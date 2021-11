Pokémon GO: Frühe Rampenlicht-Stunde heute mit Pikachu

Im Rahmen des Hoopa-Events in Pokémon GO findet heute, am 28. November 2021, eine besondere Rampenlicht-Stunde mit Pikachu statt. Wir von MeinMMO zeigen euch, ob ihr sie nutzen solltet.

Was ist eine Rampenlicht-Stunde? In Pokémon GO findet normalerweise einmal wöchentlich eine besondere Stunde statt, in der ein bestimmtes Pokémon im Mittelpunkt steht und somit häufiger in der Wildnis spawnt.

Da Hoopa, das mysteriöse Monster, aufgrund des derzeitigen Hoopa-Events für einigen Schabernack sorgt, findet diese kurze Rampenlicht-Stunde auch während des Events täglich statt. Heute trefft ihr dabei auf das Elektro-Pokémon Pikachu.

Rampenlichtstunde mit Pikachu – Start und Boni

Wann fängt die Rampenlichtstunde an? Wie bereits in den vergangenen beiden Tagen, startet das kurze Event auch heute, am 28. November 2021, wieder um 12:00 Uhr Ortszeit. Nach einer Stunde, um 13:00 Uhr, verschwinden dann die Pikachu-Spawns auch schon wieder.

Gibt es einen Bonus? Wie bei jeder Rampenlichtstunde, ist die Spawn-Rate erhöht und ihr trefft somit auf zahlreiche Pikachu. Wenn ihr euch zusätzlich einen Rauch setzt, dann lockt ihr weitere Exemplare an.

Auch heute wird es leider keinen weiteren Bonus geben. Ihr könnt jedoch, wie schon in den letzten Tagen, vom EP- und Bonbon-Bonus des Hoopa-Events profitieren.

Gibt es Pikachu als Shiny? Ja, mit etwas Glück könnt ihr einem schillernden Pikachu begegnen. Es ist etwas dunkler als das normale Pikachu.

Pikachu normal (links) und als Shiny (rechts)

Lohnt sich die Rampenlicht-Stunde mit Pikachu?

Ist es stark? Pikachu ist ein Elektro-Pokémon aus der ersten Generation und lässt sich zu Raichu weiterentwickeln. Sowohl Pikachu als auch Raichu gehören nicht zu den besten Angreifern in Pokémon GO. Und auch in der PvP-Liga spielen beide keine entscheidende Rolle (via pvpoke.com).

Wer sollte die Rampenlicht-Stunde nutzen? Die Rampenlicht-Stunde lohnt sich heute vor allem für Shiny-Jäger. Wollt ihr hingegen ein starkes Pokémon für die Raids oder GO-Kampfliga, dann solltet ihr lieber nach anderen Monstern Ausschau halten.

Nehmt ihr heute an der Rampenlicht-Stunde teil? Oder habt ihr eher kein Interesse an Pikachu? Schreibt uns eure Meinung gern hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

Das aktuelle Event ist gar nicht euer Ding? In wenigen Wochen steht der Community-Day im Dezember an und bringt euch 25 Monster. Wir haben uns angesehen, was euch zum C-Day erwartet.