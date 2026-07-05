Pokémon GO startet morgen Weg der Legenden – Alle starken Boni im Überblick

Der Weg der Legenden in Pokémon GO führt in Richtung GO Fest. Gepflastert ist er mit starken Pokémon und Boni.
Das GO Fest ist natürlich das Highlight unter den Pokémon-GO-Events im Juli 2026. Aber ganz ehrlich: Der Weg der Legenden steht dem Event in Sachen Boni kaum etwas nach, wenn überhaupt.
Wann startet der Weg der Legenden? Los geht es Montag, den 6. Juli um 00:01 Uhr. Damit fällt der Weg der Legenden noch mit ins Geburtstags-Event von Pokémon GO.
Schluss ist dann am 10. Juli um 23:59 Uhr.
Wir haben hier also fünf Tage voller Boni vor uns. Und vor allem: voller mächtiger Pokémon. Denn so ziemlich alles, was man irgendwie raiden kann, erscheint während des Weg der Legenden im Spiel.
Welche Pokémon erscheinen in Raids?
Am Montag könnt ihr tatsächlich den Großteil aller raidbaren legendären Pokémon oder Ultrabestien finden. Danach geht es täglich mit wechselnden Raidpools weiter. Die genannten Pokémon erscheinen dann auch abends in Raid-Stunden.
Interessant: Die Pokémon, die ihr hier fangt, können einen Spezialhintergrund haben. Das gilt sogar bis zum 12. Juli, also auch während des GO Fests.
In den aufklappbaren Kästen haben wir die Übersichten für euch.
Raids am Montag, den 6. Juli
- Arktos
- Zapdos
- Lavados
- Raikou
- Entei
- Suicune
- Lugia
- Ho-Oh
- Regirock
- Regice
- Registeel
- Latias
- Latios
- Kyogre
- Groudon
- Rayquaza
- Deoxys
- Selfe (Asien-Pazifik)
- Vesprit (Europa, Naher Osten, Afrika, Indien)
- Tobutz (Amerika und Grönland)
- Dialga (Urform)
- Palkia (Urform)
- Dialga
- Palkia
- Heatran
- Regigigas
- Giratina
- Cresselia
- Darkrai
- Kobalium
- Terrakium
- Viridium
- Boreos
- Voltolos
- Demeteros
- Reshiram
- Zekrom
- Kyurem
- Genesect
- Xerneas
- Yveltal
- Kapu-Riki
- Kapu-Fala
- Kapu-Toro
- Kapu-Kime
- Solgaleo
- Lunala
- Anego
- Masskito (Amerika und Grönland)
- Schabelle (Europa, Naher Osten, Afrika und Indien)
- Voltriant (Asien-Pazifik)
- Kaguron (Südhalbkugel)
- Katagami (Nordhalbkugel)
- Schlingking
- Necrozma
- Muramura (östliche Hemisphäre)
- Kopplosio (westliche Hemisphäre)
- Zacian (Krieger-Form)
- Zamazenta (Krieger-Form)
- Regieleki
- Regidrago
- Cupidos
- Mega-Brutalanda
Raids am Dienstag, den 7. Juli
- Weißes Kyurem
- Zekrom
- Necrozma Morgenschwingen
- Mega-Despotar
Raids am Mittwoch, 8. Juli
- Schwarzes Kyurem
- Reshiram
- Necrozma Abendmähne
- Mega-Guardevoir
Raids am Donnerstag, 9. Juli
- Zacian (König des Schwertes)
- Zamazenta (König des Schildes)
- Mega-Gengar
Raids am Freitag, 10. Juli
- Dialga (Urform)
- Palkia (Urform)
- Proto-Kyogre
- Proto-Groudon
Abenteuereffekte beim Weg der Legenden
Es gibt zwei Wege, um euch beim Weg der Legenden besondere Abenteuereffekte zu sichern.
- Kyurem kann beim Fangen Eiszeit beherrschen
- Urform-Palkia bietet mit Glück Raumschlag
- Urform-Dialga bringt Zeitenlärm mit, wenn ihr Glück habt
Wichtig: Die Effekte für Palkia und Dialga in den Urformen könnt ihr während des Events auch über Top-Lade-TM beibringen.
Weitere Boni beim Weg der Legenden
Nicht alles dreht sich um die Raids, es gibt auch noch ein paar Boni abseits davon.
- Es gibt kein Fern-Raid-Limit
- Ihr erhaltet Sticker von PokéStops und Geschenken
- Raid-Pokémon könnt ihr leichter fangen
- Die Team-Power in Raids lädt schneller auf
- Ihr erhaltet zwei tägliche kostenlose Raid-Pässe von Arenen
- Die Eier-Pools werden durchgemischt.
- Ein besonderer GO Pass ist aktiv. Da erhaltet ihr unter anderem Pikachu mit Team-Kappe, Bonbons für legendäre Pokémon, Items und auch ein Glücks-Klimbim.
- In der bezahlten Variante des Pass ist der Goldkronkorken das Highlight, zudem ein Mewtu mit Spezialhintergrund
Der Weg der Legenden ist euer Vorbereitungsevent für das GO Fest am Wochenende. Da dreht sich dann alles um Mega-Mewtu X und Y, sowie Zeraora und weitere Pokémon. Dieses Mal ist das GO Fest sogar kostenlos. Wir halten euch hier auf dem Laufenden, was das weltweite GO Fest 2026 mit sich bringt.
Deine Meinung ist uns wichtig!
Gefällt dir der Artikel? Hast du irgendwelche Kommentare? Sag uns, was du denkst!
Bitte lies unsere Kommentarregeln, bevor du kommentierst.