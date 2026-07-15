Ich dachte, ich sei in Pokémon GO schlecht gewesen, doch mein 10 Jahre alter Account sagt das Gegenteil

MeinMMO-Autorin Johanna startete ihre Reise in Pokémon GO im Jahr 2016 und nahm sich dann eine sehr lange Pause. Jetzt hat sie ihren alten Account wiedergefunden und der ist gar nicht mal so schlecht, wie sie dachte.

Als Pokémon GO im Jahr 2016 seinen Release hatte, war ich genauso begeistert wie viele andere auch. Ich meine, hallo??? Pokémon im echten Leben – wenn auch nur über die Smartphone-Kamera – wie cool ist das denn???

Nicht so cool waren allerdings die noch ziemlich mäßige Performance des Spiels und das dazugehörige ständige Fast-Brennen meines Handyakkus. Powerbanks waren zu der Zeit eine Rarität und es wurde damit in meinem Freundeskreis gedealt, denn schließlich wollte jeder seine Laufzeit in dem Spiel maximieren.

Mit meiner Freundin wohnte ich damals noch in unserem kleinen Heimatdorf, weswegen wir leider nicht allzu viele Pokémon, Pokéstops und Arenen abklappern konnten, aber das, was wir hatten, haben wir vorbildlich bei unseren vielen Spaziergängen genutzt.

Allerdings war nach nur kurzer Zeit bei mir die Luft raus. Ich hatte nicht wirklich allzu viel Erfolg mit den Pokémon oder den Kämpfen und verlor nach nur 2 Monaten die Lust, weiterzuspielen. In den Jahren danach meldete ich mich immer mal wieder sehr sporadisch an, um ein oder zwei Tage zu spielen, mehr aber auch nicht. Meinen Account löschte ich nicht, ich benutzte ihn einfach nicht mehr.

Das kommt mir, der 2026er-Johanna, zugute, denn tatsächlich habe ich meinen Account von damals wiedergefunden und musste feststellen: In der kurzen Zeit konnte ich doch mehr Erfolge verbuchen, als mir damals bewusst war.

Wie alt ist euer Pokémon-GO-Account? Wann habt ihr angefangen? Schreibt es mir unten in die Kommentare!

Den Trailer zum Pokémon GO Fest 2026 könnt ihr euch hier anschauen:

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Überrascht von mir selbst

Vor einigen Tagen lud ich mir also die Pokémon-GO-App nochmal herunter und fand tatsächlich meinen alten Account wieder. Ich erwartete nicht wirklich viel von meinem damaligen Ich. Vielleicht ein paar gefangene Pokémon, aber nichts Besonderes. Doch dann die Überraschung: Mein Account hat einige Schmuckstücke vorzuweisen:

Ein Groudon

Ein Deoxys

Mehr 7-km-Eier, als ich jemals hätte erahnen können

UND ein schillerndes Kyogre!

Bei dem Deoxys erinnere ich mich sogar noch an die Situation, in der ich es gefangen hatte: nämlich zusammen mit meiner Freundin. Wir waren damals bei einem Raid an einem Denkmal, wo wir mit zwei fremden Jungs gemeinsam gekämpft haben.

Diese Eier kann ich in den nächsten Tagen noch alle ausbrüten. Mein Freund von damals war wohl Onix. Jetzt habe ich ihn durch Snobilikat ersetzt. Das Wertvollste, was ich besitze. In all den Jahren habe ich über 170 km mit Pokémon GO zurückgelegt, immerhin.

Bei dem schillernden Kyogre weiß ich leider gar nicht, wie das zustande gekommen ist. Das Pokémon ist deshalb so wertvoll für mich, weil es 1. pink ist (!) und 2. ich ganz bestimmt weiß, dass ich nie großartig Pokémon gefarmt habe. Also habe ich das Kyogre beim ersten Versuch als schillernde Version bekommen!

Auch bei dem Groudon weiß ich nicht, wo ich es genau gefangen habe, freue mich aber genauso darüber. Außerdem habe ich noch zwei weitere schillernde Pokémon vorzuweisen: ein Arbok und ein Nebulak. Bei dem Nebulak werde ich auf jeden Fall versuchen, es in ein schillerndes Gengar zu verwandeln.

Ich freue mich sehr, dass ich meinen alten Account wiedergefunden habe und damit weiterspielen kann. Das war ein kleiner Trip in die Vergangenheit, den ich jetzt in der Gegenwart weiterführen möchte. Ich denke, ich hätte nicht so viel Spaß an Pokémon GO momentan, wenn ich von Neuem hätte anfangen müssen. Mal sehen, wohin ich diesen Account in den nächsten 10 Jahren bringe!

Was sagt ihr zu Pokémon GO? Werdet ihr auch mal wieder nach langer Zeit ins Spiel reinschauen? Schreibt es in die Kommentare! Aktuell läuft das Geburtstags-Event von Pokémon GO, passend zu dem 10-jährigen Jubiläum. Alle Infos dazu findet ihr hier auf MeinMMO: Pokémon GO: Das schwache Geburtstags-Event wird auf einmal richtig gut, verteilt komplett irre Boni