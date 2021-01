Pokémon GO: Hier findet ihr Kindwurm für die Sammler-Herausforderung

Werdet ihr an dem Rauch-Tag teilnehmen oder ist das ein Event, das ihr gerne überspringt? Lasst es uns doch hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

Minun und Plusle wiederum bekommt ihr am besten am Sonntag in den Elektro-Stunden oder über eine Feldforschung. Mehr dazu erfahrt ihr hier: Ihr wollt Minun und Plusle fangen? Spielt am Sonntag .

Eine gute Chance auf Kindwurm könntet ihr auch am Sonntag beim Rauch-Event haben. In der Zeit von 13:00 Uhr bis 14:00 Uhr und 16:00 Uhr bis 17:00 Uhr tauchen besonders viele Drachen-Pokémon auf. Allerdings seid ihr auch hier wieder auf Glück angewiesen.

Zudem habt ihr noch bis Sonntag, den 24. Januar um 20:00 Uhr Zeit, um die Sammel-Herausforderung abzuschließen. Deshalb verraten wir euch, wie ihr am besten an Kindwurm kommen könnt.

In Pokémon GO läuft derzeit das Hoenn-Event. Für die dazugehörige Sammler-Herausforderung müsst ihr unter anderem ein Kindwurm fangen. Doch das ist relativ selten. Wir verraten, woher ihr das Pokémon bekommt.

