Pokémon GO: Kapitel 6, 7 und 8 von „Missverstandener Schabernack”- Aufgaben

Das neue Kapitel 7 in der Spezialforschung mit Hoopa ist durchaus einfach. Im Prinzip müsst ihr nur einen einzigen Schnappschuss machen und das erscheinende Coiffwaff aus der Belohnung fangen. Durch den Schnappschuss verdient ihr bereits ein Herz mit eurem Kumpel. Mit den drei Aufgaben solltet ihr also in wenigen Momenten fertig sein.

In dieser Übersicht zeigen wir euch, was nun zur Hoopa-Spezialforschung bekannt ist.

In Pokémon GO werden jetzt zur Fashion Week die Aufgaben 6/16, 7/16 und 8/16 der Spezialforschung „Missverstandener Schabernack” mit Hoopa freigeschaltet. Wir zeigen euch die Quests und Belohnungen für die neuen Kapitel.

