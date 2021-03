Die Raidbosse von Pokémon GO haben sich heute, am 6. März 2021, wieder verändert. In dieser Übersicht zeigen wir euch, welche Bosse nun aktiv sind und welche sich lohnen.

Was ist neu? In Pokémon GO erschienen heute neue Raidbosse für die Stufen 1, 3 und 5. Die Mega-Bosse hingegen blieben unverändert. Wir verraten euch, welche neuen Pokémon in die Raids gekommen sind und warum sich einige von ihnen lohnen.

Alle aktuellen Raidbosse im März 2021

Das seht ihr hier: In der folgenden Tabelle listen wir euch zunächst alle Bosse auf, die ihr gerade in Pokémon GO findet. Bedenkt, dass ihr Bosse, die mit einem Stern (*) markiert sind, auch als Shiny fangen könnt. Um die schillernde Form zu sehen, müsst ihr nach dem Bekämpfen Glück haben.

Raid-Stufe Raidbosse 1 Voltobal*

Wablu*

Kiesling*

Piccolente

Psiau 3 Magneton

Aerodctyl*

Stolloss

Drifzepeli

Navitaub 5 Boreos* Mega Mega-Turtok*

Mega-Tauboss*

Mega-Ampharos*

Konter für Boreos

Boreos erschien erst im Februar 2020 in Pokémon GO und gehört dem Typ Flug an. Zu seinen Kontern zählen deshalb Angreifer von Typ Elektro, Eis und Stein.

Seine stärksten Konter sind:

Rameidon – mit Katapult und Steinhagel

Raikou – mit Donnerschock und Stromstoß

Magnezone – mit Funkensprung und Stromstoß

Zapdos – mit Donnerschock und Donnerblitz

Elevoltek – mit Donnerschock und Stromstoß

Terrakium – mit Katapult und Steinhagel

Mamutel – mit Pulverschnee und Lawine

Weitere starke Konter findet ihr in unserem Konter-Guide für Boreos in Pokémon GO.

Welche Bosse lohnen sich?

Welche Raids ihr jetzt machen solltet, hängt individuell von euren Zielen ab. Wir schauen hier auf die Raidbosse, die sich bei euch in der Sammlung als Angreifer gut machen und sich deshalb lohnen:

Kiesling – Die Weiterentwicklung Brockoloss gehört zu den stärksten Stein-Angreifern.

Magneton – Die Weiterntwicklung Magezone gehört zu den besten Elektro-Angreifern im Spiel.

Boreos – Ist durch das Event als Shiny verfügbar. Im Kampf ist es jedoch nicht so stark.

In den nächsten Wochen wird im Spiel einiges passieren. Die Entwickler kündigten bereits an, dass einige Ereignisse stattfinden werden. Von Rampenlichtstunden, über neue Raidbosse, bis zu mehrtägigen Boni. Alle Events im März 2021 in Pokémon GO findet ihr hier.