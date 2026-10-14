Pokémon GO überrascht mit neuem starken Angreifer und erhöhter Shiny-Chance, aber ihr habt nur 3 Stunden

Pokémon GO hat noch mehr Inhalte für die Halloween-Zeit bekanntgegeben. Dafür habt ihr jedoch nur wenige Stunden Zeit.

Nachdem der Start des diesjährigen Halloween-Events in der Community nicht besonders gut ankam, könnte sich das mit den neusten Ankündigungen ändern. Die Entwickler setzen nämlich nach und hauen eine Meldung fürs Event nach der anderen raus.

Beim jüngsten Update handelt es sich um die Infos zum kommenden Super-Mega-Raid-Tag, der nicht nur ein neues Mega-Monster mitbringt, sondern auch eine erhöhte Shiny-Chance. Das Event findet am Samstag, dem 31. Oktober 2026, in der Zeit von 14:00 bis 17:00 Uhr statt.

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Starkes Monster, starke Boni

Um welches Monster handelt es sich? Am Super-Mega-Raid-Tag wird Mega-Skelabra sein Debüt feiern. Das Monster stammt aus der 5. Generation und besitzt die Typen Geist und Feuer.

Die reguläre Form von Skelabra ist bereits ein starker Angreifer, der sowohl als Geist- als auch als Feuer-Angreifer eingesetzt werden kann. Die Mega-Entwicklung des Monsters wird entsprechend noch stärker werden. Auch wenn es nicht die Top-Platzierung einnehmen wird, so wird es nach aktueller Prognose bei beiden Typen in die Top 10 der besten Angreifer in Pokémon GO aufsteigen.

Mega-Skelabra wird außerdem die Lade-Attacke Unheilböen+ erlernen können.

Welche Boni gibt es? Wenn ihr Mega-Skelabra im Event aus Raids fangt, dann besitzt das Monster bereits Mega-Level 1. Zudem ist die Shiny-Chance auf das Monster erhöht. Auch einige kostenlose Raid-Pässe durch Arenen sowie ein erhöhtes Limit für Fern-Raid-Pässe sind im Event aktiv.

Ebenfalls wird es eine globale Herausforderung geben, die den Schaden und die WP-Werte von Mega-Skelabra in der Zeit vom 2. bis zum 15. November erhöhen kann. Die Kampfliga ist hiervon jedoch ausgeschlossen. Ebenfalls wird es eine befristete Forschung sowie ein optionales Ticket geben.

Worauf ist beim Event zu achten? Wenn ihr euch den neuen Angreifer schnappen wollt, dann achtet primär darauf, dass ihr nur 3 Stunden Zeit habt, bis das Monster wieder verschwindet. Wollt ihr bereits vor oder noch nach dem Event an Raids teilnehmen, dann müsst ihr euch von Trainern aus anderen Zeitzonen einladen lassen.

Bedenkt zudem, dass es sich hier um einen Super-Mega-Raid handelt. Ihr werdet also einige Trainer sowie Mega-Monster benötigen, um die Schilde des Bosses im Kampf zu brechen sowie ihn zu besiegen.

Was haltet ihr von dem Event und dem Boss? Werdet ihr ihn euch schnappen? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare. Wenn ihr wissen wollt, welche Inhalte in der nächsten Zeit noch auf euch warten, dann schaut gerne in unsere Übersicht mit allen Events im Oktober 2026 in Pokémon GO.