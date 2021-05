Der Pokémon GO Community Day im Juni 2021 bringt mit Kaumalat eines der seltensten Monster überhaupt. Doch während sich viele über das Event mit dem kleinen Drachen freuen, sorgt es nicht überall für gute Laune.

Was ist das für ein Community Day? Vor einigen Tagen wurde bekannt, dass der Community Day mit Kaumalat am 6. Juni stattfinden wird. Weitere Boni sind noch nicht bekannt, allerdings dürfte es wie zu jedem Community Day eine stark erhöhte Anzahl an Spawns, eine deutlich verbesserte Shiny-Rate sowie eine spezielle Attacke für Kaumalats letzte Entwicklung, Knakrack, geben.

Das ist das Besondere an Kaumalat: Kaumalat gehörte bislang zu den seltensten Monstern im Spiel. Es tauchte in der Regel nur sporadisch zu Events mal auf, und war auch dann nicht unbedingt einfach zu finden. Eine ungewöhnlich gute Gelegenheit war vor kurzem der Forschungsdurchbruch mit Kaumalat.

Die Shiny-Variante des Drachen-Pokémon dürfte somit ebenfalls nur wenigen Trainern begegnet sein. Darüber hinaus gehört Knakrack auch noch zu den besten Angreifern in Pokémon GO. Es handelt sich also um ein Event-Monster, das man auf jeden Fall einsammeln sollte.

Die Kombination aus “Stark” und “Selten” machte Kaumalat in der Vergangenheit zu einem der begehrtesten Monster in Pokémon GO. Auch der Wunsch nach einem Community Day mit dem Monster war oft zu hören. Nun sorgt die Umsetzung des Events aber nicht bei jedem für Freude.

So sieht die Shiny-Familie von Kaumalat aus

Ist Shiny Kaumalat ab Juni nix Besonderes mehr?

So reagierte die Community: Schaut man sich einen Großteil des Feedbacks im Pokémon-GO-Subreddit oder auch bei der Ankündigung des Events (via Twitter) an, wird klar, dass die meisten Spieler sich auf das Event freuen. Gerade, wenn man noch kein Exemplar des Monsters hatte, kommt der Tag schließlich sehr gelegen. Und die Chancen auf ein Shiny stehen dann ebenfalls gut.

Allerdings gibt es auch einige Spieler, die von der Ankündigung eher gefrustet sind. Der Grund: Gerade weil Kaumalat so selten und stark ist, hatten sie verstärkt danach gesucht und viel Mühe in das Monster gesteckt. Einige Spieler betonen, echt lange gebraucht zu haben, endlich ein Kaumalat mit perfekten Werten oder sogar dessen Shiny-Variante zu bekommen. Damit hatten sie eines der seltensten und besten Pokémon in der Sammlung. Nun könnten andere Spieler im Juni aber vergleichsweise einfach nachziehen.

“Es ist dumm, wenn sie ein Pokémon selten machen, man daran arbeitet es zu bekommen und dann veröffentlichen sie es an einem Community Day. Meiner Meinung nach bedeutet das nicht, überempfindlich zu sein”, findet ein User (via Twitter).

“Cool, damit ist mein Shundo (Shiny & 100%-Pokémon) jetzt Müll. Danke”, ärgert sich ein anderer User (via Twitter).

“Und noch ein Shiny, das seinen Wert verliert. Ich freu mich über die XL-Bonbons und so, aber trotzdem”, kommentiert ein anderer (via Twitter).

Wie seht ihr die Diskussion? Freut ihr euch darauf, dass bald jeder ein Kaumalat bekommen kann? Oder findet ihr, der besondere Status des Monsters im Spiel sollte erhalten bleiben? Erzählt es uns in den Kommentaren!

Bevor der Community Day im Juni ansteht, laufen aber erstmal noch jede Menge Events im Mai. Was bei Pokémon GO im Mai los ist, erfahrt ihr hier.