Pokémon GO: Neuer Fund gibt Hoffnung auf spannende Community Days in Season 12

In Pokémon GO steht bald schon wieder ein Season-Wechsel an. Nun zeigt ein neuer Fund, welche Events in der 12. Jahreszeit auf die Trainer warten könnten. Wir von MeinMMO zeigen euch die Hinweise und verraten euch, was die Trainer darüber denken.

Um welche Season geht es? Die aktuelle Jahreszeit unter dem Namen Hidden Gems geht schon bald zu Ende und wird deshalb von der Season 12 abgelöst. Was das für eine Season sein wird, ist offiziell noch nicht bekannt.

Nachdem Niantic die Gerüchteküche selbst mit einem Trailer anheizte und ab September neue Pokémon versprach, wurden nun durch einen Dataminer auch die ersten Hinweise zu den kommenden Community-Days sowie Events der neuen Season im Spielcode entdeckt. Welche das sind, haben wir euch nachfolgend zusammengefasst.

Leak zeigt 9 Events für September, Oktober & November

Was wurde gefunden? Wie der Reddit-User seyibod721 in seinem Beitrag zeigt, ist der Dataminer Morningstar auf eine Reihe kommender Events in der neuen Season gestoßen. Dabei vor allem auf die Inhalte der nächsten Community Days.

So könnt ihr euch demnach auf folgende Highlights in den Monaten September, Oktober und November in Pokémon GO einstellen:

Community Day September mit Mabula

Festival des Lichts mit Blipp (ein neues Pokémon aus der 9. Generation)

Psycho-Spektakel mit Monozyto gegen Ende September

Forschungstag im September mit Myrapla

Community Day im Oktober mit Praktibalk

Erntedankfest im Oktober mit Olini (ein neues Monster aus der 9. Generation)

Schlüpftag im Oktober mit Azurill

Community Day Classic mit Voltilamm

Community Day im November mit Felino und Paldea-Felino

Wie zuverlässig sind die Informationen? Bei dem Dataminer, der die neuen Daten entdeckt hat, handelt es sich um den Discord-Nutzer Morningstar . Er hatte bereits in den vergangenen Jahreszeiten seine Funde zu kommenden Events geteilt und damit bislang richtig gelegen, wie etwa bei den Inhalten zur aktuellen Season.

Seine Informationen sind also verhältnismäßig zuverlässig. Da es sich dabei aber um Leaks handelt, ist dennoch generell Vorsicht geboten, denn diese Funde sind nicht offiziell und können deshalb jederzeit durch Niantic verändert werden.

Allerdings sind die gefundenen Events und Pokémon durchaus plausibel. So hat Niantic erst vor wenigen Tagen mitgeteilt, dass es ab September Pokémon aus der Paldea-Region im Spiel geben soll. Das spiegelt sich auch in dem einen oder anderen gefundenen Event wieder. Und auch die Auswahl der Themen-Events passt zu denen, die es in den letzten Jahren in Pokémon GO gab.

Den Trailer zu den neuen Pokémon ab September haben wir euch nachfolgend eingebunden:

Was sagen die Trainer zu den Funden?

Trainer feiern die Inhalte: In der Community steht vor allem der Community Day mit Praktibalk hoch im Kurs. Das liegt daran, dass das Monster eine starke Weiterentwicklung besitzt, die zu den besten Angreifern in Pokémon GO gehört.

Aber auch der C-Day mit Felino fasziniert einige Trainer. Und auch die Aussichten auf die neuen Paldea-Pokémon kommen bei den Spielern weitestgehend gut an (via reddit.com)

lomaffew: Ich hoffe, dass der Community Day mit Praktibalk korrekt ist.

JulySummerDay: Ja, ich habe letzten Dezember auch einen Hundo [Praktibalk] gefangen. Ich habe es zu meinem besten Kumpel gemacht und seine Grundform hochgelevelt, aber Bonbons dafür sind sehr schwer zu bekommen. Ich kann es kaum erwarten, dass er seinen Community Day hat.

Grapeasaurus-Rex: Diese Saison sieht fantastisch aus. Ich bin sehr gehyped wegen den Community Days mit Praktibalk und Felino plus der Einführung von Paldea-Pokémon.

Kritik an den Funden: Andere vermissen in der Auflistung wiederum das jährliche Halloween-Event sowie die Fashion-Week. Auch diese sind im Oktober in der Regel ein großes Thema im Spiel. Darüber hinaus gibt es Kritik am Schlüpftag mit Azurill.

Nachdem es im Juli in diesem Format bereits Riolu zu fangen gab, glauben viele Trainer nicht, dass Azurill hier mithalten kann, insbesondere, weil es seine beiden Weiterentwicklungen gelegentlich in der Wildnis zu fangen gibt. So kann man folgendes in den Kommentaren lesen (via reddit.com):

Bloodfury96: Sie denken, ein Azurill-Schlüpftag wird funktionieren, weil Riolu es getan hat?

Die werden ein böses Erwachen erleben.

Plus-Pomegranate8045: Myrapla- und Azurill-Events mit geboosteten Shinys wären ziemlich langweilig. Ich hatte gehofft, einen Kryppuk-Forschungstag im Oktober zu sehen, um den Unsinn wiedergutzumachen, den sie letztes Jahr gemacht haben, als sie uns nur ein einziges Kryppuk für das ganze Jahr hinter der bezahlten Forschung gaben.

imtoooldforreddit: Es ist nur ein Dex-Füller, den ich bereits gefüllt habe. Marill wurde in so vielen Events vorgestellt, also geht es hier wirklich nur darum, den Dex-Platz für das schillernde Baby zu füllen, das ich zufällig schon habe. Ich werde mein Haus nicht für einen Azurill-Schlüpftag verlassen.

Ob es letztlich bei den gefundenen Inhalten bleibt, bleibt aber noch abzuwarten. Sobald es hierzu weitere Informationen gibt, erfahrt ihr es bei uns auf MeinMMO.

Wie gefallen euch die gefundenen Events der neuen Season? Auf welches Pokémon würdet ihr euch davon am meisten freuen? Und welche Events wollt ihr außerdem haben? Lasst es uns gern hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

In den kommenden Wochen steht in Pokémon GO noch einiges an. Wir zeigen euch alle Events im August und welche sich lohnen.