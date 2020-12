Heute, am 9. Dezember, startet die nächste Raid-Stunde mit Kyurem in Pokémon GO. Hier findet ihr die besten Angreifer gegen das legendäre Monster und alle Infos.

Das ist eine Raid-Stunde: Die Raid-Stunde findet regelmäßig einmal in der Woche, immer mittwochs, statt. Daran kann jeder teilnehmen – das einzige, was man braucht, sind Raid-Pässe. Oder Fern-Raid-Pässe, wenn ihr von zu Hause aus spielt.

Innerhalb einer Stunde findet ihr dann auf fast jeder Arena legendäre Raids. Die 5-Sterne-Raids werden aktuell noch Kyurem besetzt, wie auch den gesamten Dezember über. Dieses Monster findet ihr dann also im Laufe des Events auf nahezu jeder Arena. Die perfekte Chance, um sich den Eisdrachen zu schnappen.

Schnappt euch das legendäre Monster

Raidstunde am 9. Dezember – Wer sollte mitmachen?

Wann geht es los? Wie gewohnt startet die Raid-Stunde um 18:00 Uhr Ortszeit. Die Raid-Eier tauchen schon vorher auf den Arenen auf und schlüpfen dann pünktlich zum Start. Um 19:00 Uhr ist schon wieder alles vorbei und ihr findet wieder die normalen Spawns vor.

Wie viele Trainer braucht man? Tatsächlich könnt ihr Kyurem schon zu zweit besiegen, wenn ihr mindestens auf Level 40 seid und starke Konter verwendet. Seid ihr noch auf dem Weg Richtung Level 40 oder habt nicht die richtigen Monster und Attacken, werdet ihr mehr Trainer brauchen.

Wer sollte teilnehmen? In erster Linie lohnt sich die Raid-Stunde für Spieler, die noch kein Kyurem in ihrer Sammlung haben. Doch die Raid-Stunde lohnt sich auch, wenn man gerade dabei ist, zu leveln.

Legendäre Raids bringen euch ganze 10.000 EP, sogar 20.000 EP mit Glücksei. Da man Kyurem schon mit wenigen Spielern besiegen kann, kann man hier schnell EP sammeln. Über Fern-Raids habt ihr die Möglichkeit, zusammen zu spielen, ohne rauszugehen. Das ist auch eine gute Möglichkeit, das Freundschaftslevel zu erhöhen – was wiederum auch EP bringt. In Raid-Stunden habt ihr außerdem eine gute Chance, über Fern-Raids zufälligen Trainergruppen beizutreten und so einige Raids zu absolvieren.

Auch Spieler, die gerade zwischen Level 40 und 50 stecken, können die Raid-Stunde gut ausnutzen. Zum Beispiel braucht ihr:

30 Raids für Level 41

20 Power-Ups für legendäre Pokémon – Kyurem kann euch da die nötigen Bonbons bringen (auch Level 41)

Für Level 43 müsst ihr 5 legendäre Pokémon fangen

Auf Level 47 braucht ihr 30 Raids, die ihr mit einem Team derselben Spezies bestreiten müsst – hier könntet ihr ein Team aus Top-Kontern verwenden, wenn ihr schon so weit seid.

Bekomme ich hier Shiny Kyurem? Leider nein, Shiny Kyurem ist noch nicht im Spiel enthalten. Insofern könnt ihr hier nur die normale Variante von Kyurem fangen. Auch die schwarze und weiße Version des Monsters fehlen noch.

Ihr könnt euch aber schon bald auf neue Kanto-Shinys freuen!

Kyurem-Konter – So besiegt ihr das legendäre Pokémon

Hier findet ihr eine kurze Übersicht der besten Konter gegen Kyurem. Das Monster ist com Typ Drache und Eis, weswegen ihr auf folgende Typen setzen solltet:

Kampf

Gestein

Stahl

Fee

Drache

Die besten Konter gegen Kyurem sind diese Monster:

Pokémon Attacken Lucario Konter und Aurasphäre Metagross Patronenhieb und Sternenhieb Meistagrif Konter und Wuchtschlag Dialga Metallklaue und Draco Meteor Machomei Konter und Wuchtschlag

Weitere gute Pokémon für den Kampf findet ihr in unserem Konter-Guide gegen Kyurem.