Pokémon GO: “Geisterstunde macht die Runde” für 1€ – Alle Ticket-Inhalte zu Zwirrlicht

Übrigens : Pokémon GO sucht seinen ersten Weltmeister . Wir haben uns angesehen was es damit auf sich hat und zeigen euch, wie ihr euch qualifizieren könnt.

Woher haben wir die Infos? Der Community Day mit Zwirrlicht startete aufgrund der Zeitverschiebung in anderen Teilen der Welt bereits vor uns. Aus diesem Grund gibt es von diesen Trainern in den sozialen Netzwerken Meldungen zur Spezialforschung “Geisterstunde macht die Runde”.

Was ist das für ein Ticket? Jeden Monat findet in Pokémon GO ein Community Day statt, bei dem ein Monster im Mittelpunkt steht. In diesem Zusammenhang gibt es im Ingame-Shop des Spiels dann immer ein Ticket für eine thematisch passende Spezialforschung. Dieses könnt ihr für 1 Euro erwerben.

