Pokémon GO: Kyurem hat die falsche Attacke, Trainer sind verwirrt

In Pokémon GO läuft aktuell die GO Tour mit dem mächtigen Kyurem. Doch bei manchen Spielern scheint es einen Fehler bei der Attacke zu geben.

Was ist los in Pokémon GO? An diesem Wochenende läuft die weltweite Einall-Tour in Pokémon GO. Der Star des Wochenendes ist dabei Kyurem, das mit seinen zwei Formen zu den mächtigsten Pokémon im Spiel gehört.

Durch die Fusion von Kyurem kann man an eine von zwei starken Attacken kommen. Wichtig ist dabei, dass das Kyurem, das man dafür verwendet, bereits die Attacke „Eiszeit“ beherrscht. Fusioniert man das dann mit Zekrom oder Reshiram, kommt eigentlich eines der folgenden beiden Monstern heraus:

Das weiße Kyurem mit der Attacke Frosthauch

Das schwarze Kyurem mit der Attacke Frostvolt

Wo ist der Fehler? Das Seltsame ist: Nach aktuellem Stand scheint es bei manchen Trainern zu einer Verdrehung der Attacken zu kommen. Und auch bei „Eiszeit“ melden ein paar Spieler Probleme.

Manche Kyurem haben wohl die falsche Attacke – Was ist da los?

Das melden Trainer: Im Subreddit „TheSilphRoad“ meldet ein paar Trainer, dass es bei ihnen zu Fehlern kam.

So zeigte ein Trainer sein schwarzes Kyurem, das aus irgendeinem Grund die Attacke Frosthauch beherrschte, anstatt Frostvolt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

In den Kommentaren meldeten sich noch ein paar andere Trainer, die das gleiche Problem feststellten. Der Grund dafür ist allerdings noch nicht bekannt. Hier handelt es sich bislang aber um Einzelfälle.

Zudem gibt es offenbar noch ein zweites Problem. Eigentlich ist es so gedacht: Eine der beiden Kyurem-Varianten, die man bei der GO Tour fangen kann, beherrschen die Attacke Eiszeit. Dafür muss man das weiße oder schwarze Kyurem im Raid besiegen und schnappen. Wichtig: Welche der beiden Versionen bei einem die Attacke Eiszeit beherrscht, wird durch den Pfad bestimmt, den man am Anfang der neuen Spezialforschung zum Event wählt.

Auch hier melden Trainer bei Reddit allerdings, dass es scheinbar nicht immer hinhaut. In den Fällen scheint die gewählte Version auch nicht die Attacke Eiszeit zu beherrschen, die man wiederum als Grundlage für die starken Attacken der Fusionsformen braucht.

Hier haben Trainer zumindest eine Theorie: Die beiden Kyurem-Varianten wechseln sich stündlich ab. Eine Stunde lang gibt es das weiße Kyurem in Raids, die nächste dann das schwarze, und so weiter. Nun vermuten Trainer, dass die Attacke nicht an die Monster-Version gebunden ist, sondern an die Stunde, in der man es fängt (via Reddit). Sollte das der Fall sein, würden Pokémon, bei denen der Raid über einen Stundenwechsel hinausläuft, nicht die besondere Attacke beherrschen.

Ob das tatsächlich der Fall ist, ist derzeit aber noch unklar. Der Niantic Support hat nach aktuellem Stand noch nichts zu dem Thema veröffentlicht. Sollte sich das ändern, halten wir euch auf dem Laufenden.

GO Tour geht weiter: Bis Sonntagabend um 18:00 Uhr läuft die GO Tour weiter. So viel Zeit bleibt also noch, um Kyurem zu fangen und die anderen Inhalte des Events zu nutzen. Was haltet ihr bislang von dem Event? Schreibt es uns in die Kommentare. Und wenn ihr wissen wollt, was heute eigentlich ansteht: Hier findet ihr alle Inhalte von Tag 2 der GO Tour: Einall.