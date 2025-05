Pokémon GO streicht ein unbeliebtes Monster, doch ein Nachfolger scheint bereits gefunden zu sein

Die neue Season steht in Pokémon GO in den Startlöchern. Eine Änderung wird bereits jetzt von der Community gefeiert.

Wann startet die Saison? Die aktuelle Season „Mächtig und Meisterhaft“ steht in den letzten Zügen. Sie endet kommende Woche, am 3. Juni 2025. Natürlich gibt es, wie immer, einen fließenden Übergang in Pokémon GO: Die neue Saison „Delightful Days“ wird die aktuelle Season beerben und vom 3. Juni 2025 bis zum 2. September 2025 laufen.

Bereits jetzt gibt es eine Änderung der neuen Season, die bei der Community gut ankommt. Auch wenn das Timing nicht von allen Trainern gefeiert wird.

Shiny rein, Monster raus

Was ist das für eine Änderung? Bereits seit längerer Zeit ist Rocara eines der Monster, welches ihr aus 10-km-Eiern ausbrüten könnt. Das sorgte bei Trainern teils für Frustration, da das Pokémon nicht als ausreichende Belohnung für eine Distanz von 10 km empfunden wird.

Rocara besitzt keine Entwicklung, bisher noch keine Shiny-Form und ist auf der Liste der besten Angreifer in Pokémon GO ebenfalls nicht vertreten. Zumindest in der Superliga kann es punkten und gehört hier zu den besseren Monstern, wenn auch nicht zur absoluten Spitze.

In einem Beitrag auf Reddit jubelt die Community nun darüber, dass Rocara in der neuen Season nicht mehr aus 10-km-Eiern ausgebrütet werden kann. Doch das Timing scheint aus spielerischer Sicht nicht gut gewählt zu sein.

Was ist das Problem mit dem Timing? Während Trainer nun seit geraumer Zeit Rocara ausbrüten konnten, war die Shiny-Variante bisher nicht freigeschaltet. Diese wird im Zuge des GO Fests 2025, welches Ende Juni stattfindet, aktiviert.

Kurz bevor es also die Möglichkeit gibt, Rocara als Shiny zu erhalten, wird das Monster aus dem Pool der 10-km-Eier entfernt.

Was sagt die Community dazu? Während sich viele Trainer in dem Beitrag auf Reddit darüber freuen, nicht mehr auf Rocara zu treffen, ist die Suche nach einem neuen Monster, über welches sich die Trainer aus 10-km-Eiern aufregen können, scheinbar schnell und erfolgreich beendet worden.

Einige der Kommentare lauten:

„Ding Dong, die Hex ist tot“, schreibt DracoRubi

„Ich finde es toll, wie sie es schließlich entfernen… kurz vor der Freigabe der Shiny-Variante“, meint Kasseydme

„Könnte nicht aufgeregter darauf sein, 30 Lapras aus 30 Eiern auszubrüten 🥶🥶🥶“, schreibt Echt-Dufte

„Jetzt werden wir alle Lapras hassen, juhu!“, meint auch RoofBeers

„Zumindest hat Lapras hat eine Verwendung 🤷🏼‍♀️ und das Shiny ist super“, antwortet YeetoCheeto47 auf den Kommentar von RoofBeers

Nicht nur das GO Fest 2025 wartet im Juni in Pokémon GO auf euch. Der neue Monat bringt wie gewohnt viele Events und Inhalte mit, an denen ihr teilnehmen könnt. Eine Übersicht über alle Events des kommenden Monats haben wir für euch zusammengestellt: alle Events im Juni 2025 in Pokémon GO.