Pokémon GO: Mauzi Ballon – Beste Konter gegen Jessie und James

Ihr habt in Pokémon GO noch Aufgaben offen, die ihr mit Hilfe von Jessie und James lösen wollt? Wir zeigen euch, warum ihr bei euren Rocket-Aufgaben auf den Ballon achten solltet .

Habt ihr schon gegen Jessie und James gekämpft? Welches Team setzt ihr gegen die beiden Rüpel am liebsten ein? Und hattet ihr bereits Glück ein schillerndes Crypto-Sichlor oder Crypto-Pinsir zu fangen? Schreibt uns eure Meinung und Erfahrungen doch hier auf MeinMMO in die Kommentare.

Ihr gelangt somit erneut in die Teamauswahl und könnt den Kampf gegen James starten. Habt ihr auch diesen gewonnen, dann bekommt ihr erneut die Möglichkeit ein Crypto-Pokémon zu fangen. Mit etwas Glück trefft ihr in euren beiden Pokémon-Belohnungen ja auf ein schillerndes Sichlor oder Pinsir.

So läuft der Kampf ab: Wenn bei euch ein Mauzi-Ballon spawnt, müsst ihr diesen wie gewohnt anklicken. Danach könnt ihr, wie auch bei den anderen Rüpeln, euer Team wählen und den Kampf starten. Anders als bei anderen Kämpfen dieser Art tretet ihr beim Mauzi-Ballon aber gegen beide Rüpel an.

Wie könnt ihr die beiden finden? Jessie und James sind wie die anderen Team-GO-Rocket-Rüpel im Ballon unterwegs und spawnen somit bis zu 4 Mal am Tag. Erkennen könnt ihr sie an ihrem typischen Mauzi-Ballon.

Konter gegen Pinsir: Das Käfer-Pokémon Pinsir ist das erste Monster, was James setzen wird. Es ist Schwach gegen Angriffe der Typen Gestein, Flug und Feuer. Setzt deshalb am besten eines der folgenden Monster:

Konter gegen Rettan: Das Pokémon vom Gift wird euch an zweiter Position begegnen. Setzt hier vor allem auf Angriffe der Typen Psycho oder Boden. Folgende Konter eignen sich am besten gegen Crypto-Rettan:

Um wen handelt es sich bei Jessie und James? Jessie und James sind zwei Rocket-Rüpel, die bereits in der Original-Serie eine zentrale Rolle gespielt haben. Seit einiger Zeit könnt ihr die beiden auch hin und wieder in Pokémon GO antreffen und gegen sie kämpfen.

In Pokémon GO habt ihr im Moment die Möglichkeit gegen Jessie und James anzutreten. Wir haben uns angesehen, welche Pokémon die beiden einsetzen und welche Konter ihr dagegen nutzen solltet.

