Trainer nutzten Fehler in Pokémon GO, haben dadurch richtig starke Belohnungen erhalten

Aktuell gibt es einen richtig starken GO Pass in Pokémon GO. Einige Trainer haben diesen sogar bereits absolviert, obwohl das eigentlich nicht möglich sein sollte.

Was ist das für ein GO Pass? Am Montag, dem 6. Juli um 0:01 Uhr ist der Weg der Legenden gestartet. Das Event läutet das große globale GO Fest ein, das am Wochenende stattfinden wird.

Ein Teil des Events ist auch ein besonderer GO Pass. Dieser ist vollgepackt mit Belohnungen wie vielen Bonbons für legendäre Pokémon sowie einem Glücks-Klimbim in der kostenfreien und weiteren Belohnungen wie einem Mewtu mit Spezialhintergrund und einem Goldkronkorken in der Deluxe-Variante.

Wie nun auf Reddit bekannt geworden ist, gibt es einige Trainer, die bereits vor Erscheinen des Passes ordentlich Fortschritt sammeln konnten – oder ihn sogar beendet hatten.

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Viel Geld, viele Raids, viel Fortschritt

Was ist das für ein Fehler? Normalerweise gibt es für die meiste Zeit eines GO Passes eine Beschränkung bezüglich der täglich zu erreichenden Punkte. Erst zum Ende eines GO Passes ist es meist möglich, für wenige Tage nochmal so viele Punkte zu sammeln, wie es euch durch die Aktivitäten und Aufgaben im Spiel möglich ist.

Bei dem GO Pass zum Weg der Legenden gab es jedoch einen kuriosen Fehler. Durch die Zeitzonen der Welt ist das Event in manchen Gebieten früher gestartet als in anderen. Und genau hierbei gab es einen Fehler.

Es war Trainern möglich, per Fern-Raid an Raids des Events in anderen Zeitzonen teilzunehmen. Obwohl der Pass bei den entsprechenden Trainern noch gar nicht aktiv war, konnten sie dennoch bereits Punkte dafür sammeln – ohne tägliches Limit.

Das sorgte dafür, dass Trainer, die in dieser Zeit viele Fern-Raids absolviert haben, bereits einige Level im GO Pass erreichen konnten, bevor er überhaupt erst bei ihnen freigeschaltet war. Es ist nicht davon auszugehen, dass die Trainer sich dessen vorab bewusst waren.

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Da nur über Fern-Raids an den Raids teilgenommen werden konnte, mussten die Trainer entsprechend viele Fern-Raid-Pässe holen. Diese sind nur schwer mit der limitierten Menge an Münzen, die ihr täglich im Spiel erhalten könnt, zu bekommen.

Es ist also davon auszugehen, dass die Trainer für ihren – vermutlich ungeplanten – Vorteil beim GO Pass recht tief in die Taschen greifen mussten.

Habt ihr ebenfalls bereits vorab einige Level für den GO Pass sammeln können? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Ein Trainer hat in Pokémon GO vor kurzem bewiesen, wie viele Erfahrungspunkte der richtige Wurf bringen kann: Trainer landet fast perfekten Wurf in Pokémon GO, erhält knapp 70.000 Erfahrungspunkte auf einen Schlag.