In Pokémon GO startet morgen, am 19. Januar, das große Hoenn-Event rund um die 3. Generation. Wir zeigen euch Shinys, Boni und weitere Infos.

Wann läuft das Event? Los geht es am 19. Januar um 10:00 Uhr morgens. Das Event läuft dann bis zum 24. Januar um 20:00 Uhr Ortszeit. Ihr habt also nicht mal eine Woche, um das Event richtig auszunutzen.

Im Event dreht sich alles um die 3. Generation. Es ist das nächste Countdown-Ereignis bis zur Kanto-Tour, die Ende Februar starten soll.

Alle Infos zum Hoenn-Event

Das sind die Boni: Wie bereits zu den letzten Events geht es hier nur um eine Generation. Diesmal steht die Hoenn-Region im Fokus:

In der Wildnis erscheinen Geckarbor, Flemmli, Hydropi, Schwalbini, Krakeelo, Nasgnet, Stollunior, Meditie, Roselia, Kanivanha, Camaub, Puppance und weitere Monster

Aus 5-km-Eiern, in Quests und in Raids sind Monster aus der Hoenn-Region verfügbar

Es gibt eine neue Sammler-Herausforderung

Metagross lernt durch die Entwicklung die exklusive Attacke Sternenhieb

Groudon und Kyogre erscheinen in Level-5-Raids

Es gibt eine Befristete Forschung, die jeweils 10 Bonbons wie Kyogre und Groudon bringen

Am Ende der Befristeten Forschung gibt es eine Begegnung mit Rayquaza

Es wird 3 kostenlose Fern-Raid-Pässe im Shop geben

Rayquaza ist einmalig erhältlich – dabei kann es auch Shiny sein

Wie sieht es mit neuen Shinys aus? Ein neues Shiny wurde bisher nicht angekündigt. Anders als zu den vergangenen Generation-Events müsst ihr euch hier mit Shinys beglücken, die es bereits längere Zeit gibt.

Ihr werdet allerdings wieder einige Pokémon antreffen, die in schillernder Form verfügbar sind. Dazu zählen die 3 Starter, Schwalbini, Stollunior, Meditie, Roselia, Kanivanha und Puppance.

Dieser Bonus ist richtig stark: Die exklusive Attacke für Metagross wird richtig nützlich. Sternenhieb gab es bisher nur am Community Day und verstärkt Metagross enorm. Sternenhieb ist eine der besten Attacken im Spiel und macht Metagross zu einem guten Allrounder. Es ist mit Sternenhieb also gegen fast jedes Pokémon zumindest halbwegs nützlich.

Ihr solltet euch die Attacke also auf jeden Fall schnappen. Das klappt, indem ihr Metang zu Metagross entwickelt. Normale TMs funktionieren hierfür nicht.

Wie geht es weiter? Am 26. Januar startet das nächste Event in Pokémon GO. Dies dreht sich um die Johto-Region, also die 2. Generation. Genauere Infos dazu gibt es noch nicht.

Etwa ein Monat später startet dann die Kanto-Tour, wofür ihr ein Ticket benötigt. Wir zeigen euch, ob sich der Kauf lohnt: Pokémon GO will 12 Euro für die Kanto-Tour – Lohnt sich der Ticket-Kauf?