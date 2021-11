Pokémon GO: Missverstandener Schabernack 13 und 14 – Neue Belohnungen

In Pokémon GO gibt es ab dem 5. November Teil 13 und 14 von Missverstandener Schabernack. Das ist die Spezialforschung mit Hoopa. Wir zeigen euch die Aufgaben und Belohnungen.

Was sind das für Aufgaben? In Pokémon GO startet am 5. November das Lichtfestival und bringt coole Boni mit sich. Ein Teil des Events ist die Fortführung der Spezialforschung mit Hoopa, die ihr unter dem Motto “Missverstandener Schabernack” in eurer Forschungsübersicht findet.

Wir zeigen euch hier die neuen Aufgaben und deren Belohnungen.

Missverstandener Schabernack 13/16

Aufgabe Belohnung Schließe eine neue Freundschaft Begegnung mit

Meditie Versende 10 Geschenke an Freunde Begegnung mit

Lampi Nutze 20 Beeren beim Fangen

von Pokémon 2 Silberne

Sananabeeren

Stufen-Belohnung: Schließt ihr alle drei Aufgaben erfolgreich ab und holt euch deren Belohnungen, dann erhaltet ihr zusätzlich eine Begegnung mit Elezeba, ein Knursp und 10 Dedenne-Bonbons.

So findet ihr neue Freunde: In Pokémon GO könnt ihr neue Freunde anhand von QR-Codes oder ihren Freundes-Codes hinzufügen. In unserer Übersicht zeigen wir euch, wie ihr neue Freunde in Pokémon GO finden könnt.

Missverstandener Schabernack 14/16

Professor Willow forscht noch an diesem Bereich der Aufgabe. Sobald die Aufgabe freigeschaltet ist, bekommt ihr dafür 720 Sternenstaub und 720 EP.

Wir haben für euch die Übersicht über alle Aufgaben und Belohnungen von Missverstandener Schabernack in Pokémon GO zusammengetragen. Auf der verlinkten Seite findet ihr stets die neusten Inhalte der Spezialforschung.

Was passiert jetzt in Pokémon GO?

Das aktuelle Event: Das Lichtfestival läuft in Pokémon GO bis zum 14. November. Ihr trefft dort das neue Pokémon Dedenne, das zu den Typen Elektro und Fee gehört. Außerdem trefft ihr in der Wildnis vermehrt auf Pokémon der Typen Elektro und Feuer.

Zu den weiteren Boni gehören:

Freundeslevel steigen doppelt so schnell an

Ihr könnt bis zu 45 Geschenke pro Tag öffnen

Aus Geschenken erhaltet ihr mehr Items

Im Spiel seht ihr Feuerwerk

Neue Feldforschungen

Neue Avatar-Artikel und Sticker

Ab dem 9. November trefft ihr dann wieder vermehrt auf Team GO Rocket. Alle Details, Inhalte und Boni zum Lichtfestival findet ihr bei uns auf MeinMMO.