Pokémon GO: Alle Events im Juli 2025 – Raids, Bosse, Termine in der Liste

Der Juli 2025 in Pokémon GO bringt jede Menge Events mit. Welche Raid-Bosse kommen, welche Termine solltet ihr einplanen? Alle Infos in der Liste.

Was sind das für Events? Der Juni endet mit dem großen Pokémon GO Fest 2025, danach geht es im Juli mit den typischen Events weiter. Dazu gehören Community Days, Rampenlicht-Stunden, Raid-Stunden und weitere Themen-Events. Wir geben euch die Übersicht, was wann läuft.

Highlights im Juli 2025: Das Highlight dürfte die Ankunft von Solgaleo und Lunala in den 5-Sterne-Raids sein. Diese Pokémon konnte man bislang nicht über Raids bekommen, sondern nur mithilfe von Cosmog. Nun bekommt ihr eine neue Option. Shiny-Varianten werden jedoch weiterhin nicht verfügbar sein.

Dennoch, sicherlich ein Highlight für die meisten. Und alle anderen Termine fassen wir hier in der Liste für euch zusammen. Alle möglichen Shinys sind wie immer mit Sternchen* markiert.

Events im Juli 2025 – Achtet auf diese Termine in Pokémon GO

In dieser Liste findet ihr alle Themen-Events, die im Juli 2025 erscheinen, mit Datum und Titel. Weiterführende Informationen findet ihr, sobald bekannt, unter den entsprechenden Links. Bei einigen Events ist bislang nur der englische Titel bekannt und wird entsprechend angepasst, sobald möglich.

Datum Event 1. – 6. Juli Party zum 9. Geburtstag von Pokémon GO 5. – 6. Juli Community Day Classic mit Evoli 12. Juli Raid-Tag (unbekannter Boss) 15. – 20. Juli Wasserfestival 19. Juli Gigadynamax Kampftag 19. – 22. Juli Summer Concert 20. Juli Community Day im Juli 26. – 27. Juli Max Kampfwochenende 29. Juli – 3. August Abenteuerwoche

Raids im Juli 2025 – Welche 5-Sterne-Raids, Mega-Raids und Raid-Stunden warten?

Hier findet ihr die Übersicht aller großen Raid-Bosse im Juli 2025 und wann ihr sie antreffen könnt.

Datum Raid-Boss Jedes Wochenende vom 3. Juli bis 3. August Crypto-Registeel* 30. Juni – 8. Juli Mega-Stollos* 30. Juni – 8. Juli Kobalium* 2. Juli Raid-Stunde mit Kobalium* 8. – 14. Juli Mega-Glurak X* 8. – 14. Juli Solgaleo 9. Juli Raid-Stunde mit Solgaleo 14. – 22. Juli Mega-Turtok* 14. – 22. Juli Terrakium* 16. Juli Raid-Stunde mit Terrakium* 22. – 28. Juli Mega-Bisaflor* 22. – 28. Juli Lunala 23. Juli Raid-Stunde mit Lunala 28. Juli – 4. August Mega-Aerodactyl* 28. Juli – 4. August Viridium* 30. Juli Raid-Stunde mit Viridium*

Rampenlicht-Stunden im Juli 2025 – Pokémon und Boni

Die Rampenlicht-Stunde stellt immer ein bestimmtes Pokémon in den Fokus, das ihr dann überall fangen könnt. Sie findet immer um 18:00 Uhr statt und bringt neben dem Pokémon auch einen Bonus mit.

Datum Rampenlicht-Stunde mit Pokémon & Bonus 1. Juli Pikachu mit Partyhut* und doppelter Fang-Sternenstaub 8. Juli Voltobal*, Hisui-Voltobal* doppelte Fang-EP 15. Juli Barschwa* und doppelte Fang-Bonbons 22. Juli Pummeluff* und doppelte Verschick-Bonbons 29. Juli Kiesling* und doppelte Entwicklungs-EP

Dynamax im Juli 2025 – 5 Dynamax-Bosse erscheinen

Die Dynamax-Bosse trefft ihr an Kraftquellen, in denen ihr euch dem Dyna-Kampf gegen sie stellen könnt. Zudem sind sie in ihrem Zeitraum am Montag der Boss des Dyna-Montags, wo ihr sie an allen Kraftquellen zwischen 18:00 und 19:00 Uhr antrefft.

Datum Dyna-Boss 30. Juni – 6. Juli Pottrott* 7. – 13. Juli Nebulak* 14. – 20. Juli Wailmer* 21. – 27. Juli Flampion* 28. Juli – 3. August Kabuto*

Weitere Inhalte: Im Laufe des Monats kommen sicherlich weitere Informationen hinzu, die wir hier ergänzen. Schaut also immer mal wieder vorbei! Und wenn ihr eine Einschätzung braucht, welche Pokémon sich wirklich lohnen, solltet ihr in unserer großen Übersicht nachschauen! Hier findet ihr die besten Angreifer in Pokémon GO 2025.