Beeilt euch! In Pokémon GO gibt es nur noch wenige Stunden richtig viele EP

In Pokémon GO läuft der erste Hyperbonus ab. Wenn ihr noch leveln wollt: Nutzt die letzten Stunden.

Was ist das für ein Bonus? Momentan läuft noch der erste Teil des Hyperbonus, den die Trainer im Laufe des globalen GO Fests freigeschaltet haben.

Ein Teil dieses Bonus sind die vierfachen EP beim Fangen. Das bedeutet: Jeder einzelne Fang, den ihr landet, kann euch einen Schritt näher in Richtung des nächsten Trainerlevels bringen.

Übrigens: Auch das neue Zwieps solltet ihr euch am besten vor Ende des Bonus über die befristete Forschung oder Feldforschungen sichern, denn danach ist es möglicherweise schwieriger zu finden.

Wie lange läuft der Bonus noch? Der läuft noch bis heute Abend: Am Montag, dem 22. Juli um 20:00 Uhr ist Schluss.

Nutzt den Bonus deshalb noch, so gut ihr könnt.

Wie kann ich den EP-Bonus in Pokémon GO jetzt noch richtig ausnutzen?

Zielt gut, sammelt EP: Das Ziel lautet, fabelhafte Würfe zu treffen. Denn jeder fabelhafte Wurf bringt euch normalerweise schon 1.000 EP ein.

Mit dem Vierfach-Bonus beläuft sich die Ausbeute also auf ganze 4.000 EP, plus weitere Boni für Dinge wie „Neues Pokémon“, „Beim ersten Wurf gefangen“, „Erstes Monster des Tages“ und Ähnliches. Ihr könnt so relativ schnell an sehr hohe EP-Zahlen kommen.

Nochmal verdoppeln: Nutzt ihr noch ein Glücks-Ei, wird die EP-Ausbeute für eine halbe Stunde sogar nochmal verdoppelt. Dann bekommt ihr sogar 8.000 EP für den fabelhaften Wurf, und auch alle anderen EP- Modifikatoren werden verdoppelt.

Die 7-Tage-Serie: Solltet ihr heute auf eine 7-Tage-Serie kommen, indem ihr euer erstes Pokémon des Tages fangt: Versucht, fabelhaft zu treffen und nutzt möglichst ein Glücks-Ei. Durch diese Serien haben Spieler in der Vergangenheit geradezu lächerlich hohe EP-Zahlen mit nur einem Wurf eingesackt, wenn entsprechende Boni aktiv waren.

Rauch für Spawns: Bei euch sind keine Monster in der Nähe? Dann zündet entweder einen Rauch, oder einfach den kostenlosen täglichen Abenteuerrauch. Dann bekommt ihr für die Dauer des jeweiligen Items Spawns, wenn ihr am Spazieren seid.

Abenteuereffekt nutzen: Wenn ihr die Ur-Form von Dialga habt, könnt ihr überlegen, eure Glücks-Ei- und Rauch-Zeiten mithilfe des Abenteuereffekt „Zeitenlärm“ zu verlängern. Bedenkt hier aber, dass das einiges an Bonbons und Sternenstaub kostet. Mehr zu Zeitenlärm lest ihr hier.

Und wie geht’s weiter? Nach dem Bonus ist vor dem Bonus, denn es wird insgesamt drei verschiedene Hyperbonus-Teile geben. Während der aktuelle Teil 1 heute Abend endet, startet bereits am 25. Juli 2024 der nächste Teil des Bonus. Alle Inhalte von „Hyperbonus Teil 2 und 3“ in Pokémon GO findet ihr hier.