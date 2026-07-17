Pokémon GO hat mich vor Jahren verloren, dafür hab ich jetzt dank einer Funktion so viel Spaß wie nie

MeinMMO-Autorin Johanna hat eine Funktion in Pokémon GO lange Zeit vermisst. Jetzt hat sie sich das Mobile Game wieder heruntergeladen und stellt fest: Sie kann endlich Fahrrad dabei fahren.

Wenn ich eins an Pokémon GO damals auszusetzen hatte, war es die Tatsache, dass es keinen Fahrrad-Modus gab. Sobald ich mich 2016 auf mein Fahrrad schwang, schrie mich die App an, dass ich zu schnell sei. Berechtigterweise, schließlich sollte man Pokémon GO nicht während des Autofahrens spielen!

Trotzdem war ich enttäuscht, denn wie sollte ich denn so schnell meine Eier ausbrüten? In den Pokémon-Spielen radle ich eben auch so lange herum, bis das berühmte Wie? oder Oh? auf dem Bildschirm erscheint. Dass Pokémon GO sich somit zwischen mich und mein Fahrrad stellte, fand ich so doof, dass ich das Mobile Game deswegen lange Zeit nicht mehr wirklich spielen wollte.

Jetzt habe ich es mir wieder heruntergeladen, denn ich habe erfahren, dass es doch eine Möglichkeit gibt, wie ich das Radeln und Ausbrüten unter einen Hut bekomme.

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Endlich auf dem Fahrrad!

Als ich vor einigen Tagen die Pokémon-GO-App öffnete, schaltete ich die Abenteuer-Sync-Funktion an und erstellte mir ein Profil bei Google Fit. Über Google Fit werden meine Fahrrad-Aktivitäten gemessen und die Anzahl der Kilometer dann zu Pokémon GO übertragen.

Das Spiel rechnet mir die Kilometer für die Eier dann an, sodass ich wie im Spiel meine Eier mit dem Fahrrad ausbrüten kann. Pokéstops und Arenen lassen sich mit dem Fahrrad auch viel schneller erreichen.

Zudem habe ich mir noch eine Halterung für mein Smartphone geholt, damit ich es nicht in die Tasche schieben muss. So habe ich die Hände frei für den Lenker und kann trotzdem mit einem kurzen Blick sehen, wann ich für ein Pokémon anhalten muss.

Mit einem zusätzlichen Widget auf meinem Homebildschirm sehe ich den Fortschritt, den ich beim Ausbrüten der Eier mache.

In den letzten Tagen habe ich durch das Einbinden meines Fahrrads viel mehr Spaß an Pokémon GO bekommen. Einen Spaß, den ich vor 10 Jahren bei Release des Spiels das letzte Mal hatte. Zudem konnte ich schon einige Kilometer machen: Nach der Arbeit habe ich am frühen Abend immer mindestens die 3 Kilometer geknackt.

Wie aktiviere ich Abenteuer Sync? So könnt ihr Abenteuer Sync selbst aktivieren:

Geht in das Hauptmenü Ruft dann die Einstellungen auf Klickt auf Allgemeines Schaltet dann Abenteuer-Sync an

Dann müsst ihr noch eine Verknüpfung mit eurer Gesundheits-App herstellen, also Apple Health oder Google Fit. Damit seid ihr startklar!

Wie spielt ihr am liebsten Pokémon GO? Zu Fuß, beispielsweise beim Joggen, oder auch auf dem Fahrrad? Schreibt es uns in die Kommentare!

Ich spiele übrigens auf meinem Account, den ich damals zu den Anfangszeiten von Pokémon GO erstellt habe. Unter den gefangenen Pokémon konnte ich einen richtigen Schatz entdecken: Ich dachte, mein Pokémon GO-Account von vor 10 Jahren ist Müll – bis ich dieses eine Monster sah