Pokémon GO belohnt euch in Feldforschungen mit einem Item, das ihr sonst nicht so einfach bekommt

In Pokémon GO habt ihr gerade die Chance auf Extra-Münzen. Wie erhält man die?

Was ist in Pokémon GO los? In Pokémon GO läuft aktuell der Hyperbonus: 10-Jahre-Edition. Der bringt nicht nur jede Menge EP, sondern auch einen weiteren, besonderen Bonus.

Münzen per Feldforschung: Im aktuellen Event könnt ihr tatsächlich Feldforschungen finden, die euer Münzkonto aufstocken können. Findet ihr die richtigen, könnt ihr zehn Münzen pro erfüllter Forschung erhalten.

Das ist insofern etwas Besonderes, als dass es Münzen normalerweise nur durch das Verteidigen von Arenen gibt – mit einem Münz-Limit von maximal 50 pro Tag. Ansonsten gibt es die Münzen normalerweise nur im Shop.

Nun könnt ihr euch weitere per Forschung erarbeiten.

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Welche Feldforschungen in Pokémon GO bringen Münzen?

Nach aktuellem Stand gibt es drei Feldforschungen, die ihr nutzen könnt, um Münzen zu verdienen.

Drehe 50 PokéStops oder Arenen

Fange 100 Pokémon

Schließe 5 Feldforschungen ab

Wichtig: Diese Forschungen können auch andere Belohnungen bringen, etwa Glücks-Eier, Sternenstücke, Lockmodule oder Rauch. Das sind zwar keine Münzen, aber selbst mit diesen Items gehören die Forschungen mit zu den besten, die ihr je in Pokémon GO einsammeln konntet.

Am einfachsten abzuschließen dürfte übrigens die 5-Feldforschungen-Forschung sein. Die anderen beiden erfordern relativ viel Aufwand.

Wie finde ich diese Forschungen? Das hängt leider vom Zufall ab. Ihr müsst einfach hoffen, dass ihr sie beim Drehen von PokéStops erhaltet. Deshalb solltet ihr aktuell ganz besonders ein Auge darauf haben, welche Feldforschungen ihr am Laufen habt, und ob ihr nicht vielleicht lieber ein paar löschen wollt, um Platz für die speziellen Forschungen mit den Münzen und Items zu schaffen.

Aktuell könnt ihr nicht nur Münzen über Forschungen sammeln, das Event bringt auch große EP-Boni mit. Vor allem zum Abschluss des Events gibt es nochmal einen richtig dicken Bonus auf die Fang-EP, den ihr richtig ausnutzen solltet. Mehr darüber, wie ihr den EP-Bonus im Event verwenden solltet, lest ihr hier.