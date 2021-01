Pokémon GO: Ihr wollt Minun und Plusle fangen? Spielt am Sonntag

In Pokémon GO suchen Trainer verzweifelt nach Minun und Plusle. In diesem Guide zeigen wir euch, wo ihr die beiden gerade findet und wann die Chancen noch viel größer sind.

Was ist die Aufgabe? In Pokémon GO läuft gerade das Hoenn-Event und das bringt euch wieder eine befristete Forschung mit Sammel-Aufgabe. Ihr sollt also bestimmten Arten von Pokémon fangen, um eure Hoenn-Sammler-Herausforderung abzuschließen.

Die Aufgabe verlangt von euch das Fangen von 9 unterschiedlichen Spezies. Darunter auch die beiden Monster Minun und Plusle. Doch gerade diese bereiten Trainern Kopfzerbrechen. Denn man findet sie nur schlecht.

In dieser Übersicht zeigen wir euch, wo ihr Minun und Plusle fangen könnt und warum ihr euch am Sonntag dafür Zeit nehmen solltet.

Wo gibt es Minun und Plusle?

Feldforschung: Wer sich aktuell Minun und Plusle fangen will, hat es schwer. Eine Möglichkeit habt ihr beim Erledigen einer bestimmten Feldforschung.

Fange 11 Pokémon

Für das erfolgreiche Erledigen erhaltet ihr dann eine Begegnung mit Minun oder Plusle. Die Chancen sollen da etwa bei 50 % für jede Begegnung stehen. Doch es kann durchaus passieren, dass ihr die Quest mehrfach erledigt und mehrfach hintereinander dieselbe Spezies erhaltet. Bringt also Geduld mit, wenn ihr sie über die Forschung fangen wollt.

Doch das ist nicht die einzige Möglichkeit, um an die begehrten Pokémon zu kommen.

Rauch-Tag mit Voltilamm scheint ideal für Herausforderung

Was ist das? Dieses Event kündigte Niantic erst kürzlich an. Am Sonntag, dem 24. Januar 2021, läuft der Rauch-Tag mit Voltilamm, Elektro- und Drachen-Pokémon.

Der Startschuss für das Event fällt um 11:00 Uhr Ortszeit. Dann wechseln sich die Spawns zwischen Elektro- und Drachen-Pokémon ab. Während der Elektro-Stunden können Minun und Plusle spawnen.

In der Event-Übersicht zum Rauch-Tag mit Voltilamm seht ihr, zu welchen Uhrzeiten ihr dafür spielen müsst.

Durch dieses Event sollte die Fang-Herausforderung deutlich für euch echt vereinfacht werden.

Habt ihr schon Minun und Plusle gefangen oder seid ihr auch noch auf der Suche? Nutzt ihr dafür den Rauch-Tag am Wochenende mit Voltilamm oder werdet ihr dabei nicht spielen?

Schreibt es uns doch hier in die Kommentare auf MeinMMO und tauscht euch mit anderen Trainern aus.

Die nächsten Events im Januar 2021 bei Pokémon GO stehen jetzt schon vor der Tür.