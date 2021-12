Pokémon GO: Heute ist die letzte Raid-Stunde mit Reshiram und Zekrom – Beste Konter

Heute, am 15. Dezember 2021, findet in Pokémon GO die vorerst letzte Raid-Stunde mit Reshiram und Zekrom statt. Wir von MeinMMO haben uns angesehen, welche Konter ihr gegen die beiden legendären Monster setzen solltet und ob sich die Raid-Stunde lohnt.

Um welches Event geht es? Wie jeden Mittwoch, startet auch heute, am 15. Dezember 2021, wieder einen Raid-Stunde in Pokémon GO. Wie ihr es gewohnt seid, finden innerhalb einer Stunde in fast allen Arenen Level-5-Raids statt, bei denen ihr gegen legendäre Monster antreten könnt.

Heute trefft ihr dort vorerst zum letzten Mal auf Reshiram und Zekrom.

Letzte Raid-Stunde mit Reshiram und Zekrom – Beste Konter

Wann findet die Raid-Stunde statt? Wie ihr es aus den vergangenen Wochen kennt, startet die Raid-Stunde auch heute wieder pünktlich um 18:00 Uhr Ortszeit und dauert eine Stunde. Bereits vor dem Start könnt ihr die dunklen Eier über den Arenen sehen, die euch die bevorstehenden Raids ankündigen. Um 19:00 Uhr ist dann schon wieder alles vorbei.

Die besten Konter gegen Reshiram

Reshiram gehört zu den Drachen- und Feuer-Pokémon und hat somit eine Schwäche gegen die Angriffe der Typen Gestein, Boden und Drache. Aus diesem Grund solltet ihr auf folgende Konter setzen (via pokebattler.com).

Pokémon Moveset (Crypto-) Brutalanda Drachenrute und Wutanfall (Crypto-) Dragoran Drachenrute und Wutanfall Rameidon Katapult und Steinhagel Rayquaza Drachenrute und Wutanfall (Crypto-) Despotar Katapult und Steinkante Maxax Drachenrute und Drachenklaue Rihornior Lehmschelle und Felswerfer Knakrack Drachenrute und Wutanfall Dialga Feuerodem und Draco Meteor Zekrom Feuerodem und Wutanfall

Ihr könnt außerdem auch auf eure Mega-Entwicklungen zurückgreifen:

Mega-Garados mit Drachenrute und Wutanfall

Mega-Glurak X mit Feuerodem und Drachenklaue

Mega-Glurak Y mit Feuerodem und Drachenklaue

Weitere starke Angreifer haben wir euch in unserem Konter-Guide zu Reshiram zusammengestellt.

Die besten Konter gegen Zekrom

Bei Zekrom handelt es sich um ein Pokémon von den Typen Drache und Elektro. Auch hier könnt ihr wieder auf Boden- und Drachen-Angreifer setzen sowie auf die Typen Eis und Fee (via pokebattler.com).

Pokémon Moveset (Crypto-) Mamutel Lehmschelle und Lawine (Crypto-) Dragoran Drachenrute und Drachenklaue (Crypto-) Brutalanda Drachenrute und Wutanfall Palkia Drachenrute und Draco Meteor Rayquaza Drachenrute und Wutanfall Zekrom Feuerodem und Wutanfall Knakrack Drachenrute und Wutanfall Reshiram Feuerodem und Draco Meteor Dialga Feuerodem und Draco Meteor (Crypto-) Guardevoir Charme und Zauberschein

Als Mega-Entwicklung eignen sich folgende Konter gegen Zekrom:

Mega-Glurak X mit Feuerodem und Drachenklaue

Mega-Glurak Y mit Feuerodem und Drachenklaue

Mega-Garados mit Drachenrute und Wutanfall

Eine Auswahl von weiteren starken Angreifern, findet ihr in unserem Konter-Guide zu Zekrom.

Lohnt sich dich Raidstunde mit Reshiram und Zekrom?

Wie stark sind Reshiram und Zekrom? Beide legendären Monster können mit hohen Werten im Angriff und der Ausdauer punkten. Aus diesem Grund gehören sie zu den besten Angreifern in Pokémon GO. Laut PvPoke sind sie außerdem für die Meisterliga eine gute Wahl (via pvpoke.com).

Kann man ein Shiny fangen? Ja, sowohl Reshiram als auch Zekrom sind in ihrer schillernden Form im Spiel erhältlich.

Reshiram und Zekrom normal (oben) und als Shiny (unten)

Für wen lohnt sich die Raidstunde heute? Reshiram und Zekrom sind bereits seit einigen Tagen in den Level-5-Raids zu bekommen. Wer also noch kein strakes Exemplar ergattern konnte, sollte die Chance heute noch einmal nutzen. Und auch Shiny-Jäger haben heute vorerst zum letzten Mal die Gelegenheit einem schillernden Reshiram oder Zekrom zu begegnen.

Wie geht es in den kommenden Wochen weiter? Reshiram und Zekrom sind nur noch bis morgen 10:00 Uhr in den Level-5-Raids zu finden. Danach werden sie von Kyurem abgelöst. Darüber hinaus beginnt morgen der erste Teil des Weihnachts-Events in Pokémon GO. Bei diesem könnt ihr euch auf zahlreiche Spawns, Raid-Bosse und Boni freuen.

Werdet ihr heute die letzte Raid-Stunde mit Reshiram und Zekrom nutzen? Konntet ihr euch bereits ein schillerndes Exemplar sichern? Oder freut ihr euch lieber auf den neuen Raid-Boss? Schreibt uns eure Meinung gern hier auf MeinMMO in die Kommentare.