In Pokémon GO könnt ihr bei einem besonderen Event 9 seltene Pokémon fangen, aber ihr habt dafür nur 6 Stunden Zeit

Im Juli startet in Pokémon GO der nächste Community Day Classic. Und der wird nicht nur sehr lang, sondern auch richtig groß.

Was ist das für ein Event? Ein Community Day ist in Pokémon GO ein Event, bei dem mindestens ein Pokémon im Mittelpunkt steht und innerhalb von 3 Stunden in sehr hoher Anzahl, mit erhöhter Shiny-Chance und weiteren starken Boni erscheint. Der Community Day Classic bringt dabei ein Pokémon zurück, welches in der Vergangenheit bereits einen Community Day hatte.

Die Infos für den Community Day Classic im Juli sind nun bekannt. Und das Event wird größer, als ihr es gewohnt seid.

Community Day Classic im Juli 2025 – Alle Informationen

Welches Monster steht im Mittelpunkt? Im Juli wird sich der Community Day Classic um Evoli, das beliebte Monster aus der 1. Generation, drehen. Evoli hat eine spezielle Eigenschaft, die es einzigartig in der Welt der Pokémon macht: Es besitzt ganze 8 Entwicklungen.

Was macht das Event besonders? Es gibt 2 große Besonderheiten, die dieser Community Day Classic mitbringt. Zum einen läuft das Event an gleich 2 Tagen, anstatt an einem. Es läuft sowohl am Samstag, dem 5. Juli 2025 in der Zeit von 14:00 bis 17:00 Uhr als auch am Sonntag, dem 6. Juli 2025 in der Zeit von 14:00 bis 17:00 Uhr.

Zudem gibt es bei einem Community Day Classic auch immer eine erhöhte Chance auf Shiny-Pokémon. Und genau das ist im Zusammenhang mit Evoli ein starker Bonus. Fangt ihr beim Event genügend Evoli in der Shiny-Form, dann könnt ihr euch über Evoli und jede Entwicklung als Shiny freuen. Besitzt ihr keines der Monster bisher, dann könnt ihr also satte 9 Shinys im Event erstmalig absahnen.

Welche Boni gibt es im Event? Zudem bringt euch das Event viele Boni mit. Dabei handelt es sich um die Folgenden:

Evoli erscheint in hoher Anzahl und mit erhöhter Shiny-Chance**

Psiana und Nachtara können entwickelt werden, nachdem ihr einen Kilometer mit Evoli als Kumpel gelaufen seid**

Feelinara kann entwickelt werden, nachdem ihr 7 Herzen mit Evoli als Kumpel verdient hat

Lockmodule und Rauch (ausgenommen der tägliche Abenteuerrauch) halten 3 Stunden lang an, wenn sie im Event aktiviert werden

Feldforschungen und PokéStop-Showcases mit Event-Pokémon

Befristete Forschung mit Evoli, mit Spezialhintergrund

Schnappschuss-Überraschungen mit Event-Pokémon

**Die Anforderungen für die Entwicklungen sind bis zum 12. Juli 2025 um 22:00 Uhr reduziert.

Welche exklusiven Attacken gibt es? Sowohl Evoli als auch alle Entwicklungen des kleinen Monsters können in dem Event eine exklusive Attacke erlernen. Dafür müsst ihr Evoli fangen, beziehungsweise die entsprechende Entwicklung durchführen:

Evoli: Lade-Attacke Zuflucht

Aquana: Lade-Attacke Siedewasser

Blitza: Lade-Attacke Blitzkanone

Flamara: Lade-Attack Kraftkoloss

Psiana: Lade-Attacke Spukball

Nachtara: Lade-Attacke Psychokinese

Folipurba: Sofort-Attacke Kugelsaat

Glaziola: Lade-Attacke Aquawelle

Feelinara: Lade-Attacke Psychoschock

Bis zum Start dieses Events dauert es noch einige Zeit. Doch auch bis dahin gibt es wie gewohnt noch einige Events und Inhalte, die im Spiel auf euch warten. Falls ihr euch einen Überblick über die aktuellen Inhalte verschaffen wollt, dann werft einen Blick auf unsere Übersicht mit allen Events im Juni 2025 in Pokémon GO.