Pokémon GO: So nutzt ihr den Community Day mit Zwirrlicht richtig aus

Am Samstag, den 09. Oktober 2021, ist es wieder so weit und der monatliche Community Day in Pokémon GO findet statt. Im Oktober dreht sich dabei alles um Zwirrlicht. Wir von MeinMMO zeigen euch, was euch an diesem Tag erwartet und wie ihr ihn richtig nutzt.

Um was für ein Event geht es? Jeden Monat findet für die Trainer in Pokémon GO ein spezielles Event statt: Der Community Day. Dabei steht immer ein bestimmtes Pokémon im Mittelpunkt, was während des Event-Zeitraums häufiger spawnt und auch leichter in seiner schillernden Form zu bekommen ist.

Ihr habt also gute Chancen an diesem Tag auf das eine oder andere Shiny zu treffen. Außerdem wird es auch wieder ein paar Boni geben. Im Oktober dreht sich alles um das Geist-Pokémon Zwirrlicht.

Community Day im Oktober 2021 – Startzeit und Boni

Was? Der Community Day mit Zwirrlicht

Wann? Samstag, den 09. Oktober 2021, von 11:00 Uhr bis 17:00 Uhr Ortszeit

Pokémon des Tages: Zwirrlicht spawnt während des Events häufiger in der Wildnis

Exklusive Attacke: Spukball, wenn Zwirrlicht bis spätestens 19:00 Uhr zu Zwirrfinst entwickelt wird

Boni:

– 3-fachen Sternenstaub beim Fangen von Pokémon

– Rauch hält 3 Stunden

– Lockmodule halten ebenfalls 3 Stunden

– kostenlose befristete Forschung zu Zwirrlicht, um Sinnoh-Steine zu bekommen

– eine Überraschung, wenn ihr Schnappschüsse macht

Zum Community Day mit Zwirrlicht werdet ihr also wieder 6 Stunden Zeit haben, um das Geist-Pokémon zu fangen. Durch das Nutzen von Rauch und Lockmodulen werden außerdem besonders viele Zwirrlicht angezogen. Dadurch sollte auch das Spielen von zu Hause kein Problem sein.

Gibt es weitere Inhalte im Ingame-Shop? Ja, auch bei diesem Community Day könnt ihr wieder weitere Inhalte im Ingame-Shop erwerben:

30 kostenlose Hyperbälle

Die Spezialforschung zu Zwirrlicht “Geisterstunde macht die Runde” für 1 Euro

Eine Community-Day-Box mit 50 Hyperbällen, 4 Rauch, 4 Sternenstücken und einer Top-Lade-TM für 1.280 PokéMünzen

So könnt ihr den Community Day im Oktober nutzen

Trefft diese Vorbereitungen: Wie bei jedem Event solltet ihr genügend Bälle ansammeln, da diese essenziell zum Fangen der Monster sind. Um am Samstag nicht direkt wieder neue Bälle erdrehen zu müssen, solltet ihr mindestens 350 Bälle auf Vorrat haben.

Außerdem solltet ihr auch in eurer Pokémon-Aufbewahrung Platz schaffen. Dann könnt ihr euch nämlich voll und ganz auf das Fangen konzentrieren und müsst nicht ständig eure Monster bewerten und verschicken.

Außerdem bringt euch das Event mit Zwirrlicht auch wieder eine Spezialattacke. Diese bekommt ihr für das Entwickeln zu Zwirrfinst. Aber Achtung, dieses Monster lässt sich nur mit Hilfe eines Sinnoh-Steins entwickeln, also sortiert dieses Item auf gar keinen Fall aus.

Nutzt diese Items: Neben ausreichend Platz im PokéBeutel und einem ordentlichen Vorrat an Bällen, solltet ihr zum Community Day mit Zwirrlicht auch auf eine ausreichende Anzahl von Sternenstücken achten. Eines hält für 30 Minuten und bringt euch in dieser Zeit 50 % mehr Sternenstaub.

Durch den dreifachen Sternenstaub-Bonus beim Fangen, den es sowieso geben wird, lohnt sich das zusätzliche Item am Samstag besonders.

Damit möglichst viele Zwirrlicht spawnen und ihr das Sternenstück besonders gut ausschöpfen könnt, solltet ihr auch an Rauch und Lockmodule denken. Für den ganzen Tag benötigt ihr jeweils 2 Stück. Da ihr für das Entwickeln und Hochleveln von Zwirrfinst wieder einige Bonbons braucht, bietet es sich an, wenn ihr beim Fangen Sananabeeren nutzt.

Nutzt diese Items zum Community Day

Lohnt sich der Community Day mit Zwirrlicht?

Wie stark wird es? Zwirrlicht ist ein Pokémon vom Typ Geist und stammt aus der 3. Generation. Es gehört nicht zu den stärksten Pokémon und kann mit seinen Werten nicht überzeugen. Somit ist es auch für den Einsatz in der PvP-Liga oder in Raids ungeeignet.

Auch seine Weiterentwicklungen Zwirrklop und Zwirrfinst gehören nicht zu den besten Angreifern in Pokémon GO. Obwohl die neue Spezialattacke “Spukball” voraussichtlich die stärkste von Zwirrfinst sein wird, solltet ihr in der PvP-Liga und in Raids lieber auf bessere Kandidaten zurückgreifen (via pvpoke.com).

Gibt es Zwirrlicht als Shiny? Ja, Zwirrlicht ist bereits seit einiger Zeit in seiner schillernden Form im Spiel zu finden. Ihr erkennt es an seinem rotbräunlichen Körper. Dieser Farbton setzt sich auch bei Zwirrklop fort. Zwirrfinst sticht in seiner schillernden Form wiederum mit einem blaugrauen Körper hervor.

Zwirrlicht, Zwirrklop und Zwirrfinst normal (oben) und als Shiny (unten)

Lohnt sich das Event? Auch wenn Zwirrlicht und seine Weiterentwicklungen nicht zu den besten Angreifern gehören, solltet ihr den Community Day nutzen. Hintergrund ist der dreifache Sternenstaub-Bonus den ihr an diesem Tag bekommen werdet.

Sternenstaub gehört zu den wichtigsten Währungen im Spiel und ihr benötigt ihn, wenn ihr Monster hochleveln oder tauschen wollt. Aus diesem Grund ist das eine gute Möglichkeit euren Sternenstaub-Haushalt aufzubessern.

Darüber hinaus kommen auch Shiny-Jäger zum Community Day auf ihre Kosten. Wem Zwirrlicht also noch in seiner schillernden Form fehlt, sollte diese Chance auf jeden Fall nutzen.

Wie findet ihr den Community Day mit Zwirrlicht? Werdet ihr an diesem Event teilnehmen oder setzt ihr in diesem Monat lieber aus? Schreibt uns eure Meinung gern hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern aus.

Übrigens: Wenn ihr den Sternenstaub-Bonus noch besser nutzen wollt, dann wartet mit dem Einlösen einer Eier-Quest bis Samstag. Wir haben uns angesehen, warum das hilfreich sein kann und erklären es euch.