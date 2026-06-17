Pokémon GO: Lohnt sich die erste Rampenlicht-Stunde nach der Pause morgen?

Endlich gibt es wieder Rampenlicht-Stunden in Pokémon GO. MeinMMO zeigt euch, was euch in der ersten Stunde nach der langen Pause erwartet.

Was ist das für ein Event? Die Rampenlicht-Stunde ist ein 60-minütiges Event, das nach langer Pause wieder stattfindet. Es wird ab sofort donnerstags stattfinden. In dem Event gibt es mindestens ein Monster, das in hoher Anzahl erscheint, sowie einen Bonus.

In der Rampenlicht-Stunde am 18. Juni 2026 erwartet euch Quiekel, das Monster aus der 2. Generation. Es besitzt die Typen Eis sowie Boden und kann sich zuerst zu Keifel und anschließend zu Mamutel entwickeln.

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Rampenlicht-Stunde am 18. Juni 2026 – Start und Boni

Wann startet die Rampenlicht-Stunde? Wie früher bereits startet die Rampenlicht-Stunde um 18:00 Uhr. Nach genau 60 Minuten, um 19:00 Uhr, ist dann wieder Schluss.

Welcher Bonus ist aktiv? Wenn ihr innerhalb der Rampenlicht-Stunde Monster an den Professor verschickt, dann erhaltet ihr hierfür die doppelte Menge an Bonbons.

Kann man Shiny-Quiekel fangen? Ja. Habt ihr etwas Glück, dann könnt ihr auch die Shiny-Variante von Quiekel fangen. Die Chance auf ein Shiny ist im Event jedoch nicht erhöht.

Lohnt sich die Rampenlicht-Stunde? Mamutel ist ein sehr solider Angreifer und gehört sowohl als Eis- als auch als Boden-Angreifer zu den stärksten Monstern in Pokémon GO. Habt ihr hier noch keine besseren Alternativen, dann könnt ihr die Rampenlicht-Stunde nutzen und Exemplare mit guten IV-Werten und viele Bonbons ergattern.

In den Kampfligen solltet ihr hingegen sowohl auf Quiekel, als auch die Entwicklungen lieber verzichten. Hier gibt es weitaus bessere Monster.

Hat sich eure Pokémon-Box im Laufe der Zeit stark gefüllt, dann ist das Event die perfekte Gelegenheit, um hier auszusortieren und dafür zusätzliche Bonbons zu erhalten. Markiert ihr die entsprechenden Monster mit einem Tag, dann könnt ihr hier viel Zeit sparen.

Freut ihr euch auf die Rampenlicht-Stunde? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen. Bei vielen Trainern hat die Einstellung der Rampenlicht-Stunden für Frust gesorgt. Daher ist die Freude über die Rückkehr des Events umso größer – auch bei MeinMMO-Autor Paul Kutzner: Pokémon GO bringt endlich die Rampenlicht-Stunden zurück und ich könnte nicht glücklicher darüber sein.