Pokémon GO enthüllt „Karneval der Liebe“, bringt Shiny-Choreogel und einen Top-Raid

Pokémon GO bringt ein neues Event, den „Karneval der Liebe“. Was sich darin an Pokémon und Boni versteckt, fassen wir hier zusammen.

Wann läuft das Event? Der Karneval der Liebe läuft vom Dienstag, den 13. Februar 2024 um 10:00 Uhr bis Donnerstag, den 15. Februar um 20:00 Uhr. Ihr habt also drei Tage Zeit, die Boni des Events mitzunehmen.

Was sind die Highlights des Events? Vieles dreht sich um unterschiedliche Formen von Pokémon. Ihr könnt erstmals auf die schillernde Version von Choreogel treffen. Das Vogel-Pokémon gibt es in verschiedenen Formen, die allerdings regional gebunden sind.

Choreogel im Flamenco-Stil: Europa, Naher Osten und Afrika

Choreogel im Cheerleading-Stil: Amerika

Choreogel im Hula-Stil: afrikanische, asiatische, pazifische und karibische Inseln

Choreogel im Buyo-Stil: Region Asien-Pazifik

So sieht Shiny-Choreogel in den verschiedenen Formen aus

Zudem ist auch das Pokémon Flabébé in seinen verschiedenen Blütenformen in unterschiedlichen Regionen unterwegs. Außerdem könnt ihr die Form von Coiffwaff in den Herzchenschnitt wechseln, wenn ihr 25 Coiffwaff-Bonbons und 10.000 Sternenstaub dafür einsetzt.

Top-Raid mit Cupidos: Am Mittwoch, den 14. Februar wird das legendäre Pokémon Cupidos in Top-Raids erscheinen. Die muss man allerdings vor Ort abschließen und wird voraussichtlich eine Menge Trainer brauchen, um es zu besiegen. Zudem erscheint es nur zu bestimmten Zeiten:

Um 12:00 Uhr

Um 13:00 Uhr

Um 17:00 Uhr

Um 18:00 Uhr

Besiegt ihr den Raid, erscheinen für 30 Minuten verschiedene Flug- und Feen-Pokémon rund um die Arena. Dazu gehören Piepi*, Pummeluff*, Snubbull*, Schwalbini*, Fleknoil*, Emolga, Geronimatz*, Dartiri*, Parfi* und Flauschling* (mögliche Shinys sind mit Sternchen* markiert). Allerdings zeigten sich einige Trainer unglücklich mit dem Timing des Raids.

Welche Boni und Pokémon bringt der „Karneval der Liebe“ noch?

Boni im Event: Zwei Boni sind beim Karneval der Liebe aktiv.

Ihr habt eine erhöhte Chance auf XL-Bonbons, wenn ihr mit eurem Kumpel spaziert

Ihr bekommt zwei garantierte XL-Bonbons beim Entwickeln

Sammler-Herausforderung: In einer Sammler-Herausforderung könnt ihr auf Roserade treffen. Außerdem kriegt ihr da EP und Sternenstaub.

Showcases: Hier gibt es auch eine ungewöhnliche Vorgabe: Ihr könnt eure Kumpel-Pokémon antreten lassen. Es müssen aber mindestens „Superkumpel“ sein.

Welche Pokémon spawnen? In der Wildnis trefft ihr auf:

Choreogel* (Form je nach Region, siehe oben)

Flabébé Rotblütler: Europa, Naher Osten und Afrika Blaublütler: Region Asien-Pazifik Gelbblütler: amerikanischer Kontinent Weißblütler & Orangeblütler: Überall, seltener

Snubbull*

Eneco*

Liebiskus*

Coiffwaff*

Velursi*

Kwaks

Roselia* (seltener)

In Feldforschungen:

Snubbull*

Roselia*

Pandir mit Herzmuster*

Perlu*

Liebiskus*

Coiffwaff*

Velursi*

Darüber hinaus wird es im Shop eine optionale befristete Forschung für einen US-Dollar (in Euro voraussichtlich ähnlich) geben. Da kann man Sternenstaub, EP, zweimal Rauch und fünf Begegnungen mit Herzmuster-Pandir bekommen. Die Forschung läuft dann aber auch nur bis zum 15. Februar um 20:00 Uhr.

Der Karneval der Liebe ist aber nicht der einzige Termin in Pokémon GO, der demnächst ansteht. Alle Events im Februar 2024 bei Pokémon GO findet ihr hier.