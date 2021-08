Pokémon GO: Heute ist die letzte Raid-Stunde mit Palkia – Nutzt diese Konter

Heute, am 18. August 2021, findet in Pokémon GO die letzte Raid-Stunde mit Palkia statt. Wir zeigen euch, welche Konter ihr gegen dieses Monster nutzen solltet und für wen sich die Teilnahme lohnt.

Was ist eine Raid-Stunde? Wie die eingefleischten Spieler von Pokémon GO wissen, findet jeden Mittwoch ein einstündiges Raid-Event statt. In dieser Zeit trefft ihr in fast allen Arenen auf legendäre Pokémon aus Level-5-Raids. In dieser Woche steht ihr, wie bereits vergangene Woche, dem Raid-Boss Palkia gegenüber. MeinMMO zeigt euch die besten Konter.

Raid-Stunde mit Palkia – Infos und Konter

Wann startet die Raid-Stunde? Wie jeden Mittwoch findet das Raid-Event zwischen 18:00 Uhr und 19:00 Uhr Ortszeit statt. Bereits vor dem Start seht ihr dunkle Eier über den Arenen, die rechtzeitig schlüpfen. Gegen Ende der Raid-Stunde werden auch die Raids weniger.

Gibt es Shiny Palkia? Ja, das schillernde Exemplar ist seit dem Start des 2. Hyperbonus-Events im Spiel. Ihr erkennt es an seinem rosafarbenen Körper.

Palkia normal (links) und als Shiny (rechts)

Das sind die besten Konter gegen Palkia: Das legendäre Monster stammt vom Typ Wasser und Drache. Aus diesem Grund hat es eine besondere Schwäche gegen Angriffe vom Typ Drache und Fee. Diese Schwäche nutzt ihr natürlich aus und verwendet folgende Konter:

Pokémon Attacken Rayquaza Drachenrute und Wutanfall Dialga Feuerodem und Draco Meteor Palkia Drachenrute und Draco Meteor Brutalanda Drachenrute und Wutanfall Zekrom Feuerodem und Wutanfall Maxax Drachenrute und Drachenklaue Dragoran Drachenrute und Wutanfall Knakrack Drachenrute und Wutanfall

Wie viele Trainer braucht man? Wenn ihr alle auf die besten Konter zurückgreift, dann könnt ihr Palkia bereits zu 3. besiegen. Um es etwas entspannter anzugehen, solltet ihr euch aber noch den einen oder anderen Spieler suchen. Ihr könnt dazu auch Freunde per Fern-Raid einladen oder selbst bei anderen Raids mithilfe von Fern-Raid-Pässen teilnehmen.

Wer sollte die Raid-Stunde nutzen?

Palkia kann mit hohen Werten im Angriff überzeugen und gehört damit zu den besten Angreifern in Pokémon GO. Wer also noch ein starkes Drachen-Pokémon für seine Sammlung benötigt, sollte die Chance heute auf jeden Fall nutzen.

Aber auch Shiny-Jäger kommen heute auf ihre Kosten. Palkia ist erst seit kurzem in seiner schillernden Form im Spiel erhältlich. Wer bislang keines ergattern konnte, hat heute nochmal die Gelegenheit dazu. Ansonsten bietet sich die Raid-Stunde natürlich auch an, um noch ein paar Palkia-Bonbons zu sammeln, um es später hochzuleveln.

So geht es weiter: Palkia ist noch bis zum 20. August 2021 um 10:00 Uhr in den Raids verfügbar. Danach wird es vom neuen Raid-Boss Zacian abgelöst. Dieses ist eines der 7 coolen neuen Galar-Pokémon, die zum 3. Hyperbonus ins Spiel kommen.

Nehmt ihr heute an der Raid-Stunde mit Palkia teil? Oder setzt ihr lieber aus und freut euch auf den neuen Raid-Boss? Schreibt uns eure Meinung dazu gern hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern zu diesem Thema aus.