flampivian (Eiszahn + Lawine) Gut Snibunna (Eissplitter + Lawine)

Glaziola (Eisesodem + Lawine)

Mewtu (Psychoklinge + Eisstrahl)

Crypto Arktos (Eisesodem + Eisstrahl) Okay Crypto Lapras (Eisesodem + Eisstrahl)

Rossana (Eisesodem + Lawine)

Keifel (Eissplitter + Lawine)

Austos (Eisesodem + Lawine)

Rameidon (Katapult + Steinhagel)

Crypto Despotar (Katapult + Steinkante) Tank Rihornior (Katapult + Felswerfer)

Dialga (Feuerodem + Draco Meteor)

Regice (Eisesodem + Blizzard)

Togekiss (Charme + Zauberschein)

Wie viele Spieler braucht man? Um schnell zu sein und bei dieser Raid-Stunde möglichst viele Raids mitzunehmen, empfehlen sich Gruppen aus 4 Spielern. Wollt ihr weniger Raids machen und das Event locker angehen, dann reicht bereits ein Duo aus Trainern. Denn Rayquaza lässt sich schon auf Level 25 mit nur 2 Trainern besiegen, wenn ihr die richtigen Pokémon einsetzt.

Die Teilnahme an dem Event könnte euch mit Shiny-Rayquaza belohnen. Das ist also schon mal ein guter Ansporn, diese Raid-Stunde für euch zu nutzen. Nächste Woche ist Rayquaza dann schon nicht mehr Teil dieses besonderen Events. Außerdem erfüllt ihr mit dem Raid eine Aufgabe für die neuen Quests, um PokéMünzen zu verdienen.

Doch im August stehen noch einige Ereignisse bevor, die Niantic für euch plant. Das sind weitere Raid-Stunden, Rampenlicht-Stunden, PvP-Ereignisse, ein Community Day, Bonus-Wochen und mehr. Alle Events im August bei Pokémon GO zeigen wir euch hier in der Übersicht.

Werdet ihr heute an der Raid-Stunde teilnehmen oder habt ihr bereits genug Rayquaza in der Sammlung?