4 Freunde haben in Pokémon GO irres Shiny-Glück – „Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit?“

In Pokémon GO gehören die Shinys zu den beliebtesten Monstern vieler Spieler. Zur Sinnoh-Tour haben 4 Freunde aber ganz besonders viel Shiny-Glück gehabt. Um welches Pokémon es geht und was an dem Fang so besonders ist, haben wir euch hier auf MeinMMO zusammengefasst.

Was sind Shinys? Viele Monster in Pokémon GO sind nicht nur in ihrer eigentlichen Form zu finden, sondern können auch als Shiny auftauchen. Diese unterscheiden sich anhand einer anderen Farbe von der normalen Form und sind in der Regel relativ selten. Aus diesem Grund sind sie bei den meisten Spielern auch besonders begehrt.

Der Reddit-User Decent_snow117 hatte gemeinsam mit seinen Freunden zur Sinnoh-Tour am vergangenen Wochenende allerdings besonders viel Shiny-Glück. Wir zeigen euch nachfolgend, was passiert ist.

Trainer begegnen dem gleichen Shiny-Tobutz

Welches Pokémon wurde gefangen? Am Wochenende fand die große weltweite Sinnoh-Tour statt und viele Spieler trafen sich, um gemeinsam auf Pokémon-Jagd zu gehen. So auch der Reddit-User Decent_snow117, der gemeinsam mit seinen vier Freunden auf ein wildes Tobutz traf. Doch das war noch nicht genug, denn vier von ihnen leuchtete es als Shiny entgegen.

In seinem Beitrag kann er sein Glück kaum fassen und schreibt: Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? . Dazu postet er ein Bild, was die Shinys zeigt. Ein weiterer Trainer ihrer Gruppe hat laut Beschreibung das Bild gemacht. Ob er ebenfalls ein Shiny gefangen hat, geht aus dem Beitrag allerdings nicht ganz hervor.

Warum ist der Fang so besonders? Einem Shiny-Tobutz zu begegnen ist generell schon nicht ganz so einfach, denn es handelt sich dabei um ein regionales Pokémon. Zwar spawnten einige Exemplare des legendären Pokémon während der Sinnoh-Tour in der Wildnis, allerdings gehört auch hier bereits eine ordentliche Portion Glück dazu, es auch als Shiny zu finden.

Wie hoch die Chance auf ein Shiny genau ist, hält Niantic geheim, aber Trainer vermuten bei legendären Pokémon eine Rate von etwa 1 zu 20. Häufig kann sich dann aber auch nur einer in der Gruppe über ein solches Exemplar freuen, denn welches Monster wem als schillerndes Exemplar angezeigt wird, bleibt Zufall.

So hat der Reddit-User Marshmallio im Falle von Decent_snow117 eine Wahrscheinlichkeit von circa 0,000625 %, also von 1 zu 160.000, errechnet (via reddit.com). Es handelt sich somit tatsächlich um eine absolute Seltenheit und zeigt, wie irre viel Glück die Freunde hatten.

Doch diese seltenen Fänge kommen trotzdem immer wieder vor, wie auch das Shiny-Glück eines anderen Trainers zum GO Fest 2023 zeigt:

Trainer feiern den Fang: Kauf dir ein Lotterielos

Trainer feiern den Fang: Dass dieser Fang ein ganz besonderer ist, finden auch die Trainer in der Reddit-Community. Viele können gar nicht glauben, wie viel Glück die Freunde hatten und freuen sich mit ihnen. Während einige ihnen raten, ihre Glückssträhne zu nutzen, vermuten andere, dass ihr Glück für die nächste Zeit aufgebraucht ist (via reddit.com):

Poginho7: Wenn du es gefangen hast, kauf dir ein Lotterielos! Extrem gute Gewinnchancen!

joelk111: Das sollten sie auf keinen Fall tun, sie haben gerade ihr ganzes Glück für dieses Jahr aufgebraucht!

Zotto-the-witcher: Mein Kleiner und ich haben gestern beide die gleichen schillernden Fukano bekommen und wir dachten, das wäre verrückt!

Skeptische Meinungen: Aber nicht alle sind überzeugt, dass der Shiny-Fund echt ist, da er viel zu selten wäre. Einige unterstellen Decent_snow117 deshalb, dass das Foto gestellt sei. So sind Trainer wie AdVegetable5896 davon überzeugt, dass es sich bei den Bildern lediglich um Screenshots eines einzelnen Shiny-Fangs handelt, die einfach nur auf den verschiedenen Smartphones angezeigt wurden.

Doch diese Anschuldigung weist Decent_snow117 in den Kommentaren zurück und schreibt (via reddit.com): Schau dir die Hyperbälle links an, nur 2 Leute nutzen goldenen Himmihbeeren und der Akku hat verschiedene Prozente.

Und auch andere Nutzer, wie beanaruni, sehen in den verschiedenen Displays Unterschiede und glauben deshalb nicht an einen Fake.

Wie findet ihr den Fang von Decent_snow117 und seinen Freunden? Habt ihr auch schon einmal so viel Glück gehabt? Oder glaubt ihr auch, dass es sich dabei einfach nur um einen Fake handelt? Schreibt es uns gern hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

