Pokémon GO: Raid-Stunde heute mit Regirock, Regice und Registeel – Lohnt es sich?

In Pokémon GO findet heute, am 28. November 2021, eine Raid-Stunde mit dem Regi-Trio statt. Ihr könnt somit in den Level-5-Raids auf Regirock, Regice und Registeel treffen. Wir zeigen euch die besten Konter und ob sich die legendären Monster lohnen.

Um was für eine Raid-Stunde geht es? Normalerweise finden Raid-Stunden in Pokémon GO immer mittwochs statt. Durch das Hoopa-Event gibt es im Moment aber noch ein paar zusätzliche Termine. So konntet ihr am Freitag bereits auf Arktos, Zapdos und Lavados treffen und gestern gegen Heatran antreten.

Wie bei jeder Raid-Stunde werden auch heute wieder für eine Stunde lang in fast allen Arenen Level-5-Raids stattfinden. Treffen könnt ihr in dieser Zeit auf die legendären Pokémon Regirock, Regice und Registeel.

Raidstunde mit dem Regi-Trio – Start und Konter

Wann beginnt die Raidstunde? Heute, am 28. November 2021, startet die Raidstunde wie gewohnt um 18:00 Uhr Ortszeit. Ihr seht vorher bereits die dunklen Eier über den Arenen, die euch die bevorstehenden Raids ankündigen. Dann habt ihr eine Stunde Zeit, um gegen Regirock, Regice und Registeel anzutreten. Um 19:00 Uhr endet das kurze Event schon wieder.

Beste Konter gegen Regirock

Das legendäre Pokémon vom Typ Gestein stammt aus der 3. Generation. Aufgrund seines Typs ist es schwach gegen folgende Angriffe: Pflanze, Kampf, Stahl, Wasser und Boden. Setzt deshalb auf entsprechende Angreifer (via pokebattler.com).

Pokémon Moveset (Crypto-) Metagross Patronenhieb und Sternenhieb (Crypto-) Machomei Karateschlag und Wuchtschlag (Crypto-) Sumpex Lehmschuss und Aquahaubitze (Crypto-) Hariyama Konter und Wuchtschlag (Crypto-) Bisaflor Rankenhieb und Flora-Statue (Crypto-) Chelterra Rasierblatt und Flora-Statue (Crypto-) Tangoloss Rankenhieb und Blattgeißel Lucario Konter und Aurasphäre Meistagrif Konter und Wuchtschlag Zarude Rankenhieb und Blattgeißel

Folgende Mega-Entwicklungen eignen sich ebenfalls als Konter:

Mega-Turtok mit Aquaknarre und Aquahaubitze

Mega-Bisaflor mit Rankenhieb und Flora-Statue

Mega-Garados mit Kaskade und Hydropumpe

Beste Konter gegen Regice

Das Eis-Pokémon Regice stammt ebenfalls aus der 3. Generation und gehört zum Regi-Trio. Es hat vor allem eine Schwäche gegen Angriffe der Typen Kampf, Gestein, Feuer und Stahl. Setzt auf folgende Konter (via pokebattler.com):

Pokémon Moveset (Crypto-) Metagross Patronenhieb und Sternenhieb (Crypto-) Lavados Feuerwirbel und Hitzekoller (Crypto-) Machomei Konter und Wuchtschlag (Crypto-) Entei Feuerzahn und Hitzekoller Terrakium Katapult und Sanctoklinge Reshiram Feuerzahn und Hitzekoller (Crypto-) Glurak Feuerwirbel und Lohekanonade (Crypto-) Hariyama Konter und Wuchtschlag (Crypto-) Ho-Oh Einäschern und Feuersturm (Crypto-) Arkani Feuerzahn und Flammenwurf

Als Mega-Entwicklung eignen sich folgende Monster:

Mega-Glurak Y mit Feuerwirbel und Lohekanonade

Mega-Glurak X mit Feuerwirbel und Lohekanonade

Mega-Hundemon mit Feuerzahn und Flammenwurf

Beste Konter gegen Registeel

Das letzte legendäre Monster des Regi-Trios ist Registeel. Das Stahl-Pokémon hat eine Schwäche gegen Kampf-, Feuer- und Boden-Angriffe. Nutzt deshalb folgende Angreifer (via pokebattler.com):

Pokémon Moveset (Crypto-) Lavados Feuerwirbel und Hitzekoller (Crypto-) Machomei Konter und Wuchtschlag (Crypto-) Entei Feuerzahn und Hitzekoller Reshiram Feuerzahn und Hitzekoller (Crypto-) Glurak Feuerwirbel und Lohekanonade (Crypto-) Hariyama Konter und Wuchtschlag Lucario Konter und Aurasphäre (Crypto-Arkani) Feuerzahn und Flammenwurf Skelabra Feuerwirbel und Hitzekoller (Crypto-) Magbrant Feuerwirbel und Feuerschlag

Alternativ könnt ihr folgende Mega-Entwicklungen nutzen:

Mega-Glurak Y mit Feuerwirbel und Lohekanonade

Mega-Glurak X mit Feuerwirbel und Lohekanonade

Mega-Hundemon mit Feuerzahn und Flammenwurf

So hoch sind die WP beim Fangen: Anhand der WP des Pokémon, was euch nach dem Raid in der Fangmaske angezeigt wird, könnt ihr einschätzen, wie stark das jeweilige Monster in etwa ist. Der höchste WP-Wert entspricht einer 4-Sterne-Bewertung bzw. einer IV von 100 %. Diese WP hat das Regi-Trio:

Regirock: 1.703 WP – 1.784 WP oder bei teilweiser Bewölkung 2.129 WP – 2.230 WP

Regice: 1.703 WP – 1.784 WP oder bei Schnee 2.129 WP – 2.230 WP

Registeel: 1.326 WP – 1.398 WP oder bei Schnee 1.658 WP – 1.748 WP

Lohnt sich die Raid-Stunde mit Regirock, Regice und Registeel?

Gibt es das Regi-Trio als Shiny? Ja, Regirock, Regice und Registeel sind alle mit etwas Glück in ihrer schillernden Form zu finden.

Regirock, Regice und Registeel normal (oben) und als Shiny (unten)

Wie stark werden Regirock, Regice und Registeel? Sowohl Regirock, als auch Regice und Registeel können vor allem in der Verteidigung punkten. Das macht sie alle samt zu starken Kandidaten in der GO-Kampfliga.

Dabei kann Registeel besonders in der Super- und Hyperliga überzeugen. Regice und Regirock sind hingegen besser für die Hyper- oder Meisterliga geeignet (via pvpoke.com). In Raids solltet ihr stattdessen lieber auf andere Kandidaten setzen, die stärker sind und zu den besten Angreifern in Pokémon GO gehören.

Lohnt sich die Raid-Stunde? Wer auf der Suche nach einem starken Pokémon für die PvP-Kämpfe ist, sollte diese Gelegenheit auf jeden Fall nutzen. Auch zum Sammeln von Bonbons ist diese Raid-Stunde bestens geeignet. Darüber hinaus kommen Shiny-Jäger heute voll auf ihre Kosten, denn alle drei Monster sind in ihrer schillernden Form verfügbar.

Nehmt ihr heute an der Raid-Stunde teil? Welches Monster wollt ihr unbedingt fangen? Schreibt uns eure Meinung gern hier auf MeinMMO in die Kommentare.

