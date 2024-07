Pokémon GO: Guide zum Community Day mit Zapplardin – So nutzt ihr das Event richtig

In Pokémon GO steht der nächste Community Day vor der Tür. Wir zeigen euch alle wichtigen Infos dazu und wie ihr ihn optimal nutzt.

Was ist das für ein Event? Der Community Day ist ein regelmäßig wiederkehrendes Event, welches einmal im Monat in seiner regulären Form und einmal in der „Classic“-Variante stattfindet. Hierbei gibt es jeweils ein Pokémon, welches im Fokus des Events steht.

Neben einer sehr hohen Spawn-Anzahl des Pokémon, könnt ihr euch bei dem Event auch über eine stark erhöhte Shiny-Chance freuen. Zusätzlich gibt es mehrere Boni, die bei einem Community Day aktiv sind.

Im Juli 2024 wird Zapplardin der Star des Community Days sein. Das Pokémon aus der 5. Generation ist vom Typ Elektro. Es kann sich zu Zapplalek und anschließend zu Zapplarang entwickeln.

Alle wichtigen Infos zum Event und Hinweise, wie ihr den Community Day optimal nutzt, haben wir euch zusammengestellt.

Community Day im Juli 2024 mit Zapplardin – Start & Boni des Events

Was? Community Day mit Zapplardin

Wann? Sonntag, dem 21. Juli 2024 von 14:00 bis 17:00 Uhr

Exklusive Attacke: Sofort-Attacke Voltwechsel für Zapplarang, wenn ihr bis spätestens 22:00 Uhr Zapplalek zu Zapplarang entwickelt

Boni:

– Erhöhte Shiny-Chance für Zapplardin

– Doppelte Fang-Bonbons

– Doppelte Chance, beim Fangen von Pokémon Bonbon XL zu erhalten

– Lockmodule und Rauch halten drei Stunden (nicht der tägliche Abenteuerrauch)

– 1⁄4 Distanz, um Eier auszubrüten

– Schnappschussüberraschungen mit Knofensa

– Feldforschungen mit Zapplardin

– PokéStop Showcases mit Zapplardin und Zapplarang



Boni bis 22:00 Uhr Ortszeit:

– Ein zusätzlicher Spezialtausch

– 50 Prozent weniger Sternenstaub-Kosten beim Tauschen

Weitere Inhalte während des Community Days: In der Zeit von 17:00 bis 22:00 Uhr wird es 4*-Raids geben, die ihr absolvieren könnt. Hierbei wartet Zapplalek auf euch. Beendet ihr solch einen Raid erfolgreich, erscheinen rund um die Arena für 30 Minuten weitere Zapplardin.

An diesen Raids könnt ihr nicht mit Fern-Raid-Pässen teilnehmen, sondern nur direkt vor Ort an der Arena.

Eine kostenfreie befristete Forschung wird in der Zeit von 14:00 bis 22:00 Uhr verfügbar sein. Hierbei könnt ihr vier Einall-Steine erhalten, die ihr benötigt, um Zapplarang zu entwickeln.

Auch bei diesem Community Day könnt ihr für ein US-Dollar (also ungefähr ein Euro) eine Spezialforschung erwerben.

Für wen lohnt sich der Community Day mit Zapplardin?

Für Sammler: Seid ihr Shiny-Jäger und Zapplardin und seine Entwicklungen fehlen euch noch, ist das Event die optimale Gelegenheit, um euch das Pokémon und seine Entwicklungen zu schnappen. Durch die stark erhöhte Shiny-Chance sollte es kein Problem darstellen, das Pokémon als Shiny zu erhalten.

Für Kämpfer: Zapplardin und auch seine Entwicklungen sind leider keine starken Pokémon. Sie eignen sich weder für den Einsatz in den Kampfligen, noch gehören sie bei den Raids zu den stärksten Angreifern in Pokémon GO.

Die perfekte Vorbereitung für den Community Day im Juli 2024

Platz schaffen: Ihr solltet zum Community Day entsprechend Platz in eurer Pokémon-Box schaffen, um die hohe Anzahl an Zapplardin ohne große Unterbrechungen fangen zu können.

Wenn eure Pokémon-Box dennoch während des Events voll wird und ihr Platz schaffen müsst, dann könnt ihr einen einfachen Trick nutzen, um schnell Pokémon aussortieren zu können.

Items vorbereiten: Es gibt bestimmte Items, die ihr bis zum Event definitiv in eurem Beutel zusammensammeln solltet, wenn ihr das Event optimal nutzen wollt. Hierzu gehören:

Genügend Bälle: Damit ihr viele Pokémon fangen könnt, müsst ihr genügend Bälle in eurer Item-Box ansammeln. Wie ihr Pokébälle in Pokémon GO sammelt.

Damit ihr viele Pokémon fangen könnt, müsst ihr genügend Bälle in eurer Item-Box ansammeln. Wie ihr Pokébälle in Pokémon GO sammelt. Sananabeeren: Beim Community Day ist die Anzahl der Bonbons beim Fangen bereits verdoppelt. Setzt ihr Sananabeeren ein, könnt ihr den Bonus noch weiter erhöhen und pro Fang satte zwölf Bonbons ergattern. Daher solltet ihr die eine oder andere Sananabeeren vorab sammeln.

Beim Community Day ist die Anzahl der Bonbons beim Fangen bereits verdoppelt. Setzt ihr Sananabeeren ein, könnt ihr den Bonus noch weiter erhöhen und pro Fang satte zwölf Bonbons ergattern. Daher solltet ihr die eine oder andere Sananabeeren vorab sammeln. Rauch und Lockmodul: Wenn ihr die Anzahl der Zapplardin noch weiter erhöhen wollt, auf die ihr trefft, könnt ihr auf den Einsatz von Rauch und Lockmodulen zurückgreifen. Aktiviert ihr sie während des Events, ist die Dauer sogar auf ganze drei Stunden erhöht.

Welche Mega-Pokémon lohnen sich für das Event? Wenn ihr beim Event eine Mega-Entwicklung vom Typ Elektro aktiviert habt, könnt ihr euch beim Fangen über ein zusätzliches Bonbon und Erfahrungspunkte freuen.

Auf folgende Mega-Pokémon könnt ihr dabei zurückgreifen:

Mega-Voltenso

Mega-Ampharos

Was ist eure Meinung zum Community Day mit Zapplardin? Freut ihr euch, oder findet ihr das Pokémon und das Event eher uninteressant? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare und tauscht euch hier mit weiteren Trainern aus. Eine Übersicht über alle Events im Juli 2024 in Pokémon GO haben wir für euch natürlich auch.