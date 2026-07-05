Pokémon GO startet morgen Weg der Legenden – Alle starken Boni im Überblick

Der Weg der Legenden in Pokémon GO führt in Richtung GO Fest. Gepflastert ist er mit starken Pokémon und Boni.

Das GO Fest ist natürlich das Highlight unter den Pokémon-GO-Events im Juli 2026. Aber ganz ehrlich: Der Weg der Legenden steht dem Event in Sachen Boni kaum etwas nach, wenn überhaupt.

Wann startet der Weg der Legenden? Los geht es Montag, den 6. Juli um 00:01 Uhr. Damit fällt der Weg der Legenden noch mit ins Geburtstags-Event von Pokémon GO.

Schluss ist dann am 10. Juli um 23:59 Uhr.

Wir haben hier also fünf Tage voller Boni vor uns. Und vor allem: voller mächtiger Pokémon. Denn so ziemlich alles, was man irgendwie raiden kann, erscheint während des Weg der Legenden im Spiel.

Video starten Pokémon GO Fest 2026 kommt mit Mewtu und Zeraora Autoplay

Welche Pokémon erscheinen in Raids?

Am Montag könnt ihr tatsächlich den Großteil aller raidbaren legendären Pokémon oder Ultrabestien finden. Danach geht es täglich mit wechselnden Raidpools weiter. Die genannten Pokémon erscheinen dann auch abends in Raid-Stunden.

Interessant: Die Pokémon, die ihr hier fangt, können einen Spezialhintergrund haben. Das gilt sogar bis zum 12. Juli, also auch während des GO Fests.

In den aufklappbaren Kästen haben wir die Übersichten für euch.

Raids am Montag, den 6. Juli Arktos

Zapdos

Lavados

Raikou

Entei

Suicune

Lugia

Ho-Oh

Regirock

Regice

Registeel

Latias

Latios

Kyogre

Groudon

Rayquaza

Deoxys

Selfe (Asien-Pazifik)

Vesprit (Europa, Naher Osten, Afrika, Indien)

Tobutz (Amerika und Grönland)

Dialga (Urform)

Palkia (Urform)

Dialga

Palkia

Heatran

Regigigas

Giratina

Cresselia

Darkrai

Kobalium

Terrakium

Viridium

Boreos

Voltolos

Demeteros

Reshiram

Zekrom

Kyurem

Genesect

Xerneas

Yveltal

Kapu-Riki

Kapu-Fala

Kapu-Toro

Kapu-Kime

Solgaleo

Lunala

Anego

Masskito (Amerika und Grönland)

Schabelle (Europa, Naher Osten, Afrika und Indien)

Voltriant (Asien-Pazifik)

Kaguron (Südhalbkugel)

Katagami (Nordhalbkugel)

Schlingking

Necrozma

Muramura (östliche Hemisphäre)

Kopplosio (westliche Hemisphäre)

Zacian (Krieger-Form)

Zamazenta (Krieger-Form)

Regieleki

Regidrago

Cupidos

Mega-Brutalanda

Raids am Dienstag, den 7. Juli Weißes Kyurem

Zekrom

Necrozma Morgenschwingen

Mega-Despotar

Raids am Mittwoch, 8. Juli Schwarzes Kyurem

Reshiram

Necrozma Abendmähne

Mega-Guardevoir

Raids am Donnerstag, 9. Juli Zacian (König des Schwertes)

Zamazenta (König des Schildes)

Mega-Gengar

Raids am Freitag, 10. Juli Dialga (Urform)

Palkia (Urform)

Proto-Kyogre

Proto-Groudon

Abenteuereffekte beim Weg der Legenden

Es gibt zwei Wege, um euch beim Weg der Legenden besondere Abenteuereffekte zu sichern.

Kyurem kann beim Fangen Eiszeit beherrschen

Urform-Palkia bietet mit Glück Raumschlag

Urform-Dialga bringt Zeitenlärm mit, wenn ihr Glück habt

Wichtig: Die Effekte für Palkia und Dialga in den Urformen könnt ihr während des Events auch über Top-Lade-TM beibringen.

Weitere Boni beim Weg der Legenden

Nicht alles dreht sich um die Raids, es gibt auch noch ein paar Boni abseits davon.

Es gibt kein Fern-Raid-Limit

Ihr erhaltet Sticker von PokéStops und Geschenken

Raid-Pokémon könnt ihr leichter fangen

Die Team-Power in Raids lädt schneller auf

Ihr erhaltet zwei tägliche kostenlose Raid-Pässe von Arenen

Die Eier-Pools werden durchgemischt.

Ein besonderer GO Pass ist aktiv. Da erhaltet ihr unter anderem Pikachu mit Team-Kappe, Bonbons für legendäre Pokémon, Items und auch ein Glücks-Klimbim. In der bezahlten Variante des Pass ist der Goldkronkorken das Highlight, zudem ein Mewtu mit Spezialhintergrund



Der Weg der Legenden ist euer Vorbereitungsevent für das GO Fest am Wochenende. Da dreht sich dann alles um Mega-Mewtu X und Y, sowie Zeraora und weitere Pokémon. Dieses Mal ist das GO Fest sogar kostenlos. Wir halten euch hier auf dem Laufenden, was das weltweite GO Fest 2026 mit sich bringt.