Trainer kann trotz Meisterball eines der seltensten Monster in Pokémon GO nicht fangen, Community weiß, woran es liegt

Eigentlich solltet ihr bei der Nutzung des Meisterballs in Pokémon GO keine Probleme haben, ein Monster einzufangen. Ein Trainer hat hierzu jedoch eine andere Erfahrung gemacht.

Was ist der Meisterball? Der Meisterball ist der ultimative Ball in der Welt von Pokémon. Benutzt ihr ihn, habt ihr eine 100%ige Chance, das Monster einzufangen. Da Meisterbälle sehr selten und schwierig zu erlangen sind, solltet ihr genau abwägen, wofür ihr diese Bälle einsetzt.

Ein Trainer auf Reddit berichtet davon, wie er den Meisterball nutzen wollte, um einen der seltenen Galar-Vögel in Pokémon GO einzufangen – doch das ging erstaunlicherweise schief. Die Community weiß jedoch, wo das Problem liegt.

Gadget sorgt für ärgerlichen Fehler

Was hat der Trainer gemacht? Wie in seinem Video auf Reddit zu sehen ist, ist er einem Galar-Arktos begegnet. Dieses wollte er unbedingt fangen, sodass er sich für die Nutzung eines Meisterballs entschied und diesen auf das Arktos warf.

Statt der üblichen Animation bei der Nutzung des Balls blieb sein Meisterball jedoch in der Luft stehen. Nach einigen Sekunden wurde der Trainer aus dem Fang-Bildschirm geworfen und Pokémon GO zeigte die Fehlermeldung „Das Pokémon konnte nicht gefunden werden. (25)“ an.

Den Reddit-Beitrag haben wir hier für euch eingebunden:

Wo liegt das Problem? Während sich der Trainer über das Problem ärgert, gibt es einige Kommentare unter seinem Beitrag, die genau wissen, wie das Problem zustande gekommen ist. Dieses ist auf das offizielle Gadget GO+ zurückzuführen, welches es in 2 Varianten gibt.

Beide Varianten haben jedoch denselben Zweck: Mithilfe dieses Gadgets könnt ihr automatisch im Spiel Pokémon fangen und PokéStops drehen. Und genau dabei gibt es laut der Community ein Problem, welches auftauchen kann.

So beschreibt nsb27 in dem Reddit-Beitrag, dass das GO+ bereits dabei war, das Arktos zu fangen. Eigentlich sollte das Monster in diesem Fall dann für den Trainer nicht mehr auf der Karte angezeigt werden. In einigen Fällen geschieht dies jedoch dennoch.

Dies ist der Grund, warum der Trainer das Monster nicht mehr fangen konnte und der Fang-Bildschirm mit der Meldung, dass kein Pokémon gefunden werden kann, beendet wurde.

Wie kann ich das Problem umgehen? Wenn ihr selbst auf der Jagd nach den legendären Galar-Vögeln seid und dieses Gadget benutzt, gibt es einen einfachen Tipp aus der Community. Deaktiviert euer GO+, wenn ihr den täglichen Abenteuerrauch einsetzt.

Ist der Rauch abgelaufen, könnt ihr euer Gadget wieder aktivieren und für das automatische Fangen nutzen.

Im Juni findet in Pokémon GO mit dem GO Fest 2025 das größte Event des Jahres statt. Es läuft Ende des Monats, am 28. und 29. Juni. Doch auch bis dahin gibt es noch einige Events, die auf euch warten und an denen ihr teilnehmen könnt: alle Events im Juni 2025 in Pokémon GO.