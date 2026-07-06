In Pokémon GO könnt ihr jetzt über 13 Mal so viele Monster sammeln, wie es überhaupt gibt

In Pokémon GO wird eure Speicherkapazität für Pokémon, Items und Postkarten erhöht – pünktlich zum GO Fest!

Was ist neu? In Pokémon GO könnt ihr ab sofort mehr Pokémon, Items und Postkarten sammeln. Alle drei Speicherlimits werden um 1.000 Plätze erweitert.

Besonders spannend dürften die Pokémon- und Itemspeicherplätze für die meisten sein.

Das Pokémon-Limit liegt jetzt bei 12.650 Monstern. Je nach Level kommen da weitere Speicherplätze dazu, sodass man auf Level 80 auf bis zu 13.000 Pokémon kommen kann.

Das Item-Limit wurde auf 12.000 erhöht. Auf Level 80 könnt ihr bis zu 12.750 Item-Speicherplätze erhalten.

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Was ihr beim Speicher-Upgrade beachten solltet

Hab ich die jetzt einfach so? Nein, wie gewohnt müsst ihr euch die Vergrößerung des Speichers für PokéMünzen im Shop kaufen.

Behaltet auf jeden Fall die Augen offen, manchmal gibt es rund um das GO Fest auch bessere Angebote im Shop, um die Speicherkapazität zu erhöhen.

Für viele dürfte aber auch deutlich weniger Speicherplatz ausreichen. Zum Vergleich: Es gibt momentan insgesamt 938 fangbare Pokémon im Spiel. Somit könnt ihr grob das 13-fache an Monstern fangen, die es überhaupt gibt.

Wofür brauche ich so viele Monster? Das hängt ganz davon ab, wie ihr das Spiel spielt.

Manche Spieler sammeln von jedem Pokémon mindestens ein Exemplar. Da braucht man schonmal einiges an Speicher.

Es gibt Shinys, dadurch wird die Zahl verdoppelt.

Man kann nach Vier-Sterne-Monstern jagen.

Spielt man gern PvP, braucht man nochmal eine andere Werteverteilung.

Spezialhintergründe gibt es auch noch zu sammeln.

Es gibt also eine Menge Möglichkeiten, die Sammlung über die Einzel-Exemplare zu erhöhen. Das dürfte auch der Grund sein, warum manche Spieler es gerade sehr feiern, dass die Kapazität weiter erhöht wird.

Wie ist das bei euch? Reizt ihr das Pokémon-Limit im Spiel aus, oder reicht euch schon ein Bruchteil des Speichers? Wie sehen eure Kapazitäten derzeit aus? Erzählt es uns in den Kommentaren! Ansonsten dreht sich in Pokémon GO gerade alles um den Weg der Legenden – auch eine gute Option, die Pokémon-Sammlung zu füllen.