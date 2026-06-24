Pokémon GO: Lohnt sich die letzte Rampenlicht-Stunde im Juni morgen?

Die letzte Rampenlicht-Stunde im Juli 2026 wartet in Pokémon GO auf euch. Ob sie sich lohnt und was euch dort erwartet, zeigt MeinMMO euch.

Was ist das für ein Event? Eine Rampenlicht-Stunde ist ein kurzes, nur 60 Minuten andauerndes Event, bei dem mindestens ein Monster im Mittelpunkt steht. Innerhalb der Stunde erscheint es in sehr großer Anzahl. Zudem wird es von einem Bonus begleitet.

Die letzte Rampenlicht-Stunde des aktuellen Monats findet am Donnerstag, dem 25. Juni 2026, statt. Dort erwartet euch Wingull, das Flug-Wasser-Monster aus der 3. Generation. Mit Pelipper besitzt es zudem eine Entwicklung.

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Rampenlicht-Stunde am 25. Juni 2026 – Start und Boni

Wann läuft das Event? Seit der Wiedereinführung des Events hat sich der Wochentag von Dienstag auf Donnerstag geändert. Nach wie vor findet das Event jedoch in der Zeit von 18:00 bis 19:00 Uhr statt. Ihr habt also, wie der Name des Events bereits vermuten lässt, nur eine Stunde Zeit, um es zu nutzen.

Welcher Bonus ist aktiv? Fangt ihr während des Events Monster, dann erhaltet ihr hierfür die doppelte Menge an Sternenstaub. Dabei ist es egal, welches Pokémon ihr fangt: der Bonus gilt für jeden Fang.

Kann man Shiny-Wingull fangen? Ja. Wenn ihr etwas Glück habt, dann könnt ihr auch die Shiny-Variante von Wingull erhalten. Die Chance hierfür ist im Event jedoch nicht zusätzlich erhöht.

Lohnt sich das Event? Bedingt. Weder Wingull, noch seine Entwicklung Pelipper gehören zu den besten Angreifern in Pokémon GO. Auch in den Kampfligen spielen beide Monster aktuell keine große Rolle.

Habt ihr noch Monster, die beim Fang mehr Sternenstaub bringen als Belohnung durch Feldforschungen oder einen GO-Pass, dann könnt ihr das Event nutzen, um diese Monster zu fangen und zusätzlichen Sternenstaub zu erhalten.

Werdet ihr an der Rampenlicht-Stunde teilnehmen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

Während sich der aktuelle Monat langsam dem Ende nähert, sind bereits die Inhalte vom Juli 2026 in Pokémon GO bekannt. Hier gibt es wieder einige starke Bosse, die in Raids darauf warten, von euch besiegt und gefangen zu werden. Welche das sind, erfahrt ihr in unserer Übersicht mit allen Raids im Juli 2026 in Pokémon GO.