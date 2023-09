In Pokémon GO trefft ihr jetzt oft auf Evoli – Diese Entwicklungen lohnen sich

Evoli gehört in Pokémon GO zu den Lieblings-Pokémon vieler Spieler, auf das ihr jetzt wieder häufiger treffen könnt. Wir von MeinMMO zeigen euch, was ihr zu dem Evolutions-Pokémon und seinen Entwicklungen wissen solltet und welches sich davon besonders lohnt.

Um welches Monster geht es? Das kleine Normal-Pokémon Evoli verzaubert bereits seit der ersten Spiele-Generation große und kleine Pokémon-Fans. Im Gegensatz zu den meisten anderen Monstern besitzt es gleich 8 verschiedene Weiterentwicklungen, die sich nicht nur optisch und anhand ihres Typs voneinander unterscheiden, sondern in Pokémon GO auch unterschiedlich eingesetzt werden sollten.

Wir zeigen euch nachfolgend, welche Entwicklungen Evoli überhaupt besitzt, wie ihr sie bekommt und welches der Monster sich besonders lohnt.

Alle Entwicklungen von Evoli und wie man sie bekommt

Das sind seine Entwicklungen: Evoli verfügt über 8 verschiedene Entwicklungen, die jeweils einen anderen Typen haben:

Aquana (Typ Wasser)

Blitza (Typ Elektro)

Flamara (Typ Feuer)

Psiana (Typ Pyscho)

Nachtara (Typ Unlicht)

Folipurba (Typ Pflanze)

Glaziola (Typ Eis)

Feelinara (Typ Fee)

Um euch diese Monster zu sichern, müsst ihr Evoli entsprechend weiterentwickeln. Doch hier gibt es einiges zu beachten, denn die Bonbons allein reichen dafür nicht aus. Je nachdem, welche Entwicklung ihr haben möchtet, müsst ihr verschiedene Dinge berücksichtigen. So ist für die Entwicklung von Psiana und Nachtara beispielsweise die Tageszeit entscheidend.

Welche Tricks es zum Entwickeln von Evoli gibt, zeigen wir euch im nachfolgenden Beitrag:

Wie bekommt man Evoli? Evoli lässt sich regelmäßig in der Wildnis finden. Dort ist es über das Jahr hinweg immer wieder Teil verschiedener Events. So auch beim aktuellen Event Nichts wie raus , das noch bis zum 02. Oktober 2023 läuft. Aber auch außerhalb von Events lässt es sich im Spiel blicken.

Darüber hinaus ist es auch Monat für Monat ein Teil der Feldforschungen. Haltet also auch dort nach einem starken Exemplar Ausschau. Dadurch habt ihr außerdem gute Chancen euch jede Menge Bonbons zu sichern, die ihr zum Entwickeln und Hochleveln benötigt. Hin und wieder lassen sich sogar seine Weiterentwicklungen in der Wildnis blicken.

Gibt es Shiny-Evoli? Ja, Evoli kann schon seit langem als Shiny im Spiel gefangen werden. Ihr erkennt es an einem helleren Körper. Seine Weiterentwicklungen erhaltet ihr aber nur durch das Entwickeln in ihren schillernden Formen. Wie Evoli und seine Entwicklungen normal und als Shiny aussehen, zeigen wir euch im nachfolgenden Bild:

Evoli und seine Entwicklungen normal und als Shiny

Welche Entwicklungen von Evoli lohnen sich besonders?

Beste Raid-Angreifer: Evoli selbst ist nicht sonderlich stark und kann deshalb in Raids und der GO Kampfliga eher nicht überzeugen. Anders ist das aber bei einigen seiner Entwicklungen, die besonders in Raids punkten können. Da Evoli kein seltenes Monster ist, bietet es sich besonders für Anfänger an. Folgende Entwicklungen lohnen sich:

Psiana: Die Evoli-Entwicklung mit dem höchsten Angriffswert ist Psiana. Das Psycho-Pokémon kann aus diesem Grund in Raids besonders punkten und gehört mit einem Moveset aus Konfusion und Psychokinese zu den besten Psycho-Angreifern in Pokémon GO. Da es jedoch nur hin und wieder Raid-Bosse der Typen Kampf und Gift gibt, wird es nur selten Verwendung finden.

Glaziola: Etwas schlechter im Angriff dafür aber ein wenig stärker in der Verteidigung ist hingegen das Eis-Pokémon Glaziola. Mit den Attacken Eisesodem und Lawine ist es nach Monstern wie Galar-Flampivian oder Mamutel einer der besten Eis-Angreifer.

Feelinara: Auch das Fee-Pokémon besitzt solide Angriffs- und Ausdauer-Werte. Mit einem Moveset aus Charme und Mondgewalt kann es als einer der besten Fee-Angreifer im Spiel punkten und sollte neben Togekiss und Guardevoir einen festen Platz in eurem Team haben.

Folipurba: Auch das Pflanzen-Pokémon Folipurba kann mit starken Werten überzeugen und reiht sich mit Rasierblatt und Laubklinge unter den besten Pflanzen-Angreifern ein. Hier gibt es jedoch andere Monster, wie Katagami, Zarude oder Kapu-Toro, die nochmal deutlich besser sind. Es ist also vor allem für Spieler eine gute Option, die diese Pokémon noch nicht besitzen.

Aquana: Eine Evoli-Entwicklung aus der ersten Generation schafft es ebenfalls unter die besten Angreifer in Pokémon GO. So ist Aquana mit einem Moveset aus Aquaknarre und Hydropumpe ein guter Kandidat vom Typ Wasser, den ebenfalls vor allem Anfänger leicht finden und up-powern können. Auch hier gibt es noch bessere Kandidaten, denen ihr, sofern ihr sie besitzt, Vorrang geben solltet, zum Beispiel Kyogre, Sumpex oder Kingler.

Angreifer für die Kampfliga: Neben einer Reihe von starken Angreifern für die Raids, könnt ihr bei Evoli aber auch gute Kandidaten für die GO Kampfliga finden. Auch hier ist der Vorteil, dass sie auch Anfänger leicht bekommen können:

Feelinara: Das Monster aus der 7. Generation ist nicht nur in den Raids eine gute Wahl, sondern auch in der GO Kampfliga. Dabei kann es besonders von seinem Typen Fee profitieren, der vielen Spielern in den PvP-Kämpfen Schwierigkeiten bereitet. Mit der Attacken-Kombination aus Charme, Mondgewalt und Psychoschock sichert es sich somit laut PvPoke den 91. Platz in der Meisterliga.

Nachtara: Neben Feelinara solltet ihr in der GO Kampfliga aber auf jeden Fall auf Nachtara einsetzen. Das Unlicht-Pokémon aus der zweiten Generation hat den höchsten Verteidigungswert aller Evoli-Entwicklungen und kann zudem mit einer starken Ausdauer glänzen. Mit einem Moveset aus Standpauke, Schmarotzer und Zuflucht überzeugt es vor allem in der Superliga, wo es sich laut PvPoke den 52. Platz sichert. Aber auch in der Hyperliga ist es eine gute Wahl.

Habt ihr euch schon alle Entwicklungen von Evoli gesichert? Welche gefällt euch am besten? Schreibt uns eure Meinung dazu gern hier auf MeinMMO in den Kommentaren und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

